https://crimea.ria.ru/20220924/rotatsii-v-minoborony-mizintsev-smenil-bulgakova-na-postu-zamministra-1124610214.html
Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра
Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра
Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем главы Минобороны РФ, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T13:03
2022-09-24T13:03
2022-09-24T13:09
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем главы Минобороны РФ, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны.Генерал-полковник Мизинцев до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.Также в Минобороны сообщили, что генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности замминистра обороны РФ в связи с переходом на другую работу.
https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-voprosy-o-chastichnoy-mobilizatsii---otvety-minoborony-1124592771.html
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РИА Новости Крым
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армия и флот, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), министерство обороны рф
Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра
Генерал-полковник Михаил Мизинцев стал замглавы Минобороны России, Булгакова уволили
13:03 24.09.2022 (обновлено: 13:09 24.09.2022)