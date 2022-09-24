https://crimea.ria.ru/20220924/rotatsii-v-minoborony-mizintsev-smenil-bulgakova-na-postu-zamministra-1124610214.html

Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра

Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра

Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем главы Минобороны РФ, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T13:03

2022-09-24T13:03

2022-09-24T13:09

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем главы Минобороны РФ, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны.Генерал-полковник Мизинцев до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.Также в Минобороны сообщили, что генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности замминистра обороны РФ в связи с переходом на другую работу.

https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-voprosy-o-chastichnoy-mobilizatsii---otvety-minoborony-1124592771.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), министерство обороны рф