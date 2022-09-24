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Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра - РИА Новости Крым, 24.09.2022
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Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра
Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра
Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем главы Минобороны РФ, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T13:03
2022-09-24T13:09
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем главы Минобороны РФ, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны.Генерал-полковник Мизинцев до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.Также в Минобороны сообщили, что генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности замминистра обороны РФ в связи с переходом на другую работу.
https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-voprosy-o-chastichnoy-mobilizatsii---otvety-minoborony-1124592771.html
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армия и флот, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), министерство обороны рф
Ротации в Минобороны: Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра

Генерал-полковник Михаил Мизинцев стал замглавы Минобороны России, Булгакова уволили

13:03 24.09.2022 (обновлено: 13:09 24.09.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем главы Минобороны РФ, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны.
"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев", - говорится в сообщении.
Генерал-полковник Мизинцев до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.
Также в Минобороны сообщили, что генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности замминистра обороны РФ в связи с переходом на другую работу.
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