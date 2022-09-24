https://crimea.ria.ru/20220924/pod-nikolaevom-unichtozheny-300-naemnikov-i-dve-sotni-soldat-vsu-1124610632.html

Под Николаевом уничтожены 300 наемников и две сотни солдат ВСУ

Под Николаевом уничтожены 300 наемников и две сотни солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Под Николаевом уничтожены 300 наемников и две сотни солдат ВСУ

В Николаевский области ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных и около 300 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны в субботу. РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T13:56

2022-09-24T13:56

2022-09-24T13:59

специальная военная операция рф на украине

армия и флот

украина

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1e/1124006574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0016df47447cf1c9b437a2b7e9fca9b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Николаевский области ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных и около 300 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны в субботу.Также в результате ракетного удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидированы до 300 боевиков.Кроме того, поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Николаевка Донецкой Народной Республики, Кирово Запорожской области, Костромка Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах.

https://crimea.ria.ru/20220922/schet-idet-na-sotni-v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124584972.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, армия и флот, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф