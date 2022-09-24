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Под Николаевом уничтожены 300 наемников и две сотни солдат ВСУ
Под Николаевом уничтожены 300 наемников и две сотни солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Под Николаевом уничтожены 300 наемников и две сотни солдат ВСУ
В Николаевский области ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных и около 300 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны в субботу. РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T13:56
2022-09-24T13:56
2022-09-24T13:59
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
украина
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Николаевский области ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных и около 300 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны в субботу.Также в результате ракетного удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидированы до 300 боевиков.Кроме того, поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Николаевка Донецкой Народной Республики, Кирово Запорожской области, Костромка Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах.
https://crimea.ria.ru/20220922/schet-idet-na-sotni-v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124584972.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, армия и флот, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Под Николаевом уничтожены 300 наемников и две сотни солдат ВСУ
Минобороны РФ: в Николаевской области уничтожено более 200 националистов и 300 наемников
13:56 24.09.2022 (обновлено: 13:59 24.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Николаевский области ВС РФ уничтожили более 200 украинских военных и около 300 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны в субботу.
"Высокоточными ударами ВКС России по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Николаев, а также 61-й пехотной егерской бригады в районе Терновки Николаевской области уничтожено более 200 националистов убитыми, три танка и 16 боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.
Также в результате ракетного удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидированы до 300 боевиков.
Кроме того, поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Николаевка Донецкой Народной Республики, Кирово Запорожской области, Костромка Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах.