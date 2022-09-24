https://crimea.ria.ru/20220924/referendum-v-sevastopole-chto-uvideli-mezhdunarodnye-nablyudateli-1124611557.html

Референдум в Севастополе: что увидели международные наблюдатели

Референдум в Севастополе: что увидели международные наблюдатели - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Референдум в Севастополе: что увидели международные наблюдатели

Процесс голосования на избирательных участках в Севастополе является демократическим, проходит спокойно и доказывает, что люди, принимающие в нем участие, очень РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T15:48

2022-09-24T15:48

2022-09-24T15:48

севастополь

запорожская область

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Процесс голосования на избирательных участках в Севастополе является демократическим, проходит спокойно и доказывает, что люди, принимающие в нем участие, очень ждали этого момента. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил один из двенадцати международных наблюдателей, работающих в городе во второй день референдума, бразилец Энрике Домингес."Нет вопросов. Все происходит нормально, спокойно, мы чувствуем демократический процесс", – сказал Домингес во время своего визита на избирательный участок Запорожской области после работы на участках ДНР и ЛНР.Первый день референдума: как проходит голосование >>Он отметил, что неоднократно присутствовал в качестве наблюдателя на выборах за рубежом и в России, в других городах, но ни разу не сталкивался с такой атмосферой, как здесь. Говорит: то, чего хотят люди, "видно в их глазах".На избирательных участках в Севастополе, где второй день проходит референдум по вопросу вхождения в состав России в качестве субъектов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, работают двенадцать международных наблюдателей из США, Франции, Италии, Белоруссии, Бразилии, ЮАР, Зимбабве и Того.Гости осмотрели территорию каждого из четырех участков, проверили урны, проследили, как проходит процедура оформления документов и сам процесс голосования, пообщались с председателями комиссий.По словам председателя комиссии избирательного участка Запорожской области Галины Небылицы, этот вопрос решается просто: с коллегами на материке поддерживается непрерывная связь, все данные передаются ежедневно."Если приходит человек – наши подают данные, что человек этот проголосовал. Ему уже там бюллетень не выдадут", – объяснила она.В Севастополе в списке избирателей по Запорожской области – 2 250 человек, но ежедневно в комиссию поступают звонки от людей, которые не зарегистрированы и желают проголосовать, добавила она.Накануне на организованном в Севастополе избирательном участке Луганской Народной Республики рассказали, как такие люди могут проголосовать наравне с теми, кто включен в основной список.

https://crimea.ria.ru/20220923/v-nadezhde-na-svetloe-buduschee-kak-golosuet-kherson--video-1124600570.html

https://crimea.ria.ru/20220924/referendum-v-skadovske-kak-idet-golosovanie-i-chto-dumayut-lyudi-1124607736.html

севастополь

запорожская область

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, запорожская область, общество