https://crimea.ria.ru/20220923/pervyy-den-referenduma-kak-prokhodit-golosovanie-na-territoriyakh-1124603310.html
Первый день референдума: как проходит голосование
Первый день референдума: как проходит голосование - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Первый день референдума: как проходит голосование
В пятницу стартовало голосование на референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Голосование продлится до... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T16:48
2022-09-23T16:48
2022-09-23T18:49
новая жизнь на освобожденных территориях
политика
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В пятницу стартовало голосование на референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Голосование продлится до 27 сентября. О том, как проходит референдум на территориях, которые его инициировали, в материале РИА Новости Крым.ХерсонщинаГолосование в Херсонской области активно началось с самого утра — 198 участков были открыты вовремя. Обстановка на участках, по информации местного центризбиркома спокойная.Сегодня жители Херсонской области смогут проголосовать на референдуме за воссоединение с Россией – сделать выбор в пользу мира и безопасности для себя и своих детей. Первым свой голос за Россию на 102-м участке отдал местный житель по имени Владимир, и об этом говорит с гордостью: "Очень радостно. Я очень доволен, что так получилось. Я проголосовал первым за присоединение Херсонской области к РФ"."На нашем избирательном участке уже проголосовало более 65% избирателей. Люди приходят из разных сел, все счастливые. Настрой у людей позитивный, все хотят, чтобы все было благополучно. Все ждали этот день, люди хотят мира и спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. При Украине мы этого не чувствовали, не были уверены в стабильности. А теперь мы этого хотим, и надеемся, что после референдума все так и будет", - рассказала секретарь избирательной группы №720 города Скадовска Елена.ЗапорожьеПоследние приготовления к открытию участков в Запорожской области закончились ранним утром, но все необходимые условия были созданы. На территории работают 394 участка. Также, как и в республиках Донбасса, 23, 24, 25, 26 сентября проголосовать можно на выездных участках. Голосование на стационарных участках пройдет 27 сентября.В Запорожской области на референдум о вхождении в состав РФ аккредитовано 55 журналистов из 18 СМИ, заявила в пятницу председатель Избирательной комиссии области Галина Катющенко."Проведение референдума в Запорожской области вызывает большой интерес со стороны средств массовой информации и наблюдателей. На сегодняшний день избирательной комиссией Запорожской области аккредитовано 55 журналистов из 18 средств массовой информации... Также зарегистрировано 823 наблюдателя от различных общественных организаций Запорожской области", - сказала Катющенко журналистам.ЛНРДля голосования на территории ЛНР утром в пятницу открылся 461 участок, в регионах России – 201. Люди могут голосовать на передвижных и стационарных участках.По ее словам, явка к 14:00 составила 179 340 избирателей. Она также добавила, что нарушений в организации проведения референдума на территории ЛНР не зафиксировано. За ходом голосования следят наблюдатели из Российской Федерации, Германии и Нидерландов.ДНРВ Донецкой Народной Республике референдум начался штатно, все избирательные комиссии вовремя приступили к работе. С сегодняшнего дня в республике ежедневно будет проводиться выездное голосование до 27 сентября. В последний день будут открыты 450 стационарных участков по всей территории ДНР."У нас все штатно, все спокойно. Свыше 450 избирательных участков. Свыше тысячи наблюдателей, в том числе мои заместители — Екатерина Мартьянова и Анна Ревякина наблюдают на российских избирательных участках. Все спокойно, пока нет никаких эксцессов", — сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.Центризбирком Республики сообщил, что за ходом референдума следят 129 наблюдателей из других стран, в частности из РФ, Италии, Венесуэлы, Румынии, Того и ЮАР. Кроме того, ход голосования контролируют около тысячи общественников.
https://crimea.ria.ru/20220923/referendum-den-pervyy-kak-golosuyut-bezhentsy-v-krymu-1124601643.html
https://crimea.ria.ru/20220923/98-letniy-veteran-vov-kapitonov-progolosoval-na-referendume-v-melitopole-1124601516.html
https://crimea.ria.ru/20220923/s-neterpeniem-zhdem-kto-i-kak-golosuet-v-sevastopole-1124599521.html
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политика, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Первый день референдума: как проходит голосование
Как проходит голосование на референдуме: день первый
16:48 23.09.2022 (обновлено: 18:49 23.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В пятницу стартовало голосование на референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Голосование продлится до 27 сентября. О том, как проходит референдум на территориях, которые его инициировали, в материале РИА Новости Крым.
Голосование в Херсонской области активно началось с самого утра — 198 участков были открыты вовремя. Обстановка на участках, по информации местного центризбиркома спокойная.
"Голосование идет активно, люди приходят с хорошим настроением, приходят люди разного возраста, пожелаем, чтобы результат укрепил хорошее настроение, потому что наши цели понятны, они справедливы и мы желаем Херсонщине и всем историческим регионам России процветания и стабильности", — заявил первый заместитель главы администрации Херсонской области Сергей Черевко.
Сегодня жители Херсонской области смогут проголосовать на референдуме за воссоединение с Россией – сделать выбор в пользу мира и безопасности для себя и своих детей. Первым свой голос за Россию на 102-м участке отдал местный житель по имени Владимир, и об этом говорит с гордостью:
"Очень радостно. Я очень доволен, что так получилось. Я проголосовал первым за присоединение Херсонской области к РФ".
"На нашем избирательном участке уже проголосовало более 65% избирателей. Люди приходят из разных сел, все счастливые. Настрой у людей позитивный, все хотят, чтобы все было благополучно. Все ждали этот день, люди хотят мира и спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. При Украине мы этого не чувствовали, не были уверены в стабильности. А теперь мы этого хотим, и надеемся, что после референдума все так и будет", - рассказала секретарь избирательной группы №720 города Скадовска Елена.
Последние приготовления к открытию участков в Запорожской области закончились ранним утром, но все необходимые условия были созданы. На территории работают 394 участка. Также, как и в республиках Донбасса, 23, 24, 25, 26 сентября проголосовать можно на выездных участках. Голосование на стационарных участках пройдет 27 сентября.
"Организовано 102 избирательных участка. В голосовании примут 109 тысяч избирателей. Наши участки охраняет полиция и усилена охрана Росгвардией. На каждом участке работают по три выездных бригады, поэтому каждый избиратель сможет проголосовать", - рассказал глава ВГА Мелиопольского района Андрей Сигута.
В Запорожской области на референдум о вхождении в состав РФ аккредитовано 55 журналистов из 18 СМИ, заявила в пятницу председатель Избирательной комиссии области Галина Катющенко.
"Проведение референдума в Запорожской области вызывает большой интерес со стороны средств массовой информации и наблюдателей. На сегодняшний день избирательной комиссией Запорожской области аккредитовано 55 журналистов из 18 средств массовой информации... Также зарегистрировано 823 наблюдателя от различных общественных организаций Запорожской области", - сказала Катющенко журналистам.
Для голосования на территории ЛНР утром в пятницу открылся 461 участок, в регионах России – 201. Люди могут голосовать на передвижных и стационарных участках.
"Начало референдума сегодня было ранним, он стартовал в Российской Федерации. Около 300 тысяч избирателей сейчас находятся на территории РФ. Мы должны им предоставить право принимать участие в референдуме", — рассказала председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
По ее словам, явка к 14:00 составила 179 340 избирателей. Она также добавила, что нарушений в организации проведения референдума на территории ЛНР не зафиксировано. За ходом голосования следят наблюдатели из Российской Федерации, Германии и Нидерландов.
В Донецкой Народной Республике референдум начался штатно, все избирательные комиссии вовремя приступили к работе. С сегодняшнего дня в республике ежедневно будет проводиться выездное голосование до 27 сентября. В последний день будут открыты 450 стационарных участков по всей территории ДНР.
"У нас все штатно, все спокойно. Свыше 450 избирательных участков. Свыше тысячи наблюдателей, в том числе мои заместители — Екатерина Мартьянова и Анна Ревякина наблюдают на российских избирательных участках. Все спокойно, пока нет никаких эксцессов", — сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Центризбирком Республики сообщил, что за ходом референдума следят 129 наблюдателей из других стран, в частности из РФ, Италии, Венесуэлы, Румынии, Того и ЮАР. Кроме того, ход голосования контролируют около тысячи общественников.