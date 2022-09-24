https://crimea.ria.ru/20220924/chastichnaya-mobilizatsiya-v-rossii-i-dolgozhdannye-referendumy-top-nedeli--1124609066.html

Частичная мобилизация в России и долгожданные референдумы: топ недели

Частичная мобилизация в России и долгожданные референдумы: топ недели - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Частичная мобилизация в России и долгожданные референдумы: топ недели

Выступление российского лидера Владимира Путина, референдумы о воссоединении освобожденных территорий Украины с Россией, частичная мобилизация в РФ и боевые... РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T18:45

2022-09-24T18:45

2022-09-24T18:45

новости

армия и флот

частичная мобилизация

специальная военная операция рф на украине

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Выступление российского лидера Владимира Путина, референдумы о воссоединении освобожденных территорий Украины с Россией, частичная мобилизация в РФ и боевые потери в СВО с двух сторон. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Речь ПутинаРешение об упреждающей специальной военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным, ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными. Об этом 21 сентября заявил президент России Владимир Путин. После публичного отказа киевского режима от мирного решения проблемы Донбасса и заявлений о притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. Затем так же неизбежно последовала бы и атака на российский Крым – на Россию, уверен президент. В этой связи он сделал два ключевых заявления - о поддержке референдумов на освобожденных территориях и о частичной мобилизации, в ходе которой будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь - отслужившие люди с боевым опытом.Решение о проведении референдумовС инициативой незамедлительно провести голосования о вхождении республик Донбасса в состав России 20 сентября выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. 21 числа о своих намерениях провести референдумы объявили власти Херсонской и Запорожской областей. Голосование на освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября.По мнению депутата Государственной Думы России Олега Матвейчева, после референдумов освобожденные территории бывшей Украины станут полноценными субъектами Российской Федерации. Они больше не смогут быть темой для переговоров, в том числе на международной политической арене, а любые массовые их обстрелы будут расцениваться как акт агрессии против России. Если Украина после референдума продолжит обстрелы, это неминуемо приведет к изменению статуса специальной военной операции на более серьезный, уверен парламентарий.Частичная мобилизация в России в вопросах и ответахОчередности призыва из запаса в рамках частичной мобилизации нет, но приоритет отдается тем, чьи военно-учетные специальности подходят для выполнения боевых задач - стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики. При этом основной фактор - наличие боевого опыта, заверили в Генштабе ВС РФ. Призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.Главные вопросы о частичной мобилизации - ответы Минобороны >>Поскольку после референдумов стране нужно будет защищать и укреплять новые регионы, объявление частичной мобилизации в России было ожидаемо, считает ветеран ФСО, специалист в вопросах прогнозирования Василий Кашканов. По его мнению, мобилизованные будут выполнять задачи не на линии соприкосновения, а в тылу. Так как для работы на передовой необходима дополнительная подготовка. Вероятнее всего личный состав мобилизованных будет отправлен на освобожденные территории для усиления там российских вооруженных сил и полиции после проведения референдума.Частичная мобилизация вызвала вопросы среди населения. В том числе россияне стали выяснять, кого не смогут мобилизовать по здоровью. По словам медицинского юриста Дмитрия Кашки, военные билеты россиян содержат отметку о категории годности, всего их четыре и только одна свидетельствует о негодности военнообязанного к мобилизации - это категория "Д". Ее присваивают только людям с тяжелыми заболеваниями, например при гипертонии III степени, ВИЧ и рассеянном склерозе, острых формах туберкулеза, экземы, псориаза, эпилепсии, при полной глухоте и в ряде других случаев.Временную отсрочку на несколько месяцев могут получить те, кто болен или серьезно травмирован, в том числе речь идет о переломах. Не положена отсрочка и людям с легкой формой диабета, астмы, а также после инфарктов, которые не оставили необратимых изменений в здоровье. Однако в таких случаях разбираются индивидуально.Боевые потери в СВО с двух сторонС начала специальной военной операции ВСУ потеряли более 61 тыс. человек убитыми и почти 50 тыс. ранеными. Такие цифры в среду озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его оценке, это достаточно значимые потери - половина всей украинской армии. Он также отметил, что сейчас на Украине остается около тысячи иностранных наемников, которые воюют за киевский режим. К этому времени более двух тысяч из них погибли, часть уехали.Российская армия за период СВО потеряла погибшими 5 937 человек. Из общего количества раненых более 90% вернулись в строй и продолжают выполнять поставленные задачи, сказал Шойгу.

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https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya--reaktsiya-kryma-i-sevastopolya-1124572840.html

https://crimea.ria.ru/20220922/v-krymu-razyasnili-pravila-vezda-i-vyezda-dlya-voennoobyazannykh-1124594722.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине, владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф)