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Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон
Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон
Украинская армия потеряла более 61 тыс. человек убитыми и почти 50 тыс. ранеными. Такие цифры озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T10:30
2022-09-21T10:31
сергей шойгу
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Украинская армия потеряла более 61 тыс. человек убитыми и почти 50 тыс. ранеными. Такие цифры озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он также отметил, что сейчас на Украине остается около тысячи иностранных наемников, которые воюют за киевский режим. К этому времени более двух тысяч из них погибли, часть уехали.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220921/eto-ne-blef-putin-prigrozil-zapadu-yadernym-oruzhiem-1124571470.html
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, армия и флот
Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон

Шойгу: Украина потеряла половину своей Армии

10:30 21.09.2022 (обновлено: 10:31 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Украинская армия потеряла более 61 тыс. человек убитыми и почти 50 тыс. ранеными. Такие цифры озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На начальном этапе вооруженные силы Украины представляли около 201-202 тысяч человек. Сейчас более 100 тысяч у них потери. Погибших - 61207 человек, ранены - 49368, и это достаточно значимые потери - это половина армии. Именно поэтому у них идет уже четвертая волна мобилизации, мобилизовано почти 300 тысяч. И, как вы видите по разным информационным ресурсам, эта работа продолжается - от пляжа до вокзала", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил, что сейчас на Украине остается около тысячи иностранных наемников, которые воюют за киевский режим. К этому времени более двух тысяч из них погибли, часть уехали.
"Не могу не сказать о наших потерях. Они на сегодняшний день погибшими 5 937 человек. Здесь не могу еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг, не могу не отметить наших медиков: из общего количества раненых более 90% вернули в строй. Мы продолжаем выполнять поставленные задачи, хотя это очень не просто", - сказал он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
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10:30Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон
10:08Экспорт газа и угля между КНР и Россией достиг исторического максимума
09:55Это не блеф: Путин пригрозил Западу ядерным оружием
09:46Кто подлежит частичной мобилизации
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09:31Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов
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