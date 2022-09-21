https://crimea.ria.ru/20220921/shoygu-ozvuchil-boevye-poteri-v-svo-s-dvukh-storon-1124571892.html
Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон
Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон
Украинская армия потеряла более 61 тыс. человек убитыми и почти 50 тыс. ранеными. Такие цифры озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T10:30
2022-09-21T10:30
2022-09-21T10:31
сергей шойгу
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122546718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93321cfc49687d9dea0de42884703620.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Украинская армия потеряла более 61 тыс. человек убитыми и почти 50 тыс. ранеными. Такие цифры озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он также отметил, что сейчас на Украине остается около тысячи иностранных наемников, которые воюют за киевский режим. К этому времени более двух тысяч из них погибли, часть уехали.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220921/eto-ne-blef-putin-prigrozil-zapadu-yadernym-oruzhiem-1124571470.html
https://crimea.ria.ru/20220921/kto-podlezhit-chastichnoy-mobilizatsii-1124571320.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122546718_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_d162fb61c86816869c31b71bc2ebe39a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, армия и флот
Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон
Шойгу: Украина потеряла половину своей Армии
10:30 21.09.2022 (обновлено: 10:31 21.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Украинская армия потеряла более 61 тыс. человек убитыми и почти 50 тыс. ранеными. Такие цифры озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"На начальном этапе вооруженные силы Украины представляли около 201-202 тысяч человек. Сейчас более 100 тысяч у них потери. Погибших - 61207 человек, ранены - 49368, и это достаточно значимые потери - это половина армии. Именно поэтому у них идет уже четвертая волна мобилизации, мобилизовано почти 300 тысяч. И, как вы видите по разным информационным ресурсам, эта работа продолжается - от пляжа до вокзала", - сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что сейчас на Украине остается около тысячи иностранных наемников, которые воюют за киевский режим. К этому времени более двух тысяч из них погибли, часть уехали.
"Не могу не сказать о наших потерях. Они на сегодняшний день погибшими 5 937 человек. Здесь не могу еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг, не могу не отметить наших медиков: из общего количества раненых более 90% вернули в строй. Мы продолжаем выполнять поставленные задачи, хотя это очень не просто", - сказал он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.