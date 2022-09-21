https://crimea.ria.ru/20220921/shoygu-ozvuchil-boevye-poteri-v-svo-s-dvukh-storon-1124571892.html

Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон

Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон

Украинская армия потеряла более 61 тыс. человек убитыми и почти 50 тыс. ранеными. Такие цифры озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T10:30

2022-09-21T10:30

2022-09-21T10:31

сергей шойгу

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Украинская армия потеряла более 61 тыс. человек убитыми и почти 50 тыс. ранеными. Такие цифры озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он также отметил, что сейчас на Украине остается около тысячи иностранных наемников, которые воюют за киевский режим. К этому времени более двух тысяч из них погибли, часть уехали.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220921/eto-ne-blef-putin-prigrozil-zapadu-yadernym-oruzhiem-1124571470.html

https://crimea.ria.ru/20220921/kto-podlezhit-chastichnoy-mobilizatsii-1124571320.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, армия и флот