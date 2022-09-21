Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220921/putin-rossiya-obespechit-bezopasnost-provedeniya-referendumov-1124570923.html
Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов
Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов
Россия обеспечит безопасные условия проведения референдумов на освобожденных территориях и в республиках Донбасса. Об этом заявил президент Российской Федерации РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T09:31
2022-09-21T09:49
владимир путин (политик)
политика
общество
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246853_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_01750a4a6ea885e882dd83fec1191237.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Россия обеспечит безопасные условия проведения референдумов на освобожденных территориях и в республиках Донбасса. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам в среду.Он отметил, что Российская Федерация поддержит решение жителей этих территорий.Как сообщалось, референдумы о вступлении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пройдут с 23 по 27 сентября.С инициативой незамедлительно провести голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов. Сегодня о своих намерениях провести референдумы объявили и власти Херсонской и Запорожской области. Отмечалось, что это решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. А 24 февраля он объявил о начале спецоперации, главная задача которой – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.
https://crimea.ria.ru/20220921/putin-zayavil-o-chastichnoy-mobilizatsii---1124570577.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246853_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0f90e54d3a3456ce736dfced07097615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), политика, общество, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов

Россия обеспечит безопасность во время проведения референдумов — Путин

09:31 21.09.2022 (обновлено: 09:49 21.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг Российской Федерации
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Россия обеспечит безопасные условия проведения референдумов на освобожденных территориях и в республиках Донбасса. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам в среду.
"Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдума о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну — мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума. Для того, чтобы люди могли выразить свою волю", — сказал Путин.
Он отметил, что Российская Федерация поддержит решение жителей этих территорий.
"Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самими определять свою судьбу", — подчеркнул президент.
Как сообщалось, референдумы о вступлении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пройдут с 23 по 27 сентября.
С инициативой незамедлительно провести голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов. Сегодня о своих намерениях провести референдумы объявили и власти Херсонской и Запорожской области. Отмечалось, что это решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. А 24 февраля он объявил о начале спецоперации, главная задача которой – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:10
Путин заявил о частичной мобилизации
Владимир Путин (политик)ПолитикаОбществоДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40Частичная мобилизация в России: текст указа
11:18Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя
11:07Заведующую детсада в Севастополе обвинили в халатности
10:54Массовое ДТП в Севастополе: один человек погиб и четверо пострадали
10:49Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:43Верховный суд Крыма вынес приговор по делу о подрыве газопровода
10:30Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон
10:08Экспорт газа и угля между КНР и Россией достиг исторического максимума
09:55Это не блеф: Путин пригрозил Западу ядерным оружием
09:46Кто подлежит частичной мобилизации
09:40Частичная мобилизация в России: текст указа
09:31Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов
09:10Путин заявил о частичной мобилизации
09:03Путин выступил с телеобращением к россиянам
08:58Теракт предотвращен в Херсонской области
08:25В горах Севастополя спасли более 70 туристов
08:04Сколько россияне рассчитывают прожить после ухода на пенсию – опрос
07:38В сторону Земли летит опасный астероид
07:02В городах Крыма в субботу откроют 170 ярмарок
03:34Как аграриям Крыма помогают растить рис
00:01Погода будет переменчивой: прогноз для Крыма на среду
Лента новостейМолния