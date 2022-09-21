https://crimea.ria.ru/20220921/putin-rossiya-obespechit-bezopasnost-provedeniya-referendumov-1124570923.html

Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов

Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов

Россия обеспечит безопасные условия проведения референдумов на освобожденных территориях и в республиках Донбасса. Об этом заявил президент Российской Федерации РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T09:31

2022-09-21T09:31

2022-09-21T09:49

владимир путин (политик)

политика

общество

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Россия обеспечит безопасные условия проведения референдумов на освобожденных территориях и в республиках Донбасса. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам в среду.Он отметил, что Российская Федерация поддержит решение жителей этих территорий.Как сообщалось, референдумы о вступлении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пройдут с 23 по 27 сентября.С инициативой незамедлительно провести голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов. Сегодня о своих намерениях провести референдумы объявили и власти Херсонской и Запорожской области. Отмечалось, что это решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. А 24 февраля он объявил о начале спецоперации, главная задача которой – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.

https://crimea.ria.ru/20220921/putin-zayavil-o-chastichnoy-mobilizatsii---1124570577.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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владимир путин (политик), политика, общество, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область