https://crimea.ria.ru/20220921/putin-rossiya-obespechit-bezopasnost-provedeniya-referendumov-1124570923.html
Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов
Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов
Россия обеспечит безопасные условия проведения референдумов на освобожденных территориях и в республиках Донбасса. Об этом заявил президент Российской Федерации РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T09:31
2022-09-21T09:31
2022-09-21T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Россия обеспечит безопасные условия проведения референдумов на освобожденных территориях и в республиках Донбасса. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам в среду.Он отметил, что Российская Федерация поддержит решение жителей этих территорий.Как сообщалось, референдумы о вступлении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пройдут с 23 по 27 сентября.С инициативой незамедлительно провести голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов. Сегодня о своих намерениях провести референдумы объявили и власти Херсонской и Запорожской области. Отмечалось, что это решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. А 24 февраля он объявил о начале спецоперации, главная задача которой – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.
https://crimea.ria.ru/20220921/putin-zayavil-o-chastichnoy-mobilizatsii---1124570577.html
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владимир путин (политик), политика, общество, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов
Россия обеспечит безопасность во время проведения референдумов — Путин
09:31 21.09.2022 (обновлено: 09:49 21.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Россия обеспечит безопасные условия проведения референдумов на освобожденных территориях и в республиках Донбасса. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам в среду.
"Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдума о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну — мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума. Для того, чтобы люди могли выразить свою волю", — сказал Путин.
Он отметил, что Российская Федерация поддержит решение жителей этих территорий.
"Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самими определять свою судьбу", — подчеркнул президент.
Как сообщалось, референдумы о вступлении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пройдут с 23 по 27 сентября.
С инициативой незамедлительно провести голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов. Сегодня о своих намерениях провести референдумы объявили и власти Херсонской и Запорожской области. Отмечалось, что это решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. А 24 февраля он объявил о начале спецоперации, главная задача которой – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.