https://crimea.ria.ru/20220922/vrach-obyasnil-kogo-ne-smogut-mobilizovat-po-zdorovyu-1124579578.html

Врач объяснил, кого не смогут мобилизовать по здоровью

Врач объяснил, кого не смогут мобилизовать по здоровью - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Врач объяснил, кого не смогут мобилизовать по здоровью

Военные билеты россиян содержат отметку о категории годности, всего их четыре и только одна свидетельствует о негодности военнообязанного к мобилизации. Об этом РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T07:02

2022-09-22T07:02

2022-09-22T07:02

специальная военная операция рф на украине

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Военные билеты россиян содержат отметку о категории годности, всего их четыре и только одна свидетельствует о негодности военнообязанного к мобилизации. Об этом рассказал врач анестезиолог-реаниматолог, медицинский юрист Дмитрий Кашка, пишет "Доктор Питер".По его словам, в данном случае речь не идет и о медкомиссиях для мобилизованных. На их прохождение направляют только на основании особенных причин, в том числе по психическим заболеваниям. Временную отсрочку на несколько месяцев могут получить те, кто болен или серьезно травмирован, в том числе речь идет о переломах.Не положена отсрочка и людям с легкой формой диабета, астмы, а также после инфарктов, которые не оставили необратимых изменений в здоровье. Однако в таких случаях разбираются индивидуально, подчеркивает Кашка. Также эксперт объяснил, что категория "Д" присваивается только людям с тяжелыми заболеваниями, например при гипертонии IIIстепени, ВИЧ и рассеянном склерозе, острых формах туберкулеза, экземы, псориаза, эпилепсии с приступами чаще 5 раз в год, при полной глухоте и в ряду других случаев.Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.

https://crimea.ria.ru/20220921/kak-v-sevastopole-proydet-mobilizatsiya-rezervistov-dlya-svo--gubernator-1124578675.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, армия и флот