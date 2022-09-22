https://crimea.ria.ru/20220922/vrach-obyasnil-kogo-ne-smogut-mobilizovat-po-zdorovyu-1124579578.html
Врач объяснил, кого не смогут мобилизовать по здоровью
Врач объяснил, кого не смогут мобилизовать по здоровью - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Врач объяснил, кого не смогут мобилизовать по здоровью
Военные билеты россиян содержат отметку о категории годности, всего их четыре и только одна свидетельствует о негодности военнообязанного к мобилизации. Об этом РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T07:02
2022-09-22T07:02
2022-09-22T07:02
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Военные билеты россиян содержат отметку о категории годности, всего их четыре и только одна свидетельствует о негодности военнообязанного к мобилизации. Об этом рассказал врач анестезиолог-реаниматолог, медицинский юрист Дмитрий Кашка, пишет "Доктор Питер".По его словам, в данном случае речь не идет и о медкомиссиях для мобилизованных. На их прохождение направляют только на основании особенных причин, в том числе по психическим заболеваниям. Временную отсрочку на несколько месяцев могут получить те, кто болен или серьезно травмирован, в том числе речь идет о переломах.Не положена отсрочка и людям с легкой формой диабета, астмы, а также после инфарктов, которые не оставили необратимых изменений в здоровье. Однако в таких случаях разбираются индивидуально, подчеркивает Кашка. Также эксперт объяснил, что категория "Д" присваивается только людям с тяжелыми заболеваниями, например при гипертонии IIIстепени, ВИЧ и рассеянном склерозе, острых формах туберкулеза, экземы, псориаза, эпилепсии с приступами чаще 5 раз в год, при полной глухоте и в ряду других случаев.Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.
https://crimea.ria.ru/20220921/kak-v-sevastopole-proydet-mobilizatsiya-rezervistov-dlya-svo--gubernator-1124578675.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, армия и флот
Врач объяснил, кого не смогут мобилизовать по здоровью
Врач Дмитрий Кашка объяснил, кого не смогут мобилизовать по состоянию здоровья
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым.
Военные билеты россиян содержат отметку о категории годности, всего их четыре и только одна свидетельствует о негодности военнообязанного к мобилизации. Об этом рассказал врач анестезиолог-реаниматолог, медицинский юрист Дмитрий Кашка, пишет "Доктор Питер"
.
"У военнообязанного в военном билете есть категория годности. Если она "Д" — не годен — тогда мобилизация его не коснется. Остальным болезни не помогут", - цитирует доктора ресурс.
По его словам, в данном случае речь не идет и о медкомиссиях для мобилизованных. На их прохождение направляют только на основании особенных причин, в том числе по психическим заболеваниям. Временную отсрочку на несколько месяцев могут получить те, кто болен или серьезно травмирован, в том числе речь идет о переломах.
Не положена отсрочка и людям с легкой формой диабета, астмы, а также после инфарктов, которые не оставили необратимых изменений в здоровье. Однако в таких случаях разбираются индивидуально, подчеркивает Кашка.
"В таком случае, в военкомат надо принести медицинские документы и настаивать на комиссии", - советует он.
Также эксперт объяснил, что категория "Д" присваивается только людям с тяжелыми заболеваниями, например при гипертонии IIIстепени, ВИЧ и рассеянном склерозе, острых формах туберкулеза, экземы, псориаза, эпилепсии с приступами чаще 5 раз в год, при полной глухоте и в ряду других случаев.
Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.