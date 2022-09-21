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Путин выступил с телеобращением к россиянам - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Путин выступил с телеобращением к россиянам
Путин выступил с телеобращением к россиянам - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Путин выступил с телеобращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступает с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по защите этих регионов. РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T09:03
2022-09-21T09:21
владимир путин (политик)
армия и флот
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступает с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по защите этих регионов.Он подчеркнул, что нынешняя цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию."А после того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем так же неизбежно последовала бы и атака на российский Крым – на Россию", - сказал Путин.В этой связи решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным, подчеркнул он. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными. "Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжёлыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и поселки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит", - отметил президент.Считаю необходимым поддержать предложение генерального штаба о частичной мобилизации. Призыву будет подлежать только те граждане, которые состоят в запасе", - заявил президент.По словам главы государства, в специальной военной операции сегодня принимают участие профессиональные военнослужащие, проходящие службу по контракту. Вместе с ними сражаются и добровольческие формирования - люди разных национальностей, профессий, возрастов, которые по зову сердца встали на защиту России и Донбасса. И сейчас, для обеспечения защиты и безопасности страны принято решение об объявлении частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. Он уточнил, что указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа.
https://crimea.ria.ru/20220921/putin-zayavil-o-chastichnoy-mobilizatsii---1124570577.html
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владимир путин (политик), армия и флот, российская федерация (россия, рф), общество

Путин выступил с телеобращением к россиянам

09:03 21.09.2022 (обновлено: 09:21 21.09.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступает с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по защите этих регионов.
"Тема моего выступления – ситуация на Донбассе и ход специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооружённого государственного переворота", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что нынешняя цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию.
"А после того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем так же неизбежно последовала бы и атака на российский Крым – на Россию", - сказал Путин.
В этой связи решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным, подчеркнул он. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными.
"Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжёлыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и поселки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит", - отметил президент.
Считаю необходимым поддержать предложение генерального штаба о частичной мобилизации. Призыву будет подлежать только те граждане, которые состоят в запасе", - заявил президент.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:10
Путин заявил о частичной мобилизации
По словам главы государства, в специальной военной операции сегодня принимают участие профессиональные военнослужащие, проходящие службу по контракту. Вместе с ними сражаются и добровольческие формирования - люди разных национальностей, профессий, возрастов, которые по зову сердца встали на защиту России и Донбасса. И сейчас, для обеспечения защиты и безопасности страны принято решение об объявлении частичной мобилизации.
"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции", - сказал Путин.
Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. Он уточнил, что указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа.
 
Владимир Путин (политик)Армия и флотРоссийская Федерация (Россия, РФ)Общество
 
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Заголовок открываемого материала
09:10Путин заявил о частичной мобилизации
09:03Путин выступил с телеобращением к россиянам
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