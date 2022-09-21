https://crimea.ria.ru/20220921/putin-vystupaet-s-teleobrascheniem-k-rossiyanam-1124570383.html

Путин выступил с телеобращением к россиянам

Путин выступил с телеобращением к россиянам - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Путин выступил с телеобращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступает с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по защите этих регионов. РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T09:03

2022-09-21T09:03

2022-09-21T09:21

владимир путин (политик)

армия и флот

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступает с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по защите этих регионов.Он подчеркнул, что нынешняя цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию."А после того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем так же неизбежно последовала бы и атака на российский Крым – на Россию", - сказал Путин.В этой связи решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным, подчеркнул он. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными. "Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжёлыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и поселки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит", - отметил президент.Считаю необходимым поддержать предложение генерального штаба о частичной мобилизации. Призыву будет подлежать только те граждане, которые состоят в запасе", - заявил президент.По словам главы государства, в специальной военной операции сегодня принимают участие профессиональные военнослужащие, проходящие службу по контракту. Вместе с ними сражаются и добровольческие формирования - люди разных национальностей, профессий, возрастов, которые по зову сердца встали на защиту России и Донбасса. И сейчас, для обеспечения защиты и безопасности страны принято решение об объявлении частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. Он уточнил, что указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа.

https://crimea.ria.ru/20220921/putin-zayavil-o-chastichnoy-mobilizatsii---1124570577.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), армия и флот, российская федерация (россия, рф), общество