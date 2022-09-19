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Главные события и заявления дня: 19 сентября

Главные события и заявления дня: 19 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Главные события и заявления дня: 19 сентября

ВСУ снова бьют из артиллерии в районе Запорожской АЭС. Российские школьники могут записаться на IT-курсы на госуслугах. После удара ВСУ по площади в Донецке... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T22:01

2022-09-19T22:01

2022-09-19T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. ВСУ снова бьют из артиллерии в районе Запорожской АЭС. Российские школьники могут записаться на IT-курсы на госуслугах. После удара ВСУ по площади в Донецке есть погибшие. Глава ВГА Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью. Страшный ураган прошел в Курске. ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет. Члены Общественной палаты ЛНР призвали немедленно провести референдум.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ снова бьют рядом с Запорожской АЭСВСУ вели обстрел вблизи Энергодара и Запорожской атомной электростанции, сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Власти просят граждан укрываться в безопасных местах.IT-курсы на госуслугах открылись для школьниковПортал госуслуги открыл прием заявок на бесплатные курсы программирования для старшеклассников, сообщает пресс-служба правительства РФ.По итогам обучения участники получат сертификат.Удар ВСУ по площади в ДонецкеТринадцать человек погибли в результате обстрела площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка в понедельник.Сальдо вернулся в ХерсонГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо после лечения вернулся к исполнению рабочих обязанностей.Администрация и правительство Херсонской области активизируют работу по всем сферам жизнедеятельности Херсонщины, курс региона на вхождение в состав РФ остается твердым и неизменным, уточнили в пресс-службе администрации региона.Страшный ураган обрушился на КурскДва человека погибли в результате урагана, который обрушился на Курск накануне вечером, обесточено 87 населенных пунктов.В результате стихии повреждены жилые дома, здания и соцобъекты, разбиты более 20 автомобилей.ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракетОколо 20 ракет выпустили ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области, есть попадания в районе Каховской ГЭС.В ЛНР призвали немедленно провести референдумОбщественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.Вхождение ЛНР в состав РФ обезопасит ее территорию и откроет новые возможности для восстановления региона, отмечается в тексте документа.

https://crimea.ria.ru/20220919/priznayut-li-pugachevu-inoagentom---advokat-1124552345.html

https://crimea.ria.ru/20220919/ssha-priznalis-v-provedenii-bioissledovaniy-na-maloobespechennykh-ukraintsakh-1124553583.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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