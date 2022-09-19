Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 19 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220919/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-19-sentyabrya-1124555895.html
Главные события и заявления дня: 19 сентября
Главные события и заявления дня: 19 сентября - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Главные события и заявления дня: 19 сентября
ВСУ снова бьют из артиллерии в районе Запорожской АЭС. Российские школьники могут записаться на IT-курсы на госуслугах. После удара ВСУ по площади в Донецке... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T22:01
2022-09-19T22:01
главное за день
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/13/1124553138_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_bd7552718272254af8dcf014c0fa8c62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. ВСУ снова бьют из артиллерии в районе Запорожской АЭС. Российские школьники могут записаться на IT-курсы на госуслугах. После удара ВСУ по площади в Донецке есть погибшие. Глава ВГА Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью. Страшный ураган прошел в Курске. ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет. Члены Общественной палаты ЛНР призвали немедленно провести референдум.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ снова бьют рядом с Запорожской АЭСВСУ вели обстрел вблизи Энергодара и Запорожской атомной электростанции, сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Власти просят граждан укрываться в безопасных местах.IT-курсы на госуслугах открылись для школьниковПортал госуслуги открыл прием заявок на бесплатные курсы программирования для старшеклассников, сообщает пресс-служба правительства РФ.По итогам обучения участники получат сертификат.Удар ВСУ по площади в ДонецкеТринадцать человек погибли в результате обстрела площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка в понедельник.Сальдо вернулся в ХерсонГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо после лечения вернулся к исполнению рабочих обязанностей.Администрация и правительство Херсонской области активизируют работу по всем сферам жизнедеятельности Херсонщины, курс региона на вхождение в состав РФ остается твердым и неизменным, уточнили в пресс-службе администрации региона.Страшный ураган обрушился на КурскДва человека погибли в результате урагана, который обрушился на Курск накануне вечером, обесточено 87 населенных пунктов.В результате стихии повреждены жилые дома, здания и соцобъекты, разбиты более 20 автомобилей.ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракетОколо 20 ракет выпустили ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области, есть попадания в районе Каховской ГЭС.В ЛНР призвали немедленно провести референдумОбщественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.Вхождение ЛНР в состав РФ обезопасит ее территорию и откроет новые возможности для восстановления региона, отмечается в тексте документа.
https://crimea.ria.ru/20220919/priznayut-li-pugachevu-inoagentom---advokat-1124552345.html
https://crimea.ria.ru/20220919/ssha-priznalis-v-provedenii-bioissledovaniy-na-maloobespechennykh-ukraintsakh-1124553583.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/13/1124553138_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_37461a5302b8f3bc51a9bc86bc87d5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, общество
Главные события и заявления дня: 19 сентября

Главные события и заявления понедельника, 19 сентября

22:01 19.09.2022
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия урагана в Курской области
Последствия урагана в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. ВСУ снова бьют из артиллерии в районе Запорожской АЭС. Российские школьники могут записаться на IT-курсы на госуслугах. После удара ВСУ по площади в Донецке есть погибшие. Глава ВГА Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью. Страшный ураган прошел в Курске. ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет. Члены Общественной палаты ЛНР призвали немедленно провести референдум.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ВСУ снова бьют рядом с Запорожской АЭС
ВСУ вели обстрел вблизи Энергодара и Запорожской атомной электростанции, сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Власти просят граждан укрываться в безопасных местах.
IT-курсы на госуслугах открылись для школьников
Портал госуслуги открыл прием заявок на бесплатные курсы программирования для старшеклассников, сообщает пресс-служба правительства РФ.
По итогам обучения участники получат сертификат.
Удар ВСУ по площади в Донецке
Тринадцать человек погибли в результате обстрела площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка в понедельник.
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День третий - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
16:05
Признают ли Пугачеву иноагентом - адвокат
Сальдо вернулся в Херсон
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо после лечения вернулся к исполнению рабочих обязанностей.
Администрация и правительство Херсонской области активизируют работу по всем сферам жизнедеятельности Херсонщины, курс региона на вхождение в состав РФ остается твердым и неизменным, уточнили в пресс-службе администрации региона.
Страшный ураган обрушился на Курск
Два человека погибли в результате урагана, который обрушился на Курск накануне вечером, обесточено 87 населенных пунктов.
В результате стихии повреждены жилые дома, здания и соцобъекты, разбиты более 20 автомобилей.
ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет
Около 20 ракет выпустили ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области, есть попадания в районе Каховской ГЭС.
В ЛНР призвали немедленно провести референдум
Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.
Вхождение ЛНР в состав РФ обезопасит ее территорию и откроет новые возможности для восстановления региона, отмечается в тексте документа.
Работа лаборатории по ПЦР-тестированию - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
17:02
США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах
 
Главное за деньНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и заявления дня: 19 сентября
21:59Как подготовить иммунитет к зиме
21:23Как секс спасает почки
20:55Названо осеннее "блюдо счастья"
20:36"Пять к одному": как работает формула счастливых отношений
19:37Когда в Севастополе ожидают рост заболеваемости COVID-19
19:10Общественная палата ДНР призвала Пушилина немедленно провести референдум
19:07Сохранит ли Карл III монархию в Англии — мнение эксперта
18:49Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенников
18:12В Севастополе в море у мыса Херсонес обнаружили тело мужчины
17:41Члены Общественной палаты ЛНР призвали немедленно провести референдум
17:36Жителя Краснодарского края осудят за убийство малолетнего пасынка
17:06Летали бетонные блоки и деревья: в Курске оценивают ущерб от урагана
17:02США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах
16:36ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС
16:29Севастополец украл у соседа авто и мотороллер вместе с гаражом
16:21В Судаке построят новый жилой микрорайон за 19 млрд рублей
16:05Признают ли Пугачеву иноагентом - адвокат
15:44Рекордный скачок: в Евросоюзе подорожал хлеб
14:50Глава ВГА Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью
Лента новостейМолния