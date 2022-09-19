https://crimea.ria.ru/20220919/saldo-vernulsya-k-rukovodstvu-khersonskoy-oblasti-1124551599.html

Глава ВГА Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью

Глава ВГА Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Глава ВГА Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо после лечения вернулся к исполнению рабочих обязанностей. Об этом сообщается в его Telegram-канале. РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T14:50

2022-09-19T14:50

2022-09-19T14:59

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо после лечения вернулся к исполнению рабочих обязанностей. Об этом сообщается в его Telegram-канале.Администрация и правительство Херсонской области активизируют работу по всем сферам жизнедеятельности Херсонщины, курс региона на вхождение в состав РФ остается твердым и неизменным, уточнили в пресс-службе. В начале августа глава Херсонской администрации Владимир Сальдо сообщил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Позже состояние Сальдо ухудшилось и его транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского.20 августа в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования "отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо".

https://crimea.ria.ru/20220912/saldo-vpervye-s-nachala-lecheniya-obratilsya-k-zhitelyam-khersonskoy-oblasti-1124482516.html

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2022

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херсонская область, общество