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Глава ВГА Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Глава ВГА Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью
Глава ВГА Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Глава ВГА Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо после лечения вернулся к исполнению рабочих обязанностей. Об этом сообщается в его Telegram-канале. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T14:50
2022-09-19T14:59
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо после лечения вернулся к исполнению рабочих обязанностей. Об этом сообщается в его Telegram-канале.Администрация и правительство Херсонской области активизируют работу по всем сферам жизнедеятельности Херсонщины, курс региона на вхождение в состав РФ остается твердым и неизменным, уточнили в пресс-службе. В начале августа глава Херсонской администрации Владимир Сальдо сообщил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Позже состояние Сальдо ухудшилось и его транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского.20 августа в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования "отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо".
https://crimea.ria.ru/20220912/saldo-vpervye-s-nachala-lecheniya-obratilsya-k-zhitelyam-khersonskoy-oblasti-1124482516.html
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херсонская область, общество
Глава ВГА Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью

Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью

14:50 19.09.2022 (обновлено: 14:59 19.09.2022)
 
© Telegram-канал Владимира СальдоГлава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо
Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо
© Telegram-канал Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо после лечения вернулся к исполнению рабочих обязанностей. Об этом сообщается в его Telegram-канале.
"С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своем рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы администрации Херсонской области. Сергей Елисеев сложил с себя полномочия врио главы администрации и вернулся к должности председателя правительства региона", - говорится в сообщении.
Администрация и правительство Херсонской области активизируют работу по всем сферам жизнедеятельности Херсонщины, курс региона на вхождение в состав РФ остается твердым и неизменным, уточнили в пресс-службе.
"Работа центральных и местных органов власти будет активизирована на всех направлениях: будут усилены мероприятия по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы жилищно-коммунального хозяйства, борьбе с терроризмом и саботажем, защите представителей государственных органов и предприятий, противодействию обстрелам Херсонщины со стороны украинских боевиков", - заключили в пресс-службе главы ВГА.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
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Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области
В начале августа глава Херсонской администрации Владимир Сальдо сообщил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Позже состояние Сальдо ухудшилось и его транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского.
20 августа в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования "отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо".
 
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