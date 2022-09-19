https://crimea.ria.ru/20220919/vsu-snova-byut-iz-artillerii-v-rayone-zaporozhskoy-aes-i-energodara-1124549040.html

ВСУ снова бьют из артиллерии в районе Запорожской АЭС и Энергодара

ВСУ снова бьют из артиллерии в районе Запорожской АЭС и Энергодара - РИА Новости Крым, 19.09.2022

ВСУ снова бьют из артиллерии в районе Запорожской АЭС и Энергодара

ВСУ ведут обстрел вблизи Энергодара и Запорожской атомной электростанции, сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T12:07

2022-09-19T12:07

2022-09-19T12:07

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. ВСУ ведут обстрел вблизи Энергодара и Запорожской атомной электростанции, сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Запорожская АЭС и Энергодар под огнем! Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии в непосредственной близости к Запорожской АЭС", — написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, информация о разрушениях и жертвах уточняется. Власти просят граждан укрыться в безопасных местах.Ранее в Минобороны РФ заявили, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины создают угрозу техногенной катастрофы.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.

https://crimea.ria.ru/20220917/vsu-prodolzhaet-obstrely-vblizi-zaes--minoborony-1124536929.html

https://crimea.ria.ru/20220914/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-morskogo-desanta-vsu-v-rayone-zaes-1124499532.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)