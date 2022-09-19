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ВСУ снова бьют из артиллерии в районе Запорожской АЭС и Энергодара - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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ВСУ снова бьют из артиллерии в районе Запорожской АЭС и Энергодара
ВСУ снова бьют из артиллерии в районе Запорожской АЭС и Энергодара - РИА Новости Крым, 19.09.2022
ВСУ снова бьют из артиллерии в районе Запорожской АЭС и Энергодара
ВСУ ведут обстрел вблизи Энергодара и Запорожской атомной электростанции, сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T12:07
2022-09-19T12:07
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. ВСУ ведут обстрел вблизи Энергодара и Запорожской атомной электростанции, сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Запорожская АЭС и Энергодар под огнем! Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии в непосредственной близости к Запорожской АЭС", — написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, информация о разрушениях и жертвах уточняется. Власти просят граждан укрыться в безопасных местах.Ранее в Минобороны РФ заявили, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины создают угрозу техногенной катастрофы.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
https://crimea.ria.ru/20220917/vsu-prodolzhaet-obstrely-vblizi-zaes--minoborony-1124536929.html
https://crimea.ria.ru/20220914/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-morskogo-desanta-vsu-v-rayone-zaes-1124499532.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ снова бьют из артиллерии в районе Запорожской АЭС и Энергодара

ВСУ снова наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе ЗАЭС – Рогов

12:07 19.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. ВСУ ведут обстрел вблизи Энергодара и Запорожской атомной электростанции, сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Запорожская АЭС и Энергодар под огнем! Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии в непосредственной близости к Запорожской АЭС", — написал Рогов в своем Telegram-канале.
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17 сентября, 15:45
ВСУ продолжает обстрелы вблизи ЗАЭС — Минобороны
По его словам, информация о разрушениях и жертвах уточняется. Власти просят граждан укрыться в безопасных местах.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины создают угрозу техногенной катастрофы.
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14 сентября, 12:14
Минобороны показало видео уничтожения морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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