https://crimea.ria.ru/20220917/vsu-prodolzhaet-obstrely-vblizi-zaes--minoborony-1124536929.html
ВСУ продолжает обстрелы вблизи ЗАЭС — Минобороны
ВСУ продолжает обстрелы вблизи ЗАЭС — Минобороны - РИА Новости Крым, 17.09.2022
ВСУ продолжает обстрелы вблизи ЗАЭС — Минобороны
Киевский режим продолжает обстрелы вблизи Запорожской АЭС для создания угрозы техногенной катастрофы, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T15:45
2022-09-17T15:45
2022-09-17T15:45
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает обстрелы вблизи Запорожской АЭС для создания угрозы техногенной катастрофы, сообщает Минобороны России.Всего, по информации Министерства обороны, из района Никополя Днепропетровской области было выпущено 15 артиллерийских снарядов."Артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнем. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме", — заверили в ведомстве.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, украинские войска возобновили массированный обстрел ЗАЭС и Энергодара – в жилом секторе города возник пожар.
https://crimea.ria.ru/20220917/minoborony-predotvratilo-nastuplenie-v-khersonskoy-oblasti-1124536790.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
ВСУ продолжает обстрелы вблизи ЗАЭС — Минобороны
Минобороны: ВСУ продолжает обстрелы вблизи Запорожской АЭС