Рейтинг@Mail.ru
ВСУ продолжает обстрелы вблизи ЗАЭС — Минобороны - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220917/vsu-prodolzhaet-obstrely-vblizi-zaes--minoborony-1124536929.html
ВСУ продолжает обстрелы вблизи ЗАЭС — Минобороны
ВСУ продолжает обстрелы вблизи ЗАЭС — Минобороны - РИА Новости Крым, 17.09.2022
ВСУ продолжает обстрелы вблизи ЗАЭС — Минобороны
Киевский режим продолжает обстрелы вблизи Запорожской АЭС для создания угрозы техногенной катастрофы, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T15:45
2022-09-17T15:45
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124403557_0:5:3162:1784_1920x0_80_0_0_f9cce2fc4f576bc3abd5cb49073bd1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает обстрелы вблизи Запорожской АЭС для создания угрозы техногенной катастрофы, сообщает Минобороны России.Всего, по информации Министерства обороны, из района Никополя Днепропетровской области было выпущено 15 артиллерийских снарядов."Артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнем. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме", — заверили в ведомстве.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, украинские войска возобновили массированный обстрел ЗАЭС и Энергодара – в жилом секторе города возник пожар.
https://crimea.ria.ru/20220917/minoborony-predotvratilo-nastuplenie-v-khersonskoy-oblasti-1124536790.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124403557_433:0:3162:2047_1920x0_80_0_0_bf4228caf41270d1bdb3a3726508aa7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
ВСУ продолжает обстрелы вблизи ЗАЭС — Минобороны

Минобороны: ВСУ продолжает обстрелы вблизи Запорожской АЭС

15:45 17.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает обстрелы вблизи Запорожской АЭС для создания угрозы техногенной катастрофы, сообщает Минобороны России.
"В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка "Волна" и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Всего, по информации Министерства обороны, из района Никополя Днепропетровской области было выпущено 15 артиллерийских снарядов.
"Артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнем. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме", — заверили в ведомстве.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, украинские войска возобновили массированный обстрел ЗАЭС и Энергодара – в жилом секторе города возник пожар.
Монумент Победы в парке Славы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
14:44
Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС
16:40Две машины сожгли ночью в Феодосии, возбуждено уголовное дело
16:01Житель Алушты стрелял в полицейских из травматического пистолета
15:45ВСУ продолжает обстрелы вблизи ЗАЭС — Минобороны
14:44Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области
14:01Счет идет на сотни: потери ВСУ за сутки - сводка Минобороны РФ
13:42Трагедия в Индонезии: при сходе оползня на золотой прииск погибли люди
13:35Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов
12:46Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Масленников
12:19Снаряд попал в административное здание в центре Донецка
12:01Всеобщая мобилизация и новые угрозы Крыму: топ новостей недели
11:52ВСУ обстреливают Белгородскую область, есть пострадавшие
10:37COVID-19 в Крыму и Севастополе: актуальная сводка
10:24Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов
09:27Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области
08:49Какие болезни ухудшают память
08:25Что с запасами воды в Крыму к середине сентября
08:03Кардиолог назвал нормальный показатель артериального давления у пожилых
03:39Зима близко: готов ли Крым к отопительному сезону
00:01Летнее тепло: прогноз погоды для Крыма на субботу
Лента новостейМолния