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Энергодар и ЗАЭС снова под огнем ВСУ – власти - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Энергодар и ЗАЭС снова под огнем ВСУ – власти
Энергодар и ЗАЭС снова под огнем ВСУ – власти - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Энергодар и ЗАЭС снова под огнем ВСУ – власти
Украинские войска возобновили массированный обстрел ЗАЭС и Энергодара – в жилом секторе города возник пожар. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T16:37
2022-09-16T16:37
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска возобновили массированный обстрел ЗАЭС и Энергодара – в жилом секторе города возник пожар. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава местной администрации Александр Волга.Несколько домов в результате обстрела загорелись, пожар локализовали, уточнил он, отметив, что "оперативные службы работают".По словам Волги, массированные обстрелы со стороны Украины начались сегодня с часу дня.Ранее в пятницу сообщалось о ракетных обстрелах ВСУ центра Херсона и Новой Каховки, а также о взрыве в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске. Есть жертвы и пострадавшие.
https://crimea.ria.ru/20220916/v-berdyanske-ubit-zamglavy-vga-i-ego-zhena-1124527068.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Энергодар и ЗАЭС снова под огнем ВСУ – власти

ВСУ снова обстреливают ЗАЭС и Энергодар – разрушены и загорелись дома

16:37 16.09.2022
 
© ANATOLII STEPANOVУкраинская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Фото AFP
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 Град. Фото AFP
© ANATOLII STEPANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска возобновили массированный обстрел ЗАЭС и Энергодара – в жилом секторе города возник пожар. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава местной администрации Александр Волга.
"По территории города, ТЭС, атомной электростанции наносятся удары со стороны ВСУ. Где-то порядка 15 попаданий по территории города, по береговой линии в основном, по жилому сектору, где находятся дачи", – рассказал Волга.
Несколько домов в результате обстрела загорелись, пожар локализовали, уточнил он, отметив, что "оперативные службы работают".
По словам Волги, массированные обстрелы со стороны Украины начались сегодня с часу дня.
Ранее в пятницу сообщалось о ракетных обстрелах ВСУ центра Херсона и Новой Каховки, а также о взрыве в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске. Есть жертвы и пострадавшие.
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