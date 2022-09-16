https://crimea.ria.ru/20220916/energodar-i-zaes-snova-pod-ognem-vsu--vlasti-1124531627.html

Энергодар и ЗАЭС снова под огнем ВСУ – власти

Энергодар и ЗАЭС снова под огнем ВСУ – власти - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Энергодар и ЗАЭС снова под огнем ВСУ – власти

Украинские войска возобновили массированный обстрел ЗАЭС и Энергодара – в жилом секторе города возник пожар. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T16:37

2022-09-16T16:37

2022-09-16T16:37

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска возобновили массированный обстрел ЗАЭС и Энергодара – в жилом секторе города возник пожар. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава местной администрации Александр Волга.Несколько домов в результате обстрела загорелись, пожар локализовали, уточнил он, отметив, что "оперативные службы работают".По словам Волги, массированные обстрелы со стороны Украины начались сегодня с часу дня.Ранее в пятницу сообщалось о ракетных обстрелах ВСУ центра Херсона и Новой Каховки, а также о взрыве в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске. Есть жертвы и пострадавшие.

https://crimea.ria.ru/20220916/v-berdyanske-ubit-zamglavy-vga-i-ego-zhena-1124527068.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия, всу (вооруженные силы украины)