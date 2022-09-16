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Новая Каховка под ракетным обстрелом ВСУ
Новая Каховка под ракетным обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Новая Каховка под ракетным обстрелом ВСУ
Украинские войска наносят ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО. Об этом сообщают в пресс-службе местной администрации. РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T14:22
2022-09-16T14:22
2022-09-16T14:22
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска наносят ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО. Об этом сообщают в пресс-службе местной администрации."Работает ПВО: десять воздушных взрывов над жилмассивом Сокол. Осколки от сбитых ракет сыпались между жилыми домами", – говорится в сообщении.ВСУ обстреливают Новую Каховку и Каховскую ГЭС на протяжении уже нескольких месяцев.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220916/bili-po-administratsii-v-khersone-rasskazali-ob-udare-vsu-i-pogibshikh-1124525223.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия
Новая Каховка под ракетным обстрелом ВСУ
ВСУ бьют ракетами по Новой Каховке в Харьковской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска наносят ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО. Об этом сообщают в пресс-службе местной администрации.
"Работает ПВО: десять воздушных взрывов над жилмассивом Сокол. Осколки от сбитых ракет сыпались между жилыми домами", – говорится в сообщении.
ВСУ обстреливают Новую Каховку и Каховскую ГЭС на протяжении уже нескольких месяцев.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.