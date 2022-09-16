https://crimea.ria.ru/20220916/novaya-kakhovka-pod-raketnym-obstrelom-vsu-1124527305.html

Новая Каховка под ракетным обстрелом ВСУ

Новая Каховка под ракетным обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Новая Каховка под ракетным обстрелом ВСУ

Украинские войска наносят ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО. Об этом сообщают в пресс-службе местной администрации. РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T14:22

2022-09-16T14:22

2022-09-16T14:22

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска наносят ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО. Об этом сообщают в пресс-службе местной администрации."Работает ПВО: десять воздушных взрывов над жилмассивом Сокол. Осколки от сбитых ракет сыпались между жилыми домами", – говорится в сообщении.ВСУ обстреливают Новую Каховку и Каховскую ГЭС на протяжении уже нескольких месяцев.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220916/bili-po-administratsii-v-khersone-rasskazali-ob-udare-vsu-i-pogibshikh-1124525223.html

херсонская область

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херсонская область, происшествия