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Новая Каховка под ракетным обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Новая Каховка под ракетным обстрелом ВСУ
Новая Каховка под ракетным обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Новая Каховка под ракетным обстрелом ВСУ
Украинские войска наносят ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО. Об этом сообщают в пресс-службе местной администрации. РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T14:22
2022-09-16T14:22
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска наносят ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО. Об этом сообщают в пресс-службе местной администрации."Работает ПВО: десять воздушных взрывов над жилмассивом Сокол. Осколки от сбитых ракет сыпались между жилыми домами", – говорится в сообщении.ВСУ обстреливают Новую Каховку и Каховскую ГЭС на протяжении уже нескольких месяцев.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220916/bili-po-administratsii-v-khersone-rasskazali-ob-udare-vsu-i-pogibshikh-1124525223.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия
Новая Каховка под ракетным обстрелом ВСУ

ВСУ бьют ракетами по Новой Каховке в Харьковской области

14:22 16.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская ГЭС в Херсонской области
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска наносят ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, работает ПВО. Об этом сообщают в пресс-службе местной администрации.
"Работает ПВО: десять воздушных взрывов над жилмассивом Сокол. Осколки от сбитых ракет сыпались между жилыми домами", – говорится в сообщении.
Последствия удара по администрации Херсона
12:43
Били по администрации: в Херсоне рассказали об ударе ВСУ и погибших
ВСУ обстреливают Новую Каховку и Каховскую ГЭС на протяжении уже нескольких месяцев.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Херсонская областьПроисшествия
 
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