Рейтинг@Mail.ru
Страшный ураган в Курске унес жизнь двух человек - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220919/strashnyy-uragan-v-kurske-unes-zhizn-dvukh-chelovek-1124547060.html
Страшный ураган в Курске унес жизнь двух человек
Страшный ураган в Курске унес жизнь двух человек - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Страшный ураган в Курске унес жизнь двух человек
Два человека погибли в результате урагана, который обрушился на Курск накануне вечером, обесточено 87 населенных пунктов. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T09:22
2022-09-19T09:22
происшествия
курская область
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/57/145769_0:231:3076:1961_1920x0_80_0_0_ab71211eacea4bb5f7574a9dd0a05fee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате урагана, который обрушился на Курск накануне вечером, обесточено 87 населенных пунктов.По предварительным данным, один из погибших — учащийся Курского автотехнического колледжа. Студент находился в комнате, когда дерево повредило окно и осколок стекла попал ему в живот.Позже администрация сообщила, что под упавшим деревом обнаружен еще один погибший.Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения региона. По данным на полночь, без света оставались 87 населенных пунктов Курской области.
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/57/145769_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51d0f2d77e18de301c59168b433a2847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, курская область, погода
Страшный ураган в Курске унес жизнь двух человек

В Курске два человека погибли из-за урагана, один из них учащийся колледжа

09:22 19.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате урагана, который обрушился на Курск накануне вечером, обесточено 87 населенных пунктов.
По предварительным данным, один из погибших — учащийся Курского автотехнического колледжа. Студент находился в комнате, когда дерево повредило окно и осколок стекла попал ему в живот.
"В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении управления СК по региону.
Позже администрация сообщила, что под упавшим деревом обнаружен еще один погибший.
Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения региона. По данным на полночь, без света оставались 87 населенных пунктов Курской области.
ПроисшествияКурская областьПогода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35США меняют риторику по украинскому вопросу: в чем причина
09:22Страшный ураган в Курске унес жизнь двух человек
09:16Выбор Байдена: кого будут защищать США в случае конфликта Тайваня с КНР
08:54Зеленский опять поделился фантазиями о Крыме
08:29Психотерапевт поделился вкусными рецептами для худеющих
08:02Какой вид топлива может подорожать в России зимой
07:33В чем польза йоги и духовных практик – мнение
07:04Демократия в современном мире - оценка политолога
03:27Готовимся к холодам: как делать покупки правильно
00:01В Крыму резко похолодает
00:00Какой сегодня праздник: 19 сентября
20:06Главные события и заявления дня: 18 сентября
19:37Как отличить депрессию от осенней хандры
19:03Схему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты
18:22Как живет госуниверситет Мелитополя в новых условиях
17:56Какие продукты помогут сохранить здоровье мышц
17:34Митинг против Санду в центре Кишинева собрал десятки тысяч людей
17:19Психолог объяснила, как перестать хотеть худеть
16:48В Крыму нашли клад с античными золотыми монетами
16:31В Севастополе после многолетней реконструкции открылся стадион "Горняк"
Лента новостейМолния