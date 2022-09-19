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Страшный ураган в Курске унес жизнь двух человек
Страшный ураган в Курске унес жизнь двух человек - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Страшный ураган в Курске унес жизнь двух человек
Два человека погибли в результате урагана, который обрушился на Курск накануне вечером, обесточено 87 населенных пунктов. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T09:22
2022-09-19T09:22
2022-09-19T09:22
происшествия
курская область
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате урагана, который обрушился на Курск накануне вечером, обесточено 87 населенных пунктов.По предварительным данным, один из погибших — учащийся Курского автотехнического колледжа. Студент находился в комнате, когда дерево повредило окно и осколок стекла попал ему в живот.Позже администрация сообщила, что под упавшим деревом обнаружен еще один погибший.Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения региона. По данным на полночь, без света оставались 87 населенных пунктов Курской области.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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происшествия, курская область, погода
Страшный ураган в Курске унес жизнь двух человек
В Курске два человека погибли из-за урагана, один из них учащийся колледжа
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате урагана, который обрушился на Курск накануне вечером, обесточено 87 населенных пунктов.
По предварительным данным, один из погибших — учащийся Курского автотехнического колледжа. Студент находился в комнате, когда дерево повредило окно и осколок стекла попал ему в живот.
"В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении управления СК по региону.
Позже администрация сообщила, что под упавшим деревом обнаружен еще один погибший.
Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения региона. По данным на полночь, без света оставались 87 населенных пунктов Курской области.