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Страшный ураган в Курске унес жизнь двух человек

Страшный ураган в Курске унес жизнь двух человек - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Страшный ураган в Курске унес жизнь двух человек

Два человека погибли в результате урагана, который обрушился на Курск накануне вечером, обесточено 87 населенных пунктов. РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T09:22

2022-09-19T09:22

2022-09-19T09:22

происшествия

курская область

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате урагана, который обрушился на Курск накануне вечером, обесточено 87 населенных пунктов.По предварительным данным, один из погибших — учащийся Курского автотехнического колледжа. Студент находился в комнате, когда дерево повредило окно и осколок стекла попал ему в живот.Позже администрация сообщила, что под упавшим деревом обнаружен еще один погибший.Энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения региона. По данным на полночь, без света оставались 87 населенных пунктов Курской области.

курская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курская область, погода