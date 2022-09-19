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ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС
ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 19.09.2022
ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС
Около 20 ракет выпустили ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области, есть попадания в районе Каховской ГЭС. Об этом сообщает администрация города в своем... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T16:36
2022-09-19T16:36
2022-09-19T16:32
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Около 20 ракет выпустили ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области, есть попадания в районе Каховской ГЭС. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.В городе шестой раз за сутки звучит сирена воздушной тревоги. По данным администрации, работает ПВО, зафиксировано два воздушных взрыва.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
https://crimea.ria.ru/20220912/ubiystvo-zamglavy-novoy-kakhovki-gura-okazalos-instsenirovkoy--smi-1124476351.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия
ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС
ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет, есть попадания в районе шлюза Каховской ГЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Около 20 ракет выпустили ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области, есть попадания в районе Каховской ГЭС. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.
"По городу было выпущено около 20 ракет. Под обстрелом традиционно была Каховская ГЭС. Наше ПВО сбило большинство ракет. Прилеты были в районе шлюза ГЭС и поселка Казацкое", - говорится в сообщении.
В городе шестой раз за сутки звучит сирена воздушной тревоги. По данным администрации, работает ПВО, зафиксировано два воздушных взрыва.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.