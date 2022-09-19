https://crimea.ria.ru/20220919/vsu-vypustili-po-novoy-kakhovke-20-raket-est-popadaniya-u-kakhovskoy-ges-1124552800.html

ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС

ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 19.09.2022

ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС

Около 20 ракет выпустили ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области, есть попадания в районе Каховской ГЭС. Об этом сообщает администрация города в своем... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T16:36

2022-09-19T16:36

2022-09-19T16:32

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Около 20 ракет выпустили ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области, есть попадания в районе Каховской ГЭС. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.В городе шестой раз за сутки звучит сирена воздушной тревоги. По данным администрации, работает ПВО, зафиксировано два воздушных взрыва.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.

https://crimea.ria.ru/20220912/ubiystvo-zamglavy-novoy-kakhovki-gura-okazalos-instsenirovkoy--smi-1124476351.html

херсонская область

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херсонская область, происшествия