Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220919/vsu-vypustili-po-novoy-kakhovke-20-raket-est-popadaniya-u-kakhovskoy-ges-1124552800.html
ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС
ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 19.09.2022
ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС
Около 20 ракет выпустили ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области, есть попадания в районе Каховской ГЭС. Об этом сообщает администрация города в своем... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T16:36
2022-09-19T16:32
херсонская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053301_0:568:960:1108_1920x0_80_0_0_97f52c368d43ce59c6c4852e1d6ca4b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Около 20 ракет выпустили ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области, есть попадания в районе Каховской ГЭС. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.В городе шестой раз за сутки звучит сирена воздушной тревоги. По данным администрации, работает ПВО, зафиксировано два воздушных взрыва.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
https://crimea.ria.ru/20220912/ubiystvo-zamglavy-novoy-kakhovki-gura-okazalos-instsenirovkoy--smi-1124476351.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053301_0:375:960:1095_1920x0_80_0_0_6134defa07bd4f19331d0841a36bd88a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, происшествия
ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС

ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет, есть попадания в районе шлюза Каховской ГЭС

16:36 19.09.2022
 
© РИА Новости КрымКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Около 20 ракет выпустили ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области, есть попадания в районе Каховской ГЭС. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.
"По городу было выпущено около 20 ракет. Под обстрелом традиционно была Каховская ГЭС. Наше ПВО сбило большинство ракет. Прилеты были в районе шлюза ГЭС и поселка Казацкое", - говорится в сообщении.
В городе шестой раз за сутки звучит сирена воздушной тревоги. По данным администрации, работает ПВО, зафиксировано два воздушных взрыва.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 11:41
Убийство замглавы Новой Каховки Гура оказалось инсценировкой – СМИ
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
 
Херсонская областьПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06Летали бетонные блоки и деревья: в Курске оценивают ущерб от урагана
17:02США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах
16:36ВСУ выпустили по Новой Каховке 20 ракет: есть попадания у Каховской ГЭС
16:29Севастополец украл у соседа авто и мотороллер вместе с гаражом
16:21В Судаке построят новый жилой микрорайон за 19 млрд рублей
16:05Признают ли Пугачеву иноагентом - адвокат
15:44Рекордный скачок: в Евросоюзе подорожал хлеб
14:50Глава ВГА Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью
14:49Развожаев отчитал правительство за подготовку убежищ
14:31Сколько жителей Херсонской области получают российские пенсии
14:16Массовое отключение газа в Алуште: причина и сроки
14:11Тринадцать человек погибли после удара ВСУ по площади в Донецке
14:07За сутки сбиты украинский Су-25 и 14 беспилотников — Минобороны
14:03Глава РАН Сергеев снимает свою кандидатуру с выборов президента академии
14:02Опасные развлечения: в Севастополе ребенок распорол ногу в скейтпарке
13:51ВКС России уничтожили цеха в Запорожье где обслуживали HIMARS
13:26Глава ВГА Бердянска опроверг слухи об эвакуации мэрии
13:08В Крыму мать четверых детей задолжала по алиментам 900 тысяч рублей
13:04На Кубани водитель сбил 16 кабанов и не убрал их из-за религиозности
12:55В Севастополе часть кладбища утонула в строительном мусоре
Лента новостейМолния