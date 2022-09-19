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Летали бетонные блоки и деревья: в Курске оценивают ущерб от урагана - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Летали бетонные блоки и деревья: в Курске оценивают ущерб от урагана
Летали бетонные блоки и деревья: в Курске оценивают ущерб от урагана - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Летали бетонные блоки и деревья: в Курске оценивают ущерб от урагана
В Курске и области устраняют последствия мощного урагана, в результате которого повреждены жилые дома, здания и соцобъекты, разбиты более 20 автомобилей. Об... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T17:06
2022-09-19T17:06
курская область
происшествия
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Курске и области устраняют последствия мощного урагана, в результате которого повреждены жилые дома, здания и соцобъекты, разбиты более 20 автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт во время выезда на место происшествия."В Курске основной удар пришелся на здание автотехнического колледжа и общежития. Ветер дул с такой силой, что поднимались в воздух бетонные блоки, срывало перекрытия, упали опоры коммуникаций, деревья вырывало с корнем. Разрушения значительные, в помещениях находиться опасно. Студенты сейчас покидают общежитие, выводим педагогический состав", - сообщил он и добавил ,что в ближайшее время будет проведена экспертиза.В микрорайоне Волокно в некоторых домах ураганом выбило стекла и разрушило кровлю. Повреждено больше 20 автомобилей. Специалисты продолжают работать над ликвидацией последствий происшествия."Обязательно всем поможем, выделим стройматериалы и компенсируем стоимость имущества из резервного фонда. С ночи на месте работают специалисты, ведется расчистка территории. Тем, у кого значительно пострадало жилье, готовы предоставить на время работ санаторий или гостиницу. Желающие есть. По данным вопросам прошу обращаться в администрацию Сеймского округа", - заключил Старовойт.Как сообщалось, в результате сильного урагана в Курске погибли два человека, один из них учащийся Курского автотехнического колледжа. СК проводит проверку по факту происшествия.
https://crimea.ria.ru/20220919/strashnyy-uragan-v-kurske-unes-zhizn-dvukh-chelovek-1124547060.html
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курская область, происшествия, погода
Летали бетонные блоки и деревья: в Курске оценивают ущерб от урагана

Губернатор Курской области Старовойт рассказал о разрушениях от мощного урагана

17:06 19.09.2022
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия урагана в Курской области
Последствия урагана в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Курске и области устраняют последствия мощного урагана, в результате которого повреждены жилые дома, здания и соцобъекты, разбиты более 20 автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт во время выезда на место происшествия.
"В Курске основной удар пришелся на здание автотехнического колледжа и общежития. Ветер дул с такой силой, что поднимались в воздух бетонные блоки, срывало перекрытия, упали опоры коммуникаций, деревья вырывало с корнем. Разрушения значительные, в помещениях находиться опасно. Студенты сейчас покидают общежитие, выводим педагогический состав", - сообщил он и добавил ,что в ближайшее время будет проведена экспертиза.
Гроза - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
09:22
Страшный ураган в Курске унес жизнь двух человек
В микрорайоне Волокно в некоторых домах ураганом выбило стекла и разрушило кровлю. Повреждено больше 20 автомобилей. Специалисты продолжают работать над ликвидацией последствий происшествия.
"Обязательно всем поможем, выделим стройматериалы и компенсируем стоимость имущества из резервного фонда. С ночи на месте работают специалисты, ведется расчистка территории. Тем, у кого значительно пострадало жилье, готовы предоставить на время работ санаторий или гостиницу. Желающие есть. По данным вопросам прошу обращаться в администрацию Сеймского округа", - заключил Старовойт.
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия урагана в Курской области
Последствия урагана в Курской области
1 из 5
Последствия урагана в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия урагана в Курской области
Последствия урагана в Курской области
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Последствия урагана в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия урагана в Курской области
Последствия урагана в Курской области
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Последствия урагана в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия урагана в Курской области
Последствия урагана в Курской области
4 из 5
Последствия урагана в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия урагана в Курской области
Последствия урагана в Курской области
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Последствия урагана в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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Последствия урагана в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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Последствия урагана в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
3 из 5
Последствия урагана в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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Последствия урагана в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
5 из 5
Последствия урагана в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Как сообщалось, в результате сильного урагана в Курске погибли два человека, один из них учащийся Курского автотехнического колледжа. СК проводит проверку по факту происшествия.
 
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