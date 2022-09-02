https://crimea.ria.ru/20220902/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-2-sentyabrya-1124387512.html

Главные события и заявления дня: 2 сентября

Главные события и заявления дня: 2 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Главные события и заявления дня: 2 сентября

МАГАТЭ подтвердила нарушение физической целостности ЗАЭС. Шойгу назвал потери ВСУ при попытках наступления. На соцвыплаты беженцам из Донбасса и Украины выделят РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T22:02

2022-09-02T22:02

2022-09-02T19:48

главное за день

крым

специальная военная операция рф на украине

сергей шойгу

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. МАГАТЭ подтвердила нарушение физической целостности ЗАЭС. Шойгу назвал потери ВСУ при попытках наступления. На соцвыплаты беженцам из Донбасса и Украины выделят 10,5 млрд рублей. Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Херсоне. Семьи погибших гражданских в Запорожской области получат по 1 млн рублей. За заслуги в проведении СВО хотят давать участки в Крыму и Подмосковье.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Нарушение целостности ЗАЭСФизическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, однако пока неясно, было это сделано намерено или случайно. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.Миссия МАГАТЭ накануне прибыла на Запорожскую атомную электростанцию со стороны подконтрольной киевскому режиму. Как заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, возглавляемая им комиссия нацелена предотвратить возможную ядерную аварию, для этого он готов к диалогу со всеми сторонами.Шойгу назвал потери ВСУ при попытке наступленияУкраинская армия пытается продолжать наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях, неся значительные потери. По данным министра обороны России Сергея Шойгу, на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки российские войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное, добавил министр.Шойгу также отметил, что российские военные совместно с бойцами народной милиции ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески.10,5 млрд рублей выделят беженцамПравительство РФ направит на социальные выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины около 10,5 млрд рублей, порядок осуществления уже определен.Выплаты положены: пенсионерам и инвалидам, одиноким родителям, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам, достигшим совершеннолетия, семьям с детьми до 18 лет и студентами очной формы обучения до 23 лет, на детей, находящихся под опекой или попечительством, а также беременным и женщинам при рождении ребенка.Украинские войска нанесли удар по жилому дому в ХерсонеВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне, предварительно два человека погибли и четыре получили ранения.Семьи погибших на Запорожье получат 1 млн рублейВласти Запорожской области определили размеры единовременной компенсации гражданам за вред, причиненный их жизни и здоровью в результате агрессии Украины.Семьи погибших из числа гражданского населения получат один миллион рублей. Мирным гражданам, ставшим инвалидами в результате ранений, выплатят 750 тысяч рублей. Получившие тяжелые ранения, контузии или увечья, получат по 500 тыс. рублей. Лицам, получившим ранения, контузии или увечья средней и легкой степени тяжести, предусмотрена выплата в размере 100 тыс. рублей.Участники СВО смогут бесплатно получить участок в КрымуМинистерство обороны опубликовало проект указа, который рекомендует органам исполнительной власти Московской области, города Севастополя и Республики Крым принять законодательные акты для выделения земли ветеранам боевых действий и отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на Украине военным.Претендовать на бесплатные участки, согласно документу, смогут военнослужащие, сотрудники федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, награжденные государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции на Украине. Еще одна категория — ветераны боевых действий, которые также принимали участие в проведении СВО.

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херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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