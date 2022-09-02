https://crimea.ria.ru/20220902/semi-pogibshikh-grazhdanskikh-v-zaporozhskoy-oblasti-poluchat-po-1-mln-rubley-1124382353.html

Семьи погибших гражданских в Запорожской области получат по 1 млн рублей

Семьи погибших гражданских в Запорожской области получат по 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Семьи погибших гражданских в Запорожской области получат по 1 млн рублей

Власти Запорожской области определили размеры единовременной компенсации гражданам за вред, причиненный их жизни и здоровью в результате агрессии Украины. Об... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T14:39

2022-09-02T14:39

2022-09-02T14:39

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

общество

евгений балицкий

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области определили размеры единовременной компенсации гражданам за вред, причиненный их жизни и здоровью в результате агрессии Украины. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.Семьи погибших из числа гражданского населения получат один миллион рублей. Мирным гражданам, ставшим инвалидами в результате ранений, выплатят 750 тысяч рублей.Получившие тяжелые ранения, контузии или увечья, получат по 500 тыс. рублей. Лицам, получившим ранения, контузии или увечья средней и легкой степени тяжести, предусмотрена выплата в размере 100 тыс. рублей.Выплаты будут производиться через министерство труда и социальной политики Запорожской области за счет средств бюджета ВГА области.

https://crimea.ria.ru/20220902/na-sotsvyplaty-bezhentsam-iz-donbassa-i-ukrainy-vydelyat-105-mlrd-rubley-1124381602.html

https://crimea.ria.ru/20220825/v-bolnitsakh-zaporozhskoy-oblasti-vpervye-za-30-let-kormyat-besplatno-1124286595.html

запорожская область

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запорожская область, общество, евгений балицкий, экономика