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Семьи погибших гражданских в Запорожской области получат по 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220902/semi-pogibshikh-grazhdanskikh-v-zaporozhskoy-oblasti-poluchat-po-1-mln-rubley-1124382353.html
Семьи погибших гражданских в Запорожской области получат по 1 млн рублей
Семьи погибших гражданских в Запорожской области получат по 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Семьи погибших гражданских в Запорожской области получат по 1 млн рублей
Власти Запорожской области определили размеры единовременной компенсации гражданам за вред, причиненный их жизни и здоровью в результате агрессии Украины. Об... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T14:39
2022-09-02T14:39
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
общество
евгений балицкий
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области определили размеры единовременной компенсации гражданам за вред, причиненный их жизни и здоровью в результате агрессии Украины. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.Семьи погибших из числа гражданского населения получат один миллион рублей. Мирным гражданам, ставшим инвалидами в результате ранений, выплатят 750 тысяч рублей.Получившие тяжелые ранения, контузии или увечья, получат по 500 тыс. рублей. Лицам, получившим ранения, контузии или увечья средней и легкой степени тяжести, предусмотрена выплата в размере 100 тыс. рублей.Выплаты будут производиться через министерство труда и социальной политики Запорожской области за счет средств бюджета ВГА области.
https://crimea.ria.ru/20220902/na-sotsvyplaty-bezhentsam-iz-donbassa-i-ukrainy-vydelyat-105-mlrd-rubley-1124381602.html
https://crimea.ria.ru/20220825/v-bolnitsakh-zaporozhskoy-oblasti-vpervye-za-30-let-kormyat-besplatno-1124286595.html
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запорожская область, общество, евгений балицкий, экономика
Семьи погибших гражданских в Запорожской области получат по 1 млн рублей

В Запорожской области семьи погибших при обстрелах ВСУ гражданских получат по 1 млн рублей

14:39 02.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области определили размеры единовременной компенсации гражданам за вред, причиненный их жизни и здоровью в результате агрессии Украины. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
Семьи погибших из числа гражданского населения получат один миллион рублей. Мирным гражданам, ставшим инвалидами в результате ранений, выплатят 750 тысяч рублей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
13:59
На соцвыплаты беженцам из Донбасса и Украины выделят 10,5 млрд рублей
Получившие тяжелые ранения, контузии или увечья, получат по 500 тыс. рублей. Лицам, получившим ранения, контузии или увечья средней и легкой степени тяжести, предусмотрена выплата в размере 100 тыс. рублей.
"Право на получение единовременной компенсации имеют пострадавшие в результате агрессии на территории Украины в период с 24 февраля 2022 года, в том числе граждане Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, граждане других государств, лица без гражданства", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Столовая МАУ Комбинат питания, обеспечивающего питанием учащихся 66-ти общеобразовательных учреждений, в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 11:36Новая жизнь на освобожденных территориях
В больницах Запорожской области впервые за 30 лет кормят бесплатно
Выплаты будут производиться через министерство труда и социальной политики Запорожской области за счет средств бюджета ВГА области.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьОбществоЕвгений БалицкийЭкономика
 
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