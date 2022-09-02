https://crimea.ria.ru/20220902/semi-pogibshikh-grazhdanskikh-v-zaporozhskoy-oblasti-poluchat-po-1-mln-rubley-1124382353.html
Семьи погибших гражданских в Запорожской области получат по 1 млн рублей
Семьи погибших гражданских в Запорожской области получат по 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Семьи погибших гражданских в Запорожской области получат по 1 млн рублей
Власти Запорожской области определили размеры единовременной компенсации гражданам за вред, причиненный их жизни и здоровью в результате агрессии Украины. Об... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T14:39
2022-09-02T14:39
2022-09-02T14:39
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
общество
евгений балицкий
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_0:116:3148:1887_1920x0_80_0_0_2337f2e96dbe0843235373ea59749e7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области определили размеры единовременной компенсации гражданам за вред, причиненный их жизни и здоровью в результате агрессии Украины. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.Семьи погибших из числа гражданского населения получат один миллион рублей. Мирным гражданам, ставшим инвалидами в результате ранений, выплатят 750 тысяч рублей.Получившие тяжелые ранения, контузии или увечья, получат по 500 тыс. рублей. Лицам, получившим ранения, контузии или увечья средней и легкой степени тяжести, предусмотрена выплата в размере 100 тыс. рублей.Выплаты будут производиться через министерство труда и социальной политики Запорожской области за счет средств бюджета ВГА области.
https://crimea.ria.ru/20220902/na-sotsvyplaty-bezhentsam-iz-donbassa-i-ukrainy-vydelyat-105-mlrd-rubley-1124381602.html
https://crimea.ria.ru/20220825/v-bolnitsakh-zaporozhskoy-oblasti-vpervye-za-30-let-kormyat-besplatno-1124286595.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_a7b61a842f7ea2224156e5d3b22102b3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, общество, евгений балицкий, экономика
Семьи погибших гражданских в Запорожской области получат по 1 млн рублей
В Запорожской области семьи погибших при обстрелах ВСУ гражданских получат по 1 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области определили размеры единовременной компенсации гражданам за вред, причиненный их жизни и здоровью в результате агрессии Украины. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
Семьи погибших из числа гражданского населения получат один миллион рублей. Мирным гражданам, ставшим инвалидами в результате ранений, выплатят 750 тысяч рублей.
Получившие тяжелые ранения, контузии или увечья, получат по 500 тыс. рублей. Лицам, получившим ранения, контузии или увечья средней и легкой степени тяжести, предусмотрена выплата в размере 100 тыс. рублей.
"Право на получение единовременной компенсации имеют пострадавшие в результате агрессии на территории Украины в период с 24 февраля 2022 года, в том числе граждане Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, граждане других государств, лица без гражданства", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Выплаты будут производиться через министерство труда и социальной политики Запорожской области за счет средств бюджета ВГА области.