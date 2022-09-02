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Участникам СВО хотят бесплатно давать землю в Крыму за боевые заслуги
Участникам СВО хотят бесплатно давать землю в Крыму за боевые заслуги - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Участникам СВО хотят бесплатно давать землю в Крыму за боевые заслуги
Ветераны боевых действий и отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине военные смогут бесплатно получить участки в Крыму и... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T19:02
2022-09-02T19:02
2022-09-02T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ветераны боевых действий и отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине военные смогут бесплатно получить участки в Крыму и Подмосковье. Об этом говорится в тексте проекта указа, разработанного Министерством обороны России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу.Претендовать на бесплатные участки, согласно документу, смогут военнослужащие, сотрудники федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, награжденные государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции на Украине. Еще одна категория — ветераны боевых действий, которые также принимали участие в проведении СВО.
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крым, севастополь, министерство обороны рф, закон и право
Участникам СВО хотят бесплатно давать землю в Крыму за боевые заслуги
Участники СВО и ветераны боевых действий смогут получить участок в Крыму - проект указа МО
19:02 02.09.2022 (обновлено: 19:19 02.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ветераны боевых действий и отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине военные смогут бесплатно получить участки в Крыму и Подмосковье. Об этом говорится в тексте проекта указа, разработанного Министерством обороны России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу.
"Рекомендовать органам исполнительной власти Московской области, города Севастополя и Республики Крым в соответствии с пунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно", — говорится в проекте указа.
Претендовать на бесплатные участки, согласно документу, смогут военнослужащие, сотрудники федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, награжденные государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции на Украине. Еще одна категория — ветераны боевых действий, которые также принимали участие в проведении СВО.