Рейтинг@Mail.ru
Участникам СВО хотят бесплатно давать землю в Крыму за боевые заслуги - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220902/uchastniki-svo-smogut-besplatno-poluchit-uchastok-v-krymu-1124387222.html
Участникам СВО хотят бесплатно давать землю в Крыму за боевые заслуги
Участникам СВО хотят бесплатно давать землю в Крыму за боевые заслуги - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Участникам СВО хотят бесплатно давать землю в Крыму за боевые заслуги
Ветераны боевых действий и отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине военные смогут бесплатно получить участки в Крыму и... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T19:02
2022-09-02T19:19
крым
севастополь
министерство обороны рф
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124330395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2665932f4f1f6310c28218e0b89423ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ветераны боевых действий и отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине военные смогут бесплатно получить участки в Крыму и Подмосковье. Об этом говорится в тексте проекта указа, разработанного Министерством обороны России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу.Претендовать на бесплатные участки, согласно документу, смогут военнослужащие, сотрудники федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, награжденные государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции на Украине. Еще одна категория — ветераны боевых действий, которые также принимали участие в проведении СВО.
https://crimea.ria.ru/20220714/putin-prisvoil-status-veteranov-grazhdanskim-uchastnikam-spetsoperatsii--1123845058.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124330395_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d8f26453f4ac2c4951e212c132be3902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, министерство обороны рф, закон и право
Участникам СВО хотят бесплатно давать землю в Крыму за боевые заслуги

Участники СВО и ветераны боевых действий смогут получить участок в Крыму - проект указа МО

19:02 02.09.2022 (обновлено: 19:19 02.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре.
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ветераны боевых действий и отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине военные смогут бесплатно получить участки в Крыму и Подмосковье. Об этом говорится в тексте проекта указа, разработанного Министерством обороны России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу.
"Рекомендовать органам исполнительной власти Московской области, города Севастополя и Республики Крым в соответствии с пунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно", — говорится в проекте указа.
Боец Народной милиции ДНР на блок-посту у поселка Кременевка Мариупольского района Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 16:24
Путин присвоил статус ветерана гражданским участникам спецоперации
Претендовать на бесплатные участки, согласно документу, смогут военнослужащие, сотрудники федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, награжденные государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции на Украине. Еще одна категория — ветераны боевых действий, которые также принимали участие в проведении СВО.
 
КрымСевастопольМинистерство обороны РФЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:24Каким будет отчет МАГАТЭ по итогам посещения Запорожской АЭС – мнение
19:02Участникам СВО хотят бесплатно давать землю в Крыму за боевые заслуги
18:31Какая погода ждет Крым на выходных
18:05Корректировщик ВСУ совершил самоподрыв во время ареста на Запорожье
17:42Бессрочное пребывание и трудоустройство для беженцев: разъяснение МВД РФ
17:26Снаряды попали в частный сектор Новой Каховки – есть разрушения
17:11Минфины "Большой семерки" согласились ограничить цены на нефть из РФ
16:50В Херсонесе открылась выставка Сергея Сюхина "От Белого к Черному морю"
16:36В Крыму число отелей и санаториев с программой кешбэка выросло до 292
15:51"Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине
15:32ВКС России уничтожили командный пункт мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе
15:23ВСУ за сутки потеряли более 300 бойцов в ходе безуспешного наступления
14:58Медведев назвал последствие введения "потолка" цен на газ в Европе
14:47В Севастополе неизвестный взломал авто и украл крупную сумму
14:39Семьи погибших гражданских в Запорожской области получат по 1 млн рублей
14:26Почему ВСУ провалили операцию по захвату Запорожской АЭС – аналитик
13:59На соцвыплаты беженцам из Донбасса и Украины выделят 10,5 млрд рублей
13:53"Эти знания нужны моей стране": почему иностранцы едут учиться в Крым
12:50Шойгу: у РФ нет тяжелых вооружений на территории Запорожской АЭС
12:38Шойгу назвал потери ВСУ и число уничтоженных наемников
Лента новостейМолния