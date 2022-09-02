https://crimea.ria.ru/20220902/uchastniki-svo-smogut-besplatno-poluchit-uchastok-v-krymu-1124387222.html

Участникам СВО хотят бесплатно давать землю в Крыму за боевые заслуги

Участникам СВО хотят бесплатно давать землю в Крыму за боевые заслуги - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Участникам СВО хотят бесплатно давать землю в Крыму за боевые заслуги

Ветераны боевых действий и отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине военные смогут бесплатно получить участки в Крыму и... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T19:02

2022-09-02T19:02

2022-09-02T19:19

крым

севастополь

министерство обороны рф

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ветераны боевых действий и отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине военные смогут бесплатно получить участки в Крыму и Подмосковье. Об этом говорится в тексте проекта указа, разработанного Министерством обороны России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу.Претендовать на бесплатные участки, согласно документу, смогут военнослужащие, сотрудники федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, награжденные государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции на Украине. Еще одна категория — ветераны боевых действий, которые также принимали участие в проведении СВО.

https://crimea.ria.ru/20220714/putin-prisvoil-status-veteranov-grazhdanskim-uchastnikam-spetsoperatsii--1123845058.html

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2022

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крым, севастополь, министерство обороны рф, закон и право