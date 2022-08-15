https://crimea.ria.ru/20220815/rogov-rasskazal-o-radiatsionnom-fone-na-zaporozhskoy-aes-1124174384.html

Рогов рассказал о радиационном фоне на Запорожской АЭС

Рогов рассказал о радиационном фоне на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Рогов рассказал о радиационном фоне на Запорожской АЭС

На территории Запорожской АЭС замерили радиационный фон, показатели в норме, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T20:41

2022-08-15T20:41

2022-08-15T20:46

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124174363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f78197df24d339681a1cd8506ffaabc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. На территории Запорожской АЭС замерили радиационный фон, показатели в норме, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что на станции якобы произошла утечка из-за обстрелов ВСУ. Отмечается, что замер произведен 15 августа около 18:45. К сообщению прикреплено видео, на котором Рогов стоит на фоне ЗАЭС без защитного костюма."Мы видим, что никакого выброса нет, все абсолютно спокойно, хотя, конечно, террористы Зеленского продолжают обстреливать… С этим ядерным терроризмом что-то надо делать, необходима инспекция МАГАТЭ и четкий ответ на то, что происходит на Запорожской АЭС", - сказал он.В понедельник ВСУ снова произвели массированный обстрел Энергодара, в районе ЗАЭС после этого прогремели взрывы. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, за последние два часа по району ЗАЭС и жилым кварталам города нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий М-777.Ранее МИД РФ призывал Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, принудив их прекратить обстрелы станции.Ульянов: в заявлении 40 стран по ЗАЭС умалчивается об обстрелах >>С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Радиация затронет всю Европу: к чему приведут удары по ЗАЭС >>Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220815/ukraina-i-es-sovershayut-samoubiystvo-ekspert-ob-udarakh-po-zaporozhskoy-aes-1124167039.html

https://crimea.ria.ru/20220815/chem-grozit-ostanovka-zaporozhskoy-aes---vlasti-1124165778.html

запорожская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, украина