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Рогов рассказал о радиационном фоне на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Рогов рассказал о радиационном фоне на Запорожской АЭС
Рогов рассказал о радиационном фоне на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Рогов рассказал о радиационном фоне на Запорожской АЭС
На территории Запорожской АЭС замерили радиационный фон, показатели в норме, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T20:41
2022-08-15T20:46
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. На территории Запорожской АЭС замерили радиационный фон, показатели в норме, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что на станции якобы произошла утечка из-за обстрелов ВСУ. Отмечается, что замер произведен 15 августа около 18:45. К сообщению прикреплено видео, на котором Рогов стоит на фоне ЗАЭС без защитного костюма."Мы видим, что никакого выброса нет, все абсолютно спокойно, хотя, конечно, террористы Зеленского продолжают обстреливать… С этим ядерным терроризмом что-то надо делать, необходима инспекция МАГАТЭ и четкий ответ на то, что происходит на Запорожской АЭС", - сказал он.В понедельник ВСУ снова произвели массированный обстрел Энергодара, в районе ЗАЭС после этого прогремели взрывы. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, за последние два часа по району ЗАЭС и жилым кварталам города нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий М-777.Ранее МИД РФ призывал Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, принудив их прекратить обстрелы станции.Ульянов: в заявлении 40 стран по ЗАЭС умалчивается об обстрелах &gt;&gt;С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Радиация затронет всю Европу: к чему приведут удары по ЗАЭС &gt;&gt;Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220815/ukraina-i-es-sovershayut-samoubiystvo-ekspert-ob-udarakh-po-zaporozhskoy-aes-1124167039.html
https://crimea.ria.ru/20220815/chem-grozit-ostanovka-zaporozhskoy-aes---vlasti-1124165778.html
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запорожская область, украина
Рогов рассказал о радиационном фоне на Запорожской АЭС

На территории ЗАЭС замерили радиационный фон

20:41 15.08.2022 (обновлено: 20:46 15.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДозиметр в руках военнослужащего ВС РФ на территории Запорожской АЭС
Дозиметр в руках военнослужащего ВС РФ на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. На территории Запорожской АЭС замерили радиационный фон, показатели в норме, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что на станции якобы произошла утечка из-за обстрелов ВСУ.

"Замер проводится прибором ИМД - 7. Показания прибора 0.110 мкЗв/ч. Естественный радиационный фон для данной местности является 0.09-0.12 мкЗв/ч. Не поддавайтесь на информационно-психологические операции ЦИПСО Зеленского", - написал Рогов в своем Teltgram-канале.

Отмечается, что замер произведен 15 августа около 18:45. К сообщению прикреплено видео, на котором Рогов стоит на фоне ЗАЭС без защитного костюма.
"Мы видим, что никакого выброса нет, все абсолютно спокойно, хотя, конечно, террористы Зеленского продолжают обстреливать… С этим ядерным терроризмом что-то надо делать, необходима инспекция МАГАТЭ и четкий ответ на то, что происходит на Запорожской АЭС", - сказал он.
В понедельник ВСУ снова произвели массированный обстрел Энергодара, в районе ЗАЭС после этого прогремели взрывы. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, за последние два часа по району ЗАЭС и жилым кварталам города нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий М-777.
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С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Радиация затронет всю Европу: к чему приведут удары по ЗАЭС >>
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
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