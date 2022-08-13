https://crimea.ria.ru/20220813/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-13-avgusta-1124157830.html
Главные события и заявления дня: 13 августа
Главные события и заявления дня: 13 августа - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Главные события и заявления дня: 13 августа
Бывшая конгрессвумен США рассекретила планы Байдена. В Минобороны РФ заявили о новых освобожденных территориях в Донбассе. ВСУ массировано обстреляли Донецк и... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T20:30
2022-08-13T20:30
2022-08-13T20:30
крым
распространение коронавируса в рф
белгородская область
происшествия
специальная военная операция рф на украине
сша
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0e/1123841856_0:7:3072:1735_1920x0_80_0_0_a147b1cbeb0378679d52cf471fa03263.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Бывшая конгрессвумен США рассекретила планы Байдена. В Минобороны РФ заявили о новых освобожденных территориях в Донбассе. ВСУ массировано обстреляли Донецк и область. В ДНР вода для жителей стала бесплатной до конца года. В Белгородской области подросток подорвался на боеприпасе. В России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В США назвали планы Байдена в отношении РФПрезидент США Джо Байден планирует строить "новый мировой порядок" и не остановится на пути к своей цели, даже если придется поставить весь мир "на грань ядерной катастрофы". Об этом заявила бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард.Она также указала, что экономические санкция Запада против России обернулись для США ростом цен.В Минобороны РФ заявили о новых освобожденных территориях в ДонбассеВ ходе наступления в рамках спецоперации РФ союзные силы полностью освободили населенный пункт Пески в ДНР, в других населенных пунктах подавлены ракетные и артиллерийские взводы противника, уничтожены сотни националистов. Об этом сообщили в Минобороны России.Также в ведомстве сообщили о результатах боев под Артемовском, в районе поселка Старые Терны и населенного пункта Переездное.ВСУ массировано обстреляли Донецк и областьВСУ в течение всего дня вели ракетный и артиллерийский обстрел Донецка и области. Удары унесли жизнь мирных жителей, есть пострадавшие и от разрыва противопехотных мин "Лепесток". Об этом сообщили в Штабе теробороны Донецкой Народной Республики.В ДНР вода для жителей стала бесплатнойВодоснабжение для жителей ДНР до конца года стало бесплатным, как и услуга водоотведения. Соответствующее постановление подписал глава республики Денис Пушилин.Согласно документу, услуга является безвозмездной с 1 марта, а уже осуществленные населением платежи будут зачислены предприятиями "в счет оплаты будущих периодов". Финансовые потери, которые в связи с этим понесут предприятия, компенсируют из республиканского бюджета.В Белгородской области подросток подорвался на боеприпасеВ Белгородской области подросток попал в реанимацию с тяжелыми травмами, полученными в результате взрыва боеприпаса, который он пытался разобрать. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое", – сообщил Гладков.Позже стало известно, что ребенка отправляют на лечение в Москву. В России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19В России растет число госпитализированных с диагнозом COVID-19, за сутки показатель увеличился на 5,4%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В Крыму и Севастополе за сутки выявили 485 новых случаев, два человека скончались.
https://crimea.ria.ru/20220813/chto-khochet-bayden-ot-rossii--priznanie-iz-ssha-1124155061.html
https://crimea.ria.ru/20220813/est-pogibshie-i-ranenye-vsu-byut-po-donetsku-gradami-i-raketami-nato-1124155613.html
https://crimea.ria.ru/20220813/ranenogo-boepripasom-malchika-iz-belgorodskoy-oblasti-vezut-v-moskvu-1124154308.html
крым
белгородская область
сша
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0e/1123841856_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_8da407ed823357e636b403b5e5959eed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, распространение коронавируса в рф, белгородская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине, сша, донецкая народная республика (днр)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Бывшая конгрессвумен США рассекретила планы Байдена. В Минобороны РФ заявили о новых освобожденных территориях в Донбассе. ВСУ массировано обстреляли Донецк и область. В ДНР вода для жителей стала бесплатной до конца года. В Белгородской области подросток подорвался на боеприпасе. В России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В США назвали планы Байдена в отношении РФ
Президент США Джо Байден планирует строить "новый мировой порядок" и не остановится на пути к своей цели, даже если придется поставить весь мир "на грань ядерной катастрофы". Об этом заявила
бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард.
"Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Джо Байдена это еще, цитата, "новый мировой порядок", во главе которого, как он говорит, мы должны встать", – сказала Габбард.
Она также указала, что экономические санкция Запада против России обернулись для США ростом цен.
В Минобороны РФ заявили о новых освобожденных территориях в Донбассе
В ходе наступления в рамках спецоперации РФ союзные силы полностью освободили
населенный пункт Пески в ДНР, в других населенных пунктах подавлены ракетные и артиллерийские взводы противника, уничтожены сотни националистов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Также в ведомстве сообщили о результатах боев под Артемовском, в районе поселка Старые Терны и населенного пункта Переездное.
ВСУ массировано обстреляли Донецк и область
ВСУ в течение всего дня вели ракетный и артиллерийский обстрел
Донецка и области. Удары унесли жизнь мирных жителей, есть пострадавшие и от разрыва противопехотных мин "Лепесток". Об этом сообщили в Штабе теробороны Донецкой Народной Республики.
В ДНР вода для жителей стала бесплатной
Водоснабжение для жителей ДНР до конца года стало бесплатным, как и услуга водоотведения. Соответствующее постановление подписал
глава республики Денис Пушилин.
Согласно документу, услуга является безвозмездной с 1 марта, а уже осуществленные населением платежи будут зачислены предприятиями "в счет оплаты будущих периодов". Финансовые потери, которые в связи с этим понесут предприятия, компенсируют из республиканского бюджета.
В Белгородской области подросток подорвался на боеприпасе
В Белгородской области подросток попал в реанимацию
с тяжелыми травмами, полученными в результате взрыва боеприпаса, который он пытался разобрать. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое", – сообщил Гладков.
Позже стало известно, что ребенка отправляют на лечение в Москву
.
В России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19
В России растет число
госпитализированных с диагнозом COVID-19, за сутки показатель увеличился на 5,4%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 485 новых случаев, два человека скончались.