https://crimea.ria.ru/20220813/chp-v-belgorodskoy-oblasti-podrostok-popal-v-reanimatsiyu-iz-za-boepripasa-1124152642.html

ЧП в Белгородской области: подросток попал в реанимацию из-за боеприпаса

ЧП в Белгородской области: подросток попал в реанимацию из-за боеприпаса - РИА Новости Крым, 13.08.2022

ЧП в Белгородской области: подросток попал в реанимацию из-за боеприпаса

В Белгородской области подросток доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами после попытки разобрать боеприпас. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T09:21

2022-08-13T09:21

2022-08-13T09:21

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области подросток доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами после попытки разобрать боеприпас. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, происшествие случилось в поселке Красный Октябрь Белгородского района."Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации. Как только его состояние позволит, отправим мальчика в Москву", - указал Гладков.Губернатор области поручил главам районов и добровольным народным дружинам усилить патрулирование и дежурства, а также призвал СМИ и школы максимально информировать детей и родителей об опасности, к которой может привести детское любопытство."Нельзя брать в руки опасные предметы! Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей. Если вы что-то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112", - подчеркнул Гладков.

https://crimea.ria.ru/20220809/troe-rabochikh-kommunalnoy-sluzhby-pogibli-v-belgorodskoy-oblasti-1124116111.html

https://crimea.ria.ru/20220803/vlasti-belgorodskoy-oblasti-reshili-zakryt-shkoly-v-prigranichnoy-zone-1124045288.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия