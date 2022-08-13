https://crimea.ria.ru/20220813/chp-v-belgorodskoy-oblasti-podrostok-popal-v-reanimatsiyu-iz-za-boepripasa-1124152642.html
ЧП в Белгородской области: подросток попал в реанимацию из-за боеприпаса
ЧП в Белгородской области: подросток попал в реанимацию из-за боеприпаса - РИА Новости Крым, 13.08.2022
ЧП в Белгородской области: подросток попал в реанимацию из-за боеприпаса
В Белгородской области подросток доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами после попытки разобрать боеприпас. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T09:21
2022-08-13T09:21
2022-08-13T09:21
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области подросток доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами после попытки разобрать боеприпас. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, происшествие случилось в поселке Красный Октябрь Белгородского района."Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации. Как только его состояние позволит, отправим мальчика в Москву", - указал Гладков.Губернатор области поручил главам районов и добровольным народным дружинам усилить патрулирование и дежурства, а также призвал СМИ и школы максимально информировать детей и родителей об опасности, к которой может привести детское любопытство."Нельзя брать в руки опасные предметы! Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей. Если вы что-то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112", - подчеркнул Гладков.
https://crimea.ria.ru/20220809/troe-rabochikh-kommunalnoy-sluzhby-pogibli-v-belgorodskoy-oblasti-1124116111.html
https://crimea.ria.ru/20220803/vlasti-belgorodskoy-oblasti-reshili-zakryt-shkoly-v-prigranichnoy-zone-1124045288.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия
ЧП в Белгородской области: подросток попал в реанимацию из-за боеприпаса
Подросток попал в реанимацию после попытки разобрать боеприпас в Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области подросток доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами после попытки разобрать боеприпас. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, происшествие случилось в поселке Красный Октябрь Белгородского района.
"Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации. Как только его состояние позволит, отправим мальчика в Москву", - указал Гладков.
Губернатор области поручил главам районов и добровольным народным дружинам усилить патрулирование и дежурства, а также призвал СМИ и школы максимально информировать детей и родителей об опасности, к которой может привести детское любопытство.
"Нельзя брать в руки опасные предметы! Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей. Если вы что-то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112", - подчеркнул Гладков.