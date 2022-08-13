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Раненого боеприпасом мальчика из Белгородской области везут в Москву - РИА Новости Крым, 13.08.2022
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Раненого боеприпасом мальчика из Белгородской области везут в Москву
Раненого боеприпасом мальчика из Белгородской области везут в Москву - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Раненого боеприпасом мальчика из Белгородской области везут в Москву
Подростка, который получил тяжелые ранения в Белгородской области, везут в Москву на лечение. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T12:31
2022-08-13T12:31
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Подростка, который получил тяжелые ранения в Белгородской области, везут в Москву на лечение. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Ранее стало известно, что ребенок из поселка Красный Октябрь доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как попытался разобрать боеприпас. Губернатор отмечал, что как только состояние ребенка позволит, его отправят в Москву."Мальчика сейчас везем в Москву на лечение. Будем отслеживать его состояние. Верю, что он справится со всеми испытаниями. ... Обязательно будем помогать и ему, и семье ", – написал Гладков в своем Telegram-канале и указал, что пострадавший ребенок из многодетной семьи.После происшествия губернатор поставил задачу провести разъяснительную работу в школах и семьях области"Поставил задачу на следующей неделе провести во всех школах и детских садах встречи с родителями, а сегодня начать во всем районе подомовой обход, объяснить каждой семье, поговорить с детьми. Объяснить, что нельзя приближаться к опасным и незнакомым предметам. И всегда в первую очередь звонить в полицию, МЧС или в единую диспетчерскую службу", - сообщил Гладков.
https://crimea.ria.ru/20220813/chp-v-belgorodskoy-oblasti-podrostok-popal-v-reanimatsiyu-iz-za-boepripasa-1124152642.html
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белгородская область, происшествия
Раненого боеприпасом мальчика из Белгородской области везут в Москву

Тяжело раненного боеприпасом подростка из Белгородской области везут в Москву на лечение

12:31 13.08.2022
 
© РИА Новости КрымМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Подростка, который получил тяжелые ранения в Белгородской области, везут в Москву на лечение. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Ранее стало известно, что ребенок из поселка Красный Октябрь доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как попытался разобрать боеприпас. Губернатор отмечал, что как только состояние ребенка позволит, его отправят в Москву.
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"Мальчика сейчас везем в Москву на лечение. Будем отслеживать его состояние. Верю, что он справится со всеми испытаниями. ... Обязательно будем помогать и ему, и семье ", – написал Гладков в своем Telegram-канале и указал, что пострадавший ребенок из многодетной семьи.
После происшествия губернатор поставил задачу провести разъяснительную работу в школах и семьях области
"Поставил задачу на следующей неделе провести во всех школах и детских садах встречи с родителями, а сегодня начать во всем районе подомовой обход, объяснить каждой семье, поговорить с детьми. Объяснить, что нельзя приближаться к опасным и незнакомым предметам. И всегда в первую очередь звонить в полицию, МЧС или в единую диспетчерскую службу", - сообщил Гладков.
 
Белгородская областьПроисшествия
 
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