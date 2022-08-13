https://crimea.ria.ru/20220813/v-rossii-rastet-chislo-gospitalizatsiy-s-covid-19-1124154425.html

В России растет число госпитализаций с COVID-19

В России растет число госпитализаций с COVID-19 - РИА Новости Крым, 13.08.2022

В России растет число госпитализаций с COVID-19

В России растет число госпитализированных с диагнозом COVID-19, за сутки показатель увеличился на 5,4%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T12:51

2022-08-13T12:51

2022-08-13T12:51

российская федерация (россия, рф)

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В России растет число госпитализированных с диагнозом COVID-19, за сутки показатель увеличился на 5,4%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."В стране количество госпитализаций за сутки составило 2 761 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,4%", – говорится в сообщении.Отмечается, что рост числа госпитализаций регистрируется в 42 регионах страны. В шести субъектах ситуация не изменилась, в 37 наблюдается снижение.От осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, за сутки в России умерли 60 человек. Выздоровели 16 874 пациента.Число заражений новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 28 694.Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе на утро 13 августа выявлено еще почти полтысячи заразившихся COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20220813/v-krymu-i-sevastopole-snova-vsplesk-zabolevaemosti-covid-19-za-sutki-1124154161.html

https://crimea.ria.ru/20220813/vvedut-li-v-rossii-ogranicheniya-iz-za-covid-19-na-federalnom-urovne-1124152789.html

https://crimea.ria.ru/20220812/kollektivnyy-immunitet-v-rossii-stremitsya-k-nulyu-1124150735.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), распространение коронавируса в рф