Рейтинг@Mail.ru
В России растет число госпитализаций с COVID-19 - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220813/v-rossii-rastet-chislo-gospitalizatsiy-s-covid-19-1124154425.html
В России растет число госпитализаций с COVID-19
В России растет число госпитализаций с COVID-19 - РИА Новости Крым, 13.08.2022
В России растет число госпитализаций с COVID-19
В России растет число госпитализированных с диагнозом COVID-19, за сутки показатель увеличился на 5,4%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T12:51
2022-08-13T12:51
российская федерация (россия, рф)
распространение коронавируса в рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122542897_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_5ae5ead31ea79fadc4bfc16857f51bcc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В России растет число госпитализированных с диагнозом COVID-19, за сутки показатель увеличился на 5,4%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."В стране количество госпитализаций за сутки составило 2 761 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,4%", – говорится в сообщении.Отмечается, что рост числа госпитализаций регистрируется в 42 регионах страны. В шести субъектах ситуация не изменилась, в 37 наблюдается снижение.От осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, за сутки в России умерли 60 человек. Выздоровели 16 874 пациента.Число заражений новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 28 694.Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе на утро 13 августа выявлено еще почти полтысячи заразившихся COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220813/v-krymu-i-sevastopole-snova-vsplesk-zabolevaemosti-covid-19-za-sutki-1124154161.html
https://crimea.ria.ru/20220813/vvedut-li-v-rossii-ogranicheniya-iz-za-covid-19-na-federalnom-urovne-1124152789.html
https://crimea.ria.ru/20220812/kollektivnyy-immunitet-v-rossii-stremitsya-k-nulyu-1124150735.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122542897_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_561b86c009ee99db4252fa32a1042b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), распространение коронавируса в рф
В России растет число госпитализаций с COVID-19

В РФ растет число госпитализированных с COVID-19 – оперштаб

12:51 13.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице
Лечение Covid-19 в больнице - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В России растет число госпитализированных с диагнозом COVID-19, за сутки показатель увеличился на 5,4%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"В стране количество госпитализаций за сутки составило 2 761 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,4%", – говорится в сообщении.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
12:16
В Крыму и Севастополе снова всплеск заболеваемости COVID-19 за сутки
Отмечается, что рост числа госпитализаций регистрируется в 42 регионах страны. В шести субъектах ситуация не изменилась, в 37 наблюдается снижение.
От осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, за сутки в России умерли 60 человек. Выздоровели 16 874 пациента.
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
09:49
Введут ли в России ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне
Число заражений новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 28 694.
Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе на утро 13 августа выявлено еще почти полтысячи заразившихся COVID-19.
Лечение от Covid-19 пациентов - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 17:08
Коллективный иммунитет в России стремится к нулю
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Распространение коронавируса в РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:13Более ста детей их Херсонской области приехали в Крым на отдых
12:51В России растет число госпитализаций с COVID-19
12:31Раненого боеприпасом мальчика из Белгородской области везут в Москву
12:16В Крыму и Севастополе снова всплеск заболеваемости COVID-19 за сутки
11:54Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ
11:01Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт
10:35Обрушение пятиэтажки в Омске: поиски пострадавших закончились
10:00Четыре человека ранены после удара ВСУ по рынку в Горловке
09:49Введут ли в России ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне
09:21ЧП в Белгородской области: подросток попал в реанимацию из-за боеприпаса
08:54Как изменить свою жизнь – советы психолога
08:32Кардиолог рассказала, что нельзя делать при боли в груди
08:01Автоэксперт оценил идею по введению уроков вождения в школах
03:27Первый признак истерики: эксперт о решении Латвии по РФ
00:01В Крыму снова жара: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 августа
22:05Главные события и комментарии дня: 12 августа
21:59Соль может снижать давление: неожиданные выводы ученых
21:03Какое опасное заболевание часто протекает в скрытой форме – врач
20:55Дому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художника
Лента новостейМолния