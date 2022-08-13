https://crimea.ria.ru/20220813/v-krymu-i-sevastopole-snova-vsplesk-zabolevaemosti-covid-19-za-sutki-1124154161.html

В Крыму и Севастополе снова всплеск заболеваемости COVID-19 за сутки

В Крыму и Севастополе снова всплеск заболеваемости COVID-19 за сутки - РИА Новости Крым, 13.08.2022

В Крыму и Севастополе снова всплеск заболеваемости COVID-19 за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано еще 485 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, двое крымчан умерли. Это следует из данных... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T12:16

2022-08-13T12:16

2022-08-13T12:16

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севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано еще 485 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, двое крымчан умерли. Это следует из данных Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, на которые ссылаются правительства регионов.В Крыму за истекшие сутки заболели 273 человека, всего с начала пандемии выявлено 187 613 положительных на COVID-19. Выздоровели – 281 пациент. Госпитализировано 47 пациентов, уточнили в республиканском минздраве.От коронавируса скончались два человека, таким образом число жертв пандемии достигло 5 351.В Севастополе зарегистрировано 212 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей нет. За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы семь человек. Выписаны шестеро."На данный момент в больницах находятся 102 пациента, из них 88 – с подтвержденным COVID-19", – сообщили в правительстве.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 86 632 человека. Ранее 13 августа в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили об условиях введения на федеральном уровне ограничений в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20220813/vvedut-li-v-rossii-ogranicheniya-iz-za-covid-19-na-federalnom-urovne-1124152789.html

https://crimea.ria.ru/20220812/kollektivnyy-immunitet-v-rossii-stremitsya-k-nulyu-1124150735.html

крым

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе