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В Крыму и Севастополе снова всплеск заболеваемости COVID-19 за сутки - РИА Новости Крым, 13.08.2022
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В Крыму и Севастополе снова всплеск заболеваемости COVID-19 за сутки
В Крыму и Севастополе снова всплеск заболеваемости COVID-19 за сутки - РИА Новости Крым, 13.08.2022
В Крыму и Севастополе снова всплеск заболеваемости COVID-19 за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано еще 485 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, двое крымчан умерли. Это следует из данных... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T12:16
2022-08-13T12:16
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
крым
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано еще 485 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, двое крымчан умерли. Это следует из данных Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, на которые ссылаются правительства регионов.В Крыму за истекшие сутки заболели 273 человека, всего с начала пандемии выявлено 187 613 положительных на COVID-19. Выздоровели – 281 пациент. Госпитализировано 47 пациентов, уточнили в республиканском минздраве.От коронавируса скончались два человека, таким образом число жертв пандемии достигло 5 351.В Севастополе зарегистрировано 212 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей нет. За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы семь человек. Выписаны шестеро."На данный момент в больницах находятся 102 пациента, из них 88 – с подтвержденным COVID-19", – сообщили в правительстве.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 86 632 человека. Ранее 13 августа в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили об условиях введения на федеральном уровне ограничений в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220813/vvedut-li-v-rossii-ogranicheniya-iz-za-covid-19-na-federalnom-urovne-1124152789.html
https://crimea.ria.ru/20220812/kollektivnyy-immunitet-v-rossii-stremitsya-k-nulyu-1124150735.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму и Севастополе снова всплеск заболеваемости COVID-19 за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 485 новых случаев заражений COVID-19, двое умерли

12:16 13.08.2022
 
© РИА Новости КрымКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано еще 485 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, двое крымчан умерли. Это следует из данных Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, на которые ссылаются правительства регионов.
В Крыму за истекшие сутки заболели 273 человека, всего с начала пандемии выявлено 187 613 положительных на COVID-19. Выздоровели – 281 пациент. Госпитализировано 47 пациентов, уточнили в республиканском минздраве.
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
09:49
Введут ли в России ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне
От коронавируса скончались два человека, таким образом число жертв пандемии достигло 5 351.
В Севастополе зарегистрировано 212 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей нет. За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы семь человек. Выписаны шестеро.
"На данный момент в больницах находятся 102 пациента, из них 88 – с подтвержденным COVID-19", – сообщили в правительстве.
Лечение от Covid-19 пациентов - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 17:08
Коллективный иммунитет в России стремится к нулю
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 86 632 человека.
Ранее 13 августа в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили об условиях введения на федеральном уровне ограничений в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
 
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