https://crimea.ria.ru/20220813/chto-khochet-bayden-ot-rossii--priznanie-iz-ssha-1124155061.html

Что хочет Байден от России – признание из США

Что хочет Байден от России – признание из США - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Что хочет Байден от России – признание из США

Президент США Джо Байден планирует строить "новый мировой порядок" и не остановится в достижении своей цели даже если придется поставить весь мир "на грань... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T14:16

2022-08-13T14:16

2022-08-13T14:16

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

российская федерация (россия, рф)

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден планирует строить "новый мировой порядок" и не остановится в достижении своей цели даже если придется поставить весь мир "на грань ядерной катастрофы". Об этом заявила бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард, пишет РИА Новости.В вечернем эфире телеканала Fox News она указала, что под руководством администрации Джо Байдена Вашингтон пытается накалить обстановку в России. По мнению Габбард, все эконмические ограничения Запада в отношении России не приносят ожидаемых результатов. Введением различных санкций американский лидер создал идеальные условия для роста цен в своей стране, оправдываясь поддержкой Киева.

https://crimea.ria.ru/20220721/nazvany-tseli-baydena-na-ukraine-1123911939.html

https://crimea.ria.ru/20220802/v-mid-predosteregli-ssha-ot-priznaniya-rf-sponsorom-terrorizma-1124035980.html

сша

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), российская федерация (россия, рф), в мире, политика