Рейтинг@Mail.ru
Что хочет Байден от России – признание из США - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220813/chto-khochet-bayden-ot-rossii--priznanie-iz-ssha-1124155061.html
Что хочет Байден от России – признание из США
Что хочет Байден от России – признание из США - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Что хочет Байден от России – признание из США
Президент США Джо Байден планирует строить "новый мировой порядок" и не остановится в достижении своей цели даже если придется поставить весь мир "на грань... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T14:16
2022-08-13T14:16
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
российская федерация (россия, рф)
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123614778_0:0:2324:1307_1920x0_80_0_0_c3539265260f8cfd9fec66f4853a385c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден планирует строить "новый мировой порядок" и не остановится в достижении своей цели даже если придется поставить весь мир "на грань ядерной катастрофы". Об этом заявила бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард, пишет РИА Новости.В вечернем эфире телеканала Fox News она указала, что под руководством администрации Джо Байдена Вашингтон пытается накалить обстановку в России. По мнению Габбард, все эконмические ограничения Запада в отношении России не приносят ожидаемых результатов. Введением различных санкций американский лидер создал идеальные условия для роста цен в своей стране, оправдываясь поддержкой Киева.
https://crimea.ria.ru/20220721/nazvany-tseli-baydena-na-ukraine-1123911939.html
https://crimea.ria.ru/20220802/v-mid-predosteregli-ssha-ot-priznaniya-rf-sponsorom-terrorizma-1124035980.html
сша
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123614778_123:0:2200:1558_1920x0_80_0_0_bb15f80c832a9bea6d1625daca2a5ca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), российская федерация (россия, рф), в мире, политика
Что хочет Байден от России – признание из США

Бывшая конгрессвумен Габбард заявила, что Байден хочет привести Россию к смене режима

14:16 13.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден планирует строить "новый мировой порядок" и не остановится в достижении своей цели даже если придется поставить весь мир "на грань ядерной катастрофы". Об этом заявила бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард, пишет РИА Новости.
В вечернем эфире телеканала Fox News она указала, что под руководством администрации Джо Байдена Вашингтон пытается накалить обстановку в России.
Президент США Дж. Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:43
Названы цели Байдена на Украине
"Несмотря на все нотации и крокодиловы слезы, демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Джо Байдена это еще, цитата, "новый мировой порядок", во главе которого, как он говорит, мы должны встать. И он его будет строить. Даже если для этого придется поставить нас всех на грань ядерной катастрофы", — заявила она.
По мнению Габбард, все эконмические ограничения Запада в отношении России не приносят ожидаемых результатов. Введением различных санкций американский лидер создал идеальные условия для роста цен в своей стране, оправдываясь поддержкой Киева.
Министерство иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:50
В МИД предостерегли США от признания РФ "спонсором терроризма"
 
СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Российская Федерация (Россия, РФ)В миреПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:31Есть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО
15:02В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права
14:39Как попасть на фестиваль "Таврида-АРТ"
14:16Что хочет Байден от России – признание из США
13:54Пусковая установка HIMARS уничтожена в районе Краматорска
13:39Союзные силы полностью освободили поселок Пески в ДНР
13:13Более ста детей их Херсонской области приехали в Крым на отдых
12:51В России растет число госпитализаций с COVID-19
12:31Раненого боеприпасом мальчика из Белгородской области везут в Москву
12:16В Крыму и Севастополе снова всплеск заболеваемости COVID-19 за сутки
11:54Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ
11:01Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт
10:35Обрушение пятиэтажки в Омске: поиски пострадавших закончились
10:00Четыре человека ранены после удара ВСУ по рынку в Горловке
09:49Введут ли в России ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне
09:21ЧП в Белгородской области: подросток попал в реанимацию из-за боеприпаса
08:54Как изменить свою жизнь – советы психолога
08:32Кардиолог рассказала, что нельзя делать при боли в груди
08:01Автоэксперт оценил идею по введению уроков вождения в школах
03:27Первый признак истерики: эксперт о решении Латвии по РФ
Лента новостейМолния