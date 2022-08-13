Что хочет Байден от России – признание из США
Бывшая конгрессвумен Габбард заявила, что Байден хочет привести Россию к смене режима
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден планирует строить "новый мировой порядок" и не остановится в достижении своей цели даже если придется поставить весь мир "на грань ядерной катастрофы". Об этом заявила бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард, пишет РИА Новости.
В вечернем эфире телеканала Fox News она указала, что под руководством администрации Джо Байдена Вашингтон пытается накалить обстановку в России.
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"Несмотря на все нотации и крокодиловы слезы, демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Джо Байдена это еще, цитата, "новый мировой порядок", во главе которого, как он говорит, мы должны встать. И он его будет строить. Даже если для этого придется поставить нас всех на грань ядерной катастрофы", — заявила она.
По мнению Габбард, все эконмические ограничения Запада в отношении России не приносят ожидаемых результатов. Введением различных санкций американский лидер создал идеальные условия для роста цен в своей стране, оправдываясь поддержкой Киева.
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