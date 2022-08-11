https://crimea.ria.ru/20220811/udarami-po-zaes-kievskiy-rezhim-riskuet-povtorit-chernobyl--vlasti-1124140924.html
Ударами по ЗАЭС киевский режим рискует повторить Чернобыль – власти
Ударами по ЗАЭС киевский режим рискует повторить Чернобыль – власти - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Ударами по ЗАЭС киевский режим рискует повторить Чернобыль – власти
В результате обстрела Запорожской АЭС зафиксировано три попадания по территории возле хранилища радиоактивных изотопов, атаки становятся все более рискованными... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T18:26
2022-08-11T18:26
2022-08-11T18:26
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела Запорожской АЭС зафиксировано три попадания по территории возле хранилища радиоактивных изотопов, атаки становятся все более рискованными и грозят обернуться повторением Чернобыля. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда"."Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов. Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения", - сказал он.В результате оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская", сейчас ее заземлили. По словам Рогова, Киев прицельно наносит удары по системе охлаждения энергоблока и бетонным хранилищам, где хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов.В свою очередь глава Запорожской администрации Евгений Балицкий сообщил, что радиационный фон после обстрелов в норме."В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме", - написал он в своем Telegram-канале."Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей – в результате обрыва линий электропередачи образовался пожар на поле. Работают бригады спасателей", - добавил Балицкий.Ранее в четверг власти Запорожской области сообщили об очередном обстреле территории ЗАЭС. Сообщалось о пяти прилетах в районе комендатуры станции и стольких же в районе пожарной части.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220811/territoriyu-zaporozhskoy-aes-i-energodara-obstrelyali-iz-rszo-1124139831.html
https://crimea.ria.ru/20220807/radiatsiya-zatronet-vsyu-evropu-k-chemu-privedut-udary-po-zaes-1124092061.html
https://crimea.ria.ru/20220811/gensek-oon-sdelal-zayavlenie-o-situatsii-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124138279.html
https://crimea.ria.ru/20220811/zachem-vsu-byut-po-zaporozhskoy-aes---mnenie-politologa-1124129285.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, евгений балицкий
Ударами по ЗАЭС киевский режим рискует повторить Чернобыль – власти
Член совета ВГА Рогов: ударами по Запорожской АЭС Киев рискует повторить Чернобыль
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела Запорожской АЭС зафиксировано три попадания по территории возле хранилища радиоактивных изотопов, атаки становятся все более рискованными и грозят обернуться повторением Чернобыля. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
"Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов. Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения", - сказал он.
В результате оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская", сейчас ее заземлили. По словам Рогова, Киев прицельно наносит удары по системе охлаждения энергоблока и бетонным хранилищам, где хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов.
"По этому сухому хранилищу наносятся прицельные удары, также они наносятся по системе охлаждения энергоблока. Сами энергоблоки защищены, но тут другая проблема – бьют по системе охлаждения и тут большие риски. Может начаться неконтролируемый процесс, аналогичный тому, который произошел на Чернобыльской АЭС. Но ЧАС была менее мощной", - заявил Рогов.
В свою очередь глава Запорожской администрации Евгений Балицкий сообщил, что радиационный фон после обстрелов в норме.
"В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме", - написал он в своем Telegram-канале.
"Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей – в результате обрыва линий электропередачи образовался пожар на поле. Работают бригады спасателей", - добавил Балицкий.
Ранее в четверг власти Запорожской области сообщили об очередном обстреле территории ЗАЭС
. Сообщалось о пяти прилетах в районе комендатуры станции и стольких же в районе пожарной части.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля
пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля
атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа
выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа
украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа
на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют
нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает
Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю"
.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает
часть западных областей Украины и далее вся Европа.