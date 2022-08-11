https://crimea.ria.ru/20220811/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-11-avgusta-1124142300.html
Главные события и комментарии дня: 11 августа
Главные события и комментарии дня: 11 августа - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Главные события и комментарии дня: 11 августа
Генсек ООН сделал заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Утечка аммиака и раненые – что известно об ударе по пивзаводу в Донецке. Более 25 прилетов: ВСУ... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T22:04
2022-08-11T22:04
2022-08-11T22:04
главное за день
запорожская область
латвия
украина
турция
крым
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Генсек ООН сделал заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Утечка аммиака и раненые – что известно об ударе по пивзаводу в Донецке. Более 25 прилетов: ВСУ атаковали два приграничных села Курской области. Турция не присоединится к антироссийским санкциям. Латвия признала Россию "государством, поддерживающим терроризм". После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию. Владельцев электромобилей в Крыму освободили от транспортного налога.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация вокруг Запорожской АЭСВ результате обстрела Запорожской АЭС зафиксировано три попадания по территории возле хранилища радиоактивных изотопов, атаки становятся все более рискованными и грозят обернуться повторением Чернобыля. Об этом в четверг заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов. В результате обстрелов оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская", сейчас ее заземлили. По словам Рогова, Киев прицельно наносит удары по системе охлаждения энергоблока и бетонным хранилищам, где хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов.В связи с ситуацией вокруг ЗАЭС, ООН призывает ввести периметр безопасности вокруг станции.Удар по пивзаводу в Донецке, утечка аммиака и раненыеВ Калининском районе вечером в среду произошла атака на Донецкий пивоваренный завод. В результате один человек погиб и четверо пострадали, всего в момент обстрела внутри находилось 32 человека. Сразу после удара по заводу МЧС ДНР разослало местным жителям сообщения с призывом принять меры по защите себя и своих домов, гражданам рекомендуют дышать через марлевые повязки, а также изолировать помещения. К часу ночи спасателям удалось остановить утечку, после чего началось тушение возгорания.Новая атака приграничных сел Курской областиПриграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области опять попали под обстрел со стороны Украины, зафиксировано более 25 прилетов, сообщил в четверг губернатор региона Роман Старовойт. Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где повреждены гражданские объекты. На территории тракторной бригады пострадала сельхозтехника и комбайны, разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей. Также в поселке повреждены две линии электроснабжения.Заявление Турции о антироссийских санкцияхТурция не поддержит антироссийские санкции в энергетической сфере, заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Анкара продолжит работать с Москвой в рамках существующего газового контракта, а в случае необходимости поставки могут быть увеличены, сказал он.Антироссийское решение ЛатвииПарламент Латвии в четверг признал Российскую Федерацию "государством, поддерживающим терроризм". В этой связи депутаты призывают Евросоюз "немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси".Возвращение украинского зерна в ТурциюСухогруз Razoni с украинской кукурузой, первым покинувший Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, спустя 11 дней в море прибыл в порт Турции. На его борту находится 26 тысяч тонн кукурузы. Глава судоходной компании Toros Кадыр Сойер заявил, что с сухогруза будет выгружено 1,5 тысячи тонн зерна, после чего судно направится в Египет.Судно должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. А 8 числа посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. Освобождение от транспортного налога для владельцев электромобилей в КрымуГоссовет Крыма освободил владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. По мнению парламентариев, такая мера станет хорошим стимулом приобретать экологичный транспорт. Также депутаты Госсовета поддержали в двух чтениях изменения в главный финансовый документ республики, которые увеличивают бюджет Крыма на 400 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20220811/territoriyu-zaporozhskoy-aes-i-energodara-obstrelyali-iz-rszo-1124139831.html
https://crimea.ria.ru/20220811/bolee-25-priletov-vsu-atakovali-dva-prigranichnykh-sela-kurskoy-oblasti-1124135676.html
https://crimea.ria.ru/20220811/latviya-priznala-rossiyu-gosudarstvom-podderzhivayuschim-terrorizm-1124134263.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, запорожская область, латвия, украина, турция, крым, санкции против россии
Главные события и комментарии дня: 11 августа
Главные события и заявления четверга, 11 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Генсек ООН сделал заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Утечка аммиака и раненые – что известно об ударе по пивзаводу в Донецке. Более 25 прилетов: ВСУ атаковали два приграничных села Курской области. Турция не присоединится к антироссийским санкциям. Латвия признала Россию "государством, поддерживающим терроризм". После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию. Владельцев электромобилей в Крыму освободили от транспортного налога.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС
В результате обстрела Запорожской АЭС зафиксировано три попадания по территории возле хранилища радиоактивных изотопов, атаки становятся все более рискованными и грозят обернуться повторением Чернобыля
. Об этом в четверг заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
В результате обстрелов оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская", сейчас ее заземлили. По словам Рогова, Киев прицельно наносит удары по системе охлаждения энергоблока и бетонным хранилищам, где хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов.
В связи с ситуацией вокруг ЗАЭС, ООН призывает
ввести периметр безопасности вокруг станции.
Удар по пивзаводу в Донецке, утечка аммиака и раненые
В Калининском районе вечером в среду произошла атака
на Донецкий пивоваренный завод. В результате один человек погиб и четверо пострадали, всего в момент обстрела внутри находилось 32 человека.
Сразу после удара по заводу МЧС ДНР разослало местным жителям сообщения с призывом принять меры по защите себя и своих домов, гражданам рекомендуют дышать через марлевые повязки, а также изолировать помещения. К часу ночи спасателям удалось остановить утечку, после чего началось тушение возгорания.
Новая атака приграничных сел Курской области
Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области опять попали под обстрел со стороны Украины, зафиксировано более 25 прилетов
, сообщил в четверг губернатор региона Роман Старовойт.
Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где повреждены гражданские объекты. На территории тракторной бригады пострадала сельхозтехника и комбайны, разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей. Также в поселке повреждены две линии электроснабжения.
Заявление Турции о антироссийских санкциях
Турция не поддержит
антироссийские санкции в энергетической сфере, заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Анкара продолжит работать с Москвой в рамках существующего газового контракта, а в случае необходимости поставки могут быть увеличены, сказал он.
"Что касается Турции, то мы с самого начала заявили, что не будем выполнять решения, исходящие из санкций (против России). У нас есть действующий контракт с Россией. У нас есть действующий контракт с Азербайджаном и Ираном... Если поставщики соблюдают план отгрузки, проблем не будет", - заявил Донмез.
Антироссийское решение Латвии
Парламент Латвии в четверг признал Российскую Федерацию
"государством, поддерживающим терроризм". В этой связи депутаты призывают Евросоюз "немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси".
Возвращение украинского зерна в Турцию
Сухогруз Razoni с украинской кукурузой, первым покинувший Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, спустя 11 дней в море прибыл в порт Турции
. На его борту находится 26 тысяч тонн кукурузы. Глава судоходной компании Toros Кадыр Сойер заявил, что с сухогруза будет выгружено 1,5 тысячи тонн зерна, после чего судно направится в Египет.
Судно должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. А 8 числа посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев.
Освобождение от транспортного налога для владельцев электромобилей в Крыму
Госсовет Крыма освободил владельцев электромобилей
от уплаты транспортного налога. По мнению парламентариев, такая мера станет хорошим стимулом приобретать экологичный транспорт. Также депутаты Госсовета поддержали в двух чтениях изменения в главный финансовый документ республики, которые увеличивают бюджет Крыма на 400 млн рублей.