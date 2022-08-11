https://crimea.ria.ru/20220811/latviya-priznala-rossiyu-gosudarstvom-podderzhivayuschim-terrorizm-1124134263.html

Латвия признала Россию "государством, поддерживающим терроризм"

Латвия признала Россию "государством, поддерживающим терроризм" - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Латвия признала Россию "государством, поддерживающим терроризм"

Парламент Латвии признал Российскую Федерацию "государством, поддерживающим терроризм" и призвал Евросоюз ограничить въезд граждан России и Беларуси в еврозону. РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T12:37

2022-08-11T12:37

2022-08-11T12:50

латвия

в мире

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Парламент Латвии признал Российскую Федерацию "государством, поддерживающим терроризм" и призвал Евросоюз ограничить въезд граждан России и Беларуси в еврозону. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте сейма сообщении.Пресс-служба латвийского парламента сообщает, что в четверг, 11 августа, сейм принял заявление, согласно которому Россия признана "государством, поддерживающим терроризм", в связи с чем депутаты призывают Евросоюз "немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси".Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич 24 февраля сообщил об отзыве своего посла из России для консультаций, а также о приостановке выдачи латвийских виз гражданам России.В мае в МИД Латвии заявили о внесении в список "нежелательных лиц" ряда российских артистов и запретил им въезд в страну на неопределенный срок. В том же месяце сейм одобрил снос памятника советским воинам в Риге.В июне Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НЭСПЛ) принял решение заблокировать трансляции всех российских телеканалов (около 80), которые оставались доступными для латышских зрителей "до тех пор, пока РФ не прекратит спецоперацию на Украине и не вернет Крым".В июле стало известно, что въезжающих в Латвию с территории России и Белоруссии иностранцев обязывают подписать документ об осуждении специальной военной операции на Украине, тем, кто отказывается, не дают разрешение на пересечение границы. Информацию подтвердили в службе безопасности Латвии.В августе на официальном сайте посольства латвийской республики в России Федерации появилось сообщение об остановке выдачи виз для граждан России. О временной приостановке виз российским туристам также известили в консульстве Болгарии. Причиной приостановки в консульстве назвали объявление персонами нон-грата четырнадцати болгарских дипломатов в России.

https://crimea.ria.ru/20220729/vzezzhayuschikh-v-latviyu-rossiyan-obyazyvayut-pismenno-osudit-svo-1123999599.html

https://crimea.ria.ru/20220730/gazprom-prekratil-postavki-gaza-v-latviyu-1124004581.html

латвия

российская федерация (россия, рф)

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латвия, в мире, российская федерация (россия, рф)