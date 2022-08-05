https://crimea.ria.ru/20220805/latviya-i-bolgariya-ostanovili-vydachu-viz-rossiyanam-1124079588.html
Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам
Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам
Латвия остановила выдачу виз для граждан России. Об этом сообщается на официальном сайте посольства республики в Российской Федерации. РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T20:01
2022-08-05T20:01
2022-08-05T20:01
латвия
в мире
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Латвия остановила выдачу виз для граждан России. Об этом сообщается на официальном сайте посольства республики в Российской Федерации."В связи с международной ситуацией, в посольстве Латвийской Республики в Российской Федерации на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации", - сказано на сайте ведомства.О приостановке выдачи виз российским туристам в пятницу также известило консульство Болгарии, сообщила Ассоциация туроператоров России:"Консульство Болгарии в Москве известило о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в "виду сложившейся чрезвычайной ситуации", - сказано на сайте АТОР.Причиной приостановки в консульстве назвали объявление персонами нон-грата четырнадцати болгарских дипломатов в России. Этот шаг российской стороны стал ответом на решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств, в том числе генеральных консулов России в Варне и Русе.Ранее сообщалось, что иностранцев, въезжающих в Латвию с территории России и Белоруссии, обязывают подписать документ об осуждении специальной военной операции на Украине, тем, кто отказывается, не дают разрешение на пересечение границы.
https://crimea.ria.ru/20220729/vzezzhayuschikh-v-latviyu-rossiyan-obyazyvayut-pismenno-osudit-svo-1123999599.html
https://crimea.ria.ru/20220702/senator-prizval-rossiyan-boykotirovat-otdykh-v-bolgarii-1123727656.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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латвия, в мире, российская федерация (россия, рф)
Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам
Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам на неопределенный срок
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Латвия остановила выдачу виз для граждан России. Об этом сообщается на официальном сайте посольства республики в Российской Федерации.
"В связи с международной ситуацией, в посольстве Латвийской Республики в Российской Федерации на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации", - сказано на сайте ведомства.
О приостановке выдачи виз российским туристам в пятницу также известило консульство Болгарии, сообщила Ассоциация туроператоров России:
"Консульство Болгарии в Москве известило о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в "виду сложившейся чрезвычайной ситуации", - сказано на сайте АТОР.
Причиной приостановки в консульстве назвали объявление персонами нон-грата четырнадцати болгарских дипломатов в России. Этот шаг российской стороны стал ответом на решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств, в том числе генеральных консулов России в Варне и Русе.
Ранее сообщалось, что иностранцев, въезжающих в Латвию с территории России и Белоруссии, обязывают подписать документ
об осуждении специальной военной операции на Украине, тем, кто отказывается, не дают разрешение на пересечение границы.