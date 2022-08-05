https://crimea.ria.ru/20220805/latviya-i-bolgariya-ostanovili-vydachu-viz-rossiyanam-1124079588.html

Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам

Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам

Латвия остановила выдачу виз для граждан России. Об этом сообщается на официальном сайте посольства республики в Российской Федерации. РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T20:01

2022-08-05T20:01

2022-08-05T20:01

латвия

в мире

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/92796/75/927967507_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_91c776505ea2685a564d00399ab8e80b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Латвия остановила выдачу виз для граждан России. Об этом сообщается на официальном сайте посольства республики в Российской Федерации."В связи с международной ситуацией, в посольстве Латвийской Республики в Российской Федерации на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации", - сказано на сайте ведомства.О приостановке выдачи виз российским туристам в пятницу также известило консульство Болгарии, сообщила Ассоциация туроператоров России:"Консульство Болгарии в Москве известило о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в "виду сложившейся чрезвычайной ситуации", - сказано на сайте АТОР.Причиной приостановки в консульстве назвали объявление персонами нон-грата четырнадцати болгарских дипломатов в России. Этот шаг российской стороны стал ответом на решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств, в том числе генеральных консулов России в Варне и Русе.Ранее сообщалось, что иностранцев, въезжающих в Латвию с территории России и Белоруссии, обязывают подписать документ об осуждении специальной военной операции на Украине, тем, кто отказывается, не дают разрешение на пересечение границы.

https://crimea.ria.ru/20220729/vzezzhayuschikh-v-latviyu-rossiyan-obyazyvayut-pismenno-osudit-svo-1123999599.html

https://crimea.ria.ru/20220702/senator-prizval-rossiyan-boykotirovat-otdykh-v-bolgarii-1123727656.html

латвия

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, в мире, российская федерация (россия, рф)