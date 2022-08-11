https://crimea.ria.ru/20220811/bolee-25-priletov-vsu-atakovali-dva-prigranichnykh-sela-kurskoy-oblasti-1124135676.html

Более 25 прилетов: ВСУ атаковали два приграничных села Курской области

Более 25 прилетов: ВСУ атаковали два приграничных села Курской области - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Более 25 прилетов: ВСУ атаковали два приграничных села Курской области

Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области опять попали под обстрел со стороны Украины, зафиксировано более 25 прилетов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T13:53

2022-08-11T13:53

2022-08-11T13:53

курская область

специальная военная операция рф на украине

происшествия

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124135606_0:95:960:635_1920x0_80_0_0_b51efee9153e9b819e305efbb010348f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области опять попали под обстрел со стороны Украины, зафиксировано более 25 прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где повреждены гражданские объекты. На территории тракторной бригады пострадала сельхозтехника и комбайны, разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей."Также в поселке повреждены две линии электроснабжения, ремонтная бригада уже приступает к ликвидации аварии. На месте работают специалисты, которые устанавливают нанесенный противником ущерб", - добавил губернатор.Накануне глава региона сообщил о том, что в Курской области обнаружено повреждение рельсов, вероятно из-за попытки подрыва. Тремя днями ранее в Курской области еще на две недели продлили высокий уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220811/kurskaya-oblast-snova-pod-obstrelom-1124132323.html

https://crimea.ria.ru/20220806/popytka-diversii-na-kurskom-aerodrome--podrobnosti-ot-gubernatora-1124085807.html

курская область

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия, российская федерация (россия, рф)