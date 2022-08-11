Рейтинг@Mail.ru
Более 25 прилетов: ВСУ атаковали два приграничных села Курской области - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220811/bolee-25-priletov-vsu-atakovali-dva-prigranichnykh-sela-kurskoy-oblasti-1124135676.html
Более 25 прилетов: ВСУ атаковали два приграничных села Курской области
Более 25 прилетов: ВСУ атаковали два приграничных села Курской области - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Более 25 прилетов: ВСУ атаковали два приграничных села Курской области
Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области опять попали под обстрел со стороны Украины, зафиксировано более 25 прилетов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T13:53
2022-08-11T13:53
курская область
специальная военная операция рф на украине
происшествия
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124135606_0:95:960:635_1920x0_80_0_0_b51efee9153e9b819e305efbb010348f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области опять попали под обстрел со стороны Украины, зафиксировано более 25 прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где повреждены гражданские объекты. На территории тракторной бригады пострадала сельхозтехника и комбайны, разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей."Также в поселке повреждены две линии электроснабжения, ремонтная бригада уже приступает к ликвидации аварии. На месте работают специалисты, которые устанавливают нанесенный противником ущерб", - добавил губернатор.Накануне глава региона сообщил о том, что в Курской области обнаружено повреждение рельсов, вероятно из-за попытки подрыва. Тремя днями ранее в Курской области еще на две недели продлили высокий уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220811/kurskaya-oblast-snova-pod-obstrelom-1124132323.html
https://crimea.ria.ru/20220806/popytka-diversii-na-kurskom-aerodrome--podrobnosti-ot-gubernatora-1124085807.html
курская область
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124135606_0:5:960:725_1920x0_80_0_0_10f945e5472903c70427f16ee10a4da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия, российская федерация (россия, рф)
Более 25 прилетов: ВСУ атаковали два приграничных села Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреливает поселки Теткино и Попово-Лежачи

13:53 11.08.2022
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия обстрела приграничных сел Курской области
Последствия обстрела приграничных сел Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области опять попали под обстрел со стороны Украины, зафиксировано более 25 прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Приграничные поселки Глушковского района — Теткино и Попово-Лежачи пережили сегодня более 25 прилетов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет. Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях", - сообщил он.
Последствия обстрела поселка Теткино в Курской области
10:38
Курская область снова под обстрелом
Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где повреждены гражданские объекты. На территории тракторной бригады пострадала сельхозтехника и комбайны, разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей.
"Также в поселке повреждены две линии электроснабжения, ремонтная бригада уже приступает к ликвидации аварии. На месте работают специалисты, которые устанавливают нанесенный противником ущерб", - добавил губернатор.
Накануне глава региона сообщил о том, что в Курской области обнаружено повреждение рельсов, вероятно из-за попытки подрыва. Тремя днями ранее в Курской области еще на две недели продлили высокий уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе.
После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины.
Военный аэродром. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 13:02
Попытка диверсии на курском аэродроме – подробности от губернатора
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Курская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеПроисшествияРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:39Смертельное ДТП возле Качи: погиб мотоциклист
15:28Генсек ООН сделал заявление о ситуации вокруг Запорожской АЭС
15:24Пляж Алушты оцеплен – власти назвали причину
15:14Купить билеты на автобусы теперь можно в банкоматах и терминалах
14:51Крымчанина уличили в 24 кражах имущества симферопольцев
14:36Владельцев электромобилей в Крыму освободили от транспортного налога
14:18Эстония на следующей неделе закрывает границу для россиян с "шенгеном"
14:00Где в Крыму не будет воды в четверг
13:53Более 25 прилетов: ВСУ атаковали два приграничных села Курской области
13:38Российские военные нанесли удар по 20 пунктам управления ВСУ
13:05Документалисты "ТОК" сняли фильм о жителях Мариуполя
12:51Житель Балаклавы ответит за растление 7-летней дочки и ее подруг
12:37Латвия признала Россию "государством, поддерживающим терроризм"
12:13В МИД усомнились в искренности тезисов Запада о продуктовой безопасности
12:05Турция не присоединится к антироссийским санкциям
11:45В России у пациентов выявили новый штамм коронавируса - "дельтакрон"
11:41Когда в Сакском районе появится ледовая школа Авербуха
11:33Персонализация SIM-карт в Херсонской области: зачем это надо и как пройти
11:14ВСУ снова стреляли по Запорожской АЭС
11:01В России предложили вдвое увеличить МРОТ
Лента новостейМолния