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В Курской области продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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В Курской области продлен высокий уровень террористической опасности
В Курской области продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 08.08.2022
В Курской области продлен высокий уровень террористической опасности
В Курской области еще на две недели продлили высокий уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T11:31
2022-08-08T11:31
курская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Курской области еще на две недели продлили высокий уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.Ранее в понедельник власти Белгородской и Брянской областях также приняли решение о продлении желтого уровня террористической опасности. Жителей регионов просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, транспорте и об обнаружении бесхозных предметов по телефонам экстренных служб – 101, 102 и 103.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины &gt;&gt;Накануне "желтый" уровень террористической опасности продлили на неделю в Севастополе, он был введен после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.
https://crimea.ria.ru/20220806/popytka-diversii-na-kurskom-aerodrome--podrobnosti-ot-gubernatora-1124085807.html
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курская область, специальная военная операция рф на украине
В Курской области продлен высокий уровень террористической опасности

В Курской области снова продлили желтый уровень террористической опасности

11:31 08.08.2022
 
© РИА Новости КрымЖёлтый уровень террористической опасности
Жёлтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Курской области еще на две недели продлили высокий уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.
"До 23 августа в Курской области продлен желтый уровень террористической опасности. Прошу жителей оставаться бдительными", - написал глава области.
Ранее в понедельник власти Белгородской и Брянской областях также приняли решение о продлении желтого уровня террористической опасности. Жителей регионов просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, транспорте и об обнаружении бесхозных предметов по телефонам экстренных служб – 101, 102 и 103.
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После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины >>
Накануне "желтый" уровень террористической опасности продлили на неделю в Севастополе, он был введен после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.
 
Курская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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