https://crimea.ria.ru/20220808/v-kurskoy-oblasti-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124098468.html

В Курской области продлен высокий уровень террористической опасности

В Курской области продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 08.08.2022

В Курской области продлен высокий уровень террористической опасности

В Курской области еще на две недели продлили высокий уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T11:31

2022-08-08T11:31

2022-08-08T11:31

курская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Курской области еще на две недели продлили высокий уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.Ранее в понедельник власти Белгородской и Брянской областях также приняли решение о продлении желтого уровня террористической опасности. Жителей регионов просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, транспорте и об обнаружении бесхозных предметов по телефонам экстренных служб – 101, 102 и 103.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины >>Накануне "желтый" уровень террористической опасности продлили на неделю в Севастополе, он был введен после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.

https://crimea.ria.ru/20220806/popytka-diversii-na-kurskom-aerodrome--podrobnosti-ot-gubernatora-1124085807.html

курская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, специальная военная операция рф на украине