https://crimea.ria.ru/20220804/poselok-v-bryanskoy-oblasti-obstrelyali-so-storony-ukrainy-1124069075.html

Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины

Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины

Поселок Климово Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T19:08

2022-08-04T19:08

2022-08-04T19:36

брянская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Поселок Климово Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы", – говорится в сообщении главы ВГА. По уточненной информации, обстрел произвели из ракетного комплекса "Точка-У". Боеприпас сбит системой ПВО, но осколки ракет попали на гражданские объекты. Оперативные службы продолжают работу на месте, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Ранее под артиллерийский обстрел попало село Ломаковка Брянской области.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220729/vs-rossii-nanesli-otvetnyy-udar-po-vsu-za-obstrel-bryanskoy-oblasti-1123993775.html

брянская область

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брянская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия