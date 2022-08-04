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Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины
Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины
Поселок Климово Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T19:08
2022-08-04T19:36
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Поселок Климово Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы", – говорится в сообщении главы ВГА. По уточненной информации, обстрел произвели из ракетного комплекса "Точка-У". Боеприпас сбит системой ПВО, но осколки ракет попали на гражданские объекты. Оперативные службы продолжают работу на месте, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Ранее под артиллерийский обстрел попало село Ломаковка Брянской области.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220729/vs-rossii-nanesli-otvetnyy-udar-po-vsu-za-obstrel-bryanskoy-oblasti-1123993775.html
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брянская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины

Губернатор Брянской области Богомаз: поселок Климово обстреляли со стороны Украины

19:08 04.08.2022 (обновлено: 19:36 04.08.2022)
 
© Telegram Александр БогомазВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области
ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области
© Telegram Александр Богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Поселок Климово Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы", – говорится в сообщении главы ВГА.
По уточненной информации, обстрел произвели из ракетного комплекса "Точка-У". Боеприпас сбит системой ПВО, но осколки ракет попали на гражданские объекты.
"Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль. Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения", – сообщил Богомаз.
Оперативные службы продолжают работу на месте, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее под артиллерийский обстрел попало село Ломаковка Брянской области.
После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
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