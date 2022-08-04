https://crimea.ria.ru/20220804/poselok-v-bryanskoy-oblasti-obstrelyali-so-storony-ukrainy-1124069075.html
Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины
Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины
Поселок Климово Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T19:08
2022-08-04T19:08
2022-08-04T19:36
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/04/1124069046_0:153:662:525_1920x0_80_0_0_2833813a6ea984cb05c7a46fb73f8ed0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Поселок Климово Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы", – говорится в сообщении главы ВГА. По уточненной информации, обстрел произвели из ракетного комплекса "Точка-У". Боеприпас сбит системой ПВО, но осколки ракет попали на гражданские объекты. Оперативные службы продолжают работу на месте, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Ранее под артиллерийский обстрел попало село Ломаковка Брянской области.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220729/vs-rossii-nanesli-otvetnyy-udar-po-vsu-za-obstrel-bryanskoy-oblasti-1123993775.html
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/04/1124069046_0:91:662:587_1920x0_80_0_0_9217b94e1366349c3064ea5a4f9ce9b3.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины
Губернатор Брянской области Богомаз: поселок Климово обстреляли со стороны Украины
19:08 04.08.2022 (обновлено: 19:36 04.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Поселок Климово Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы", – говорится в сообщении главы ВГА.
По уточненной информации, обстрел произвели из ракетного комплекса "Точка-У". Боеприпас сбит системой ПВО, но осколки ракет попали на гражданские объекты.
"Внешние повреждения получили несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, остекление школы, автомобиль. Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения", – сообщил Богомаз.
Оперативные службы продолжают работу на месте, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее под артиллерийский обстрел попало село Ломаковка
Брянской области.
После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.