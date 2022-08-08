https://crimea.ria.ru/20220808/v-belgorodskoy-oblasti-prodlili-zheltyy-uroven-opasnosti-1124096538.html
В Белгородской области продлили желтый уровень опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень опасности - РИА Новости Крым, 08.08.2022
В Белгородской области продлили желтый уровень опасности
Власти Белгородской области приняли решение о продлении желтого уровня террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T09:36
2022-08-08T09:36
2022-08-08T09:36
белгородская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Власти Белгородской области приняли решение о продлении желтого уровня террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.Накануне "желтый" уровень террористической опасности продлили на неделю в Севастополе, он был введен после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.
https://crimea.ria.ru/20220425/chto-takoe-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-ugrozy-1122915202.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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белгородская область, специальная военная операция рф на украине
В Белгородской области продлили желтый уровень опасности
Высокий уровень террористической опасности продлен в Белгородской области