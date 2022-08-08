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В Белгородской области продлили желтый уровень опасности - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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В Белгородской области продлили желтый уровень опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень опасности - РИА Новости Крым, 08.08.2022
В Белгородской области продлили желтый уровень опасности
Власти Белгородской области приняли решение о продлении желтого уровня террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T09:36
2022-08-08T09:36
белгородская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Власти Белгородской области приняли решение о продлении желтого уровня террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.Накануне "желтый" уровень террористической опасности продлили на неделю в Севастополе, он был введен после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.
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белгородская область, специальная военная операция рф на украине
В Белгородской области продлили желтый уровень опасности

Высокий уровень террористической опасности продлен в Белгородской области

09:36 08.08.2022
 
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В Белгороде повреждены десятки домов вследствие ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Власти Белгородской области приняли решение о продлении желтого уровня террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Желтый" уровень террористической опасности продлен еще на две недели. И действует на территории Белгородской области до 22 августа", - написал Гладков.
После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
Накануне "желтый" уровень террористической опасности продлили на неделю в Севастополе, он был введен после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.
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