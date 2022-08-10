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В Курской области повреждена железная дорога - ее могли подорвать - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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В Курской области повреждена железная дорога - ее могли подорвать
В Курской области повреждена железная дорога - ее могли подорвать - РИА Новости Крым, 10.08.2022
В Курской области повреждена железная дорога - ее могли подорвать
В Курской области обнаружено повреждение рельсов, вероятно из-за попытки подрыва. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-10T20:37
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курская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В Курской области обнаружено повреждение рельсов, вероятно из-за попытки подрыва. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.По словам губернатора, этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Сейчас движение приостановлено, работают спецслужбы. Восстановить полотно планируют в кратчайшие сроки.Двумя днями ранее в Курской области еще на две недели продлили высокий уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе.
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РИА Новости Крым
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60
курская область, происшествия
В Курской области повреждена железная дорога - ее могли подорвать

Старовойт: повреждено ж/д-полотно на участке железной дороги "Льгов – Суджа"

20:37 10.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В Курской области обнаружено повреждение рельсов, вероятно из-за попытки подрыва. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня в Курской области на 28-м километре железной дороги "Льгов – Суджа" обнаружено повреждение рельсов. Среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва", - написал он.
По словам губернатора, этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Сейчас движение приостановлено, работают спецслужбы. Восстановить полотно планируют в кратчайшие сроки.
Двумя днями ранее в Курской области еще на две недели продлили высокий уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе.
 
Курская областьПроисшествия
 
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