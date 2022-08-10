https://crimea.ria.ru/20220810/v-kurskoy-oblasti-povrezhdena-zheleznaya-doroga---ee-mogli-podorvat-1124129159.html

В Курской области повреждена железная дорога - ее могли подорвать

В Курской области повреждена железная дорога - ее могли подорвать - РИА Новости Крым, 10.08.2022

В Курской области повреждена железная дорога - ее могли подорвать

В Курской области обнаружено повреждение рельсов, вероятно из-за попытки подрыва. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-10T20:37

2022-08-10T20:37

2022-08-10T19:03

курская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В Курской области обнаружено повреждение рельсов, вероятно из-за попытки подрыва. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.По словам губернатора, этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Сейчас движение приостановлено, работают спецслужбы. Восстановить полотно планируют в кратчайшие сроки.Двумя днями ранее в Курской области еще на две недели продлили высокий уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе.

курская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия