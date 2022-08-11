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Утечка аммиака и раненые – что известно об ударе по пивзаводу в Донецке
Утечка аммиака и раненые – что известно об ударе по пивзаводу в Донецке - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Утечка аммиака и раненые – что известно об ударе по пивзаводу в Донецке
Один человек погиб и двое пострадали при ударе ВСУ по пивзаводу в Донецке, всего в момент обстрела внутри находилось 32 человека. Об этом сообщили в МЧС ДНР. РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T09:02
2022-08-11T09:02
2022-08-11T09:12
специальная военная операция рф на украине
происшествия
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали при ударе ВСУ по пивзаводу в Донецке, всего в момент обстрела внутри находилось 32 человека. Об этом сообщили в МЧС ДНР.Атака на Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе произошла в среду вечером. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками произошла утечка аммиака. По данным ведомства, загорелись пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.Сразу после удара по заводу МЧС ДНР разослало местным жителям сообщения с призывом принять меры по защите себя и своих домов, дышать через марлевые повязки, а также изолировать помещения. К часу ночи спасателям удалось остановить утечку, сейчас они тушат возгорание на складе готовой продукции. К ликвидации аварии привлечены 51 человек и 13 единиц техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220810/podkontrolnaya-kievu-chast-dnr-vvodit-osobyy-rezhim-vezda-1124125406.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, происшествия, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии
Утечка аммиака и раненые – что известно об ударе по пивзаводу в Донецке
МЧС ДНР: при ударе ВСУ по пивзаводу в Донецке произошла утечка аммиака, погиб человек
09:02 11.08.2022 (обновлено: 09:12 11.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали при ударе ВСУ по пивзаводу в Донецке, всего в момент обстрела внутри находилось 32 человека. Об этом сообщили в МЧС ДНР.
Атака на Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе произошла в среду вечером. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками произошла утечка аммиака. По данным ведомства, загорелись пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.
"В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации, один человек погиб и два пострадали", - сообщили в МЧС республики.
Сразу после удара по заводу МЧС ДНР разослало местным жителям сообщения с призывом принять меры по защите себя и своих домов, дышать через марлевые повязки, а также изолировать помещения. К часу ночи спасателям удалось остановить утечку, сейчас они тушат возгорание на складе готовой продукции. К ликвидации аварии привлечены 51 человек и 13 единиц техники.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.