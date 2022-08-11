https://crimea.ria.ru/20220811/posle-11-dney-v-more-sudno-s-ukrainskim-zernom-vernulos-v-turtsiyu-1124140752.html

После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию

После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию - РИА Новости Крым, 11.08.2022

После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию

Сухогруз Razoni с украинской кукурузой, первым покинувший Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, спустя 11 дней в море прибыл в порт Турции... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T18:05

2022-08-11T18:05

2022-08-11T18:05

в мире

украина

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124140733_0:84:1397:870_1920x0_80_0_0_24563a47b49a74f0766822f9aa59a697.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Сухогруз Razoni с украинской кукурузой, первым покинувший Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, спустя 11 дней в море прибыл в порт Турции. Судно вернулось после отказа Ливана от покупки зерна, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа. На его борту находится 26 тысяч тонн кукурузы. Оно должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. А 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.В четверг судно вошло в турецкий порт Мерсин. Глава судоходной компании Toros Кадыр Сойер заявил, что с сухогруза будет выгружено 1,5 тысячи тонн зерна, после чего судно направится в Египет.Он отметил, что Toros занималась только вводом сухогруза в док и разгрузкой в Турции, в движении судна в Египет компания участвовать не будет.22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.

https://crimea.ria.ru/20220807/sukhogruz-razoni-s-ukrainskim-zernom-izmenil-kurs-1124094016.html

https://crimea.ria.ru/20220811/v-mid-usomnilis-v-iskrennosti-tezisov-zapada-o-produktovoy-bezopasnosti-1124133998.html

украина

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, турция