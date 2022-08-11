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После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию
После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию - РИА Новости Крым, 11.08.2022
После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию
Сухогруз Razoni с украинской кукурузой, первым покинувший Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, спустя 11 дней в море прибыл в порт Турции... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T18:05
2022-08-11T18:05
в мире
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турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Сухогруз Razoni с украинской кукурузой, первым покинувший Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, спустя 11 дней в море прибыл в порт Турции. Судно вернулось после отказа Ливана от покупки зерна, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа. На его борту находится 26 тысяч тонн кукурузы. Оно должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. А 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.В четверг судно вошло в турецкий порт Мерсин. Глава судоходной компании Toros Кадыр Сойер заявил, что с сухогруза будет выгружено 1,5 тысячи тонн зерна, после чего судно направится в Египет.Он отметил, что Toros занималась только вводом сухогруза в док и разгрузкой в Турции, в движении судна в Египет компания участвовать не будет.22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.
https://crimea.ria.ru/20220807/sukhogruz-razoni-s-ukrainskim-zernom-izmenil-kurs-1124094016.html
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60
в мире, украина, турция
После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию

После отказа Ливана купить украинскую кукурузу судно Razoni вернулось в Турцию

18:05 11.08.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
Сухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
© Sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Сухогруз Razoni с украинской кукурузой, первым покинувший Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, спустя 11 дней в море прибыл в порт Турции. Судно вернулось после отказа Ливана от покупки зерна, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа. На его борту находится 26 тысяч тонн кукурузы. Оно должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. А 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.
Сухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
7 августа, 18:19
Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс
В четверг судно вошло в турецкий порт Мерсин. Глава судоходной компании Toros Кадыр Сойер заявил, что с сухогруза будет выгружено 1,5 тысячи тонн зерна, после чего судно направится в Египет.
"В Мерсине будет выгружено 1,5 тысячи тонн, остальное пойдет в Египет", - приводит агентство слова Сойера.
Он отметил, что Toros занималась только вводом сухогруза в док и разгрузкой в Турции, в движении судна в Египет компания участвовать не будет.
Сухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
12:13
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22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.
В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.
 
В миреУкраинаТурция
 
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