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Главные события и комментарии дня: 7 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Главные события и комментарии дня: 7 августа
Главные события и комментарии дня: 7 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Главные события и комментарии дня: 7 августа
Перемирие в секторе Газа. Авто с туристами упало с обрыва в Крыму. Очередной обстрел Запорожской АЭС. В Анталье произошло землетрясение. В Севастополе продлили... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T20:04
2022-08-07T20:04
севастополь
в мире
происшествия
запорожская область
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Перемирие в секторе Газа. Авто с туристами упало с обрыва в Крыму. Очередной обстрел Запорожской АЭС. В Анталье произошло землетрясение. В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности. В Херсоне будут выдавать российские автономера.О главных событиях и заявлениях воскресенья – в подборке РИА Новости Крым.Перемирие в секторе ГазаПеремирие в Газе между Израилем и Палестиной вступает в силу в 20:00 по местному времени, сообщило агентство Reuter со ссылкой на палестинского чиновника.В свою очередь член политбюро движения Анвар Таха заявил, что у палестинской группировки "Исламский джихад" также есть условия для прекращения огня. Главным из которых является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади.В воскресенье армия Израиля нанесла удар по туннелю "Исламского джихада". Погиб высокопоставленный командир палестинской группировки Халед Мансур. Ранее в результате удара израильских самолетов погиб один из командиров "Исламского джихада" Тайсир аль-Джабари.Авто с туристами упало с обрыва в КрымуНа мысе Большой Атлеш на западном побережье Крыма авто упало в море с высокого обрыва. В машине находились мужчина и женщина. Первыми им на помощь пришли работники располагающегося на мысе рыбацкого стана. Затем подоспели спасатели и медики. Мужчина практически не пострадал, женщина находится в тяжелом состоянии. Причины происшествия выясняют правоохранители.Очередной обстрел Запорожской АЭСВ ночь на воскресенье украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО "Ураган". В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины, а далее вся Европа. Он также подчеркнул, что руководство МАГАТЭ не предпринимает реальных мер по пресечению преступных действий украинского правительстваВ Анталье произошло землетрясениеВ курортной Анталье в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр толчков находился на глубине 31,89 км почти в четырех километрах от района Антальи Каш. Землетрясение магнитудой в 4,1 считается умеренным.В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасностиВысокий "желтый" уровень террористической опасности в Севастополе продлен еще на одну неделю, до 14 августа. Решение принято на основании информации правоохранителей о сохраняющейся угрозе совершения теракта и организации деятельности по противодействию. "Желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.В Херсоне будут выдавать российские автономераАвтомобильные номера планируют выдавать в Херсонской области жителям, которые получат гражданство России. Граждане РФ получат код региона 184. А граждане Украины, которые сдали украинский паспорт, но еще не получили российский, будут получать временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области. Регистрация автомобилей будет проходить по упрощенной схеме, техосмотр не обязателен. Достаточным будет осмотр транспортного средства сотрудниками ГИБДД.
https://crimea.ria.ru/20220807/izrail-i-palestina-dogovorilis-o-peremirii--smi-1124094344.html
https://crimea.ria.ru/20220807/radiatsiya-zatronet-vsyu-evropu-k-chemu-privedut-udary-po-zaes-1124092061.html
https://crimea.ria.ru/20220807/v-sevastopole-prodlili-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124094161.html
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севастополь, в мире, происшествия, запорожская область, херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
Главные события и комментарии дня: 7 августа

Главные события, комментарии и заявления воскресенья, 7 августа

20:04 07.08.2022
 
© МЧС Республики КрымАвтомобиль сорвался со скалы Большой Атлеш на Тарханкуте
Автомобиль сорвался со скалы Большой Атлеш на Тарханкуте
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Перемирие в секторе Газа. Авто с туристами упало с обрыва в Крыму. Очередной обстрел Запорожской АЭС. В Анталье произошло землетрясение. В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности. В Херсоне будут выдавать российские автономера.
О главных событиях и заявлениях воскресенья – в подборке РИА Новости Крым.
Перемирие в секторе Газа
Перемирие в Газе между Израилем и Палестиной вступает в силу в 20:00 по местному времени, сообщило агентство Reuter со ссылкой на палестинского чиновника.
В свою очередь член политбюро движения Анвар Таха заявил, что у палестинской группировки "Исламский джихад" также есть условия для прекращения огня. Главным из которых является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади.
В воскресенье армия Израиля нанесла удар по туннелю "Исламского джихада". Погиб высокопоставленный командир палестинской группировки Халед Мансур. Ранее в результате удара израильских самолетов погиб один из командиров "Исламского джихада" Тайсир аль-Джабари.
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
18:48
Израиль и Палестина договорились о перемирии – СМИ
Авто с туристами упало с обрыва в Крыму
На мысе Большой Атлеш на западном побережье Крыма авто упало в море с высокого обрыва.
В машине находились мужчина и женщина. Первыми им на помощь пришли работники располагающегося на мысе рыбацкого стана. Затем подоспели спасатели и медики. Мужчина практически не пострадал, женщина находится в тяжелом состоянии. Причины происшествия выясняют правоохранители.
Очередной обстрел Запорожской АЭС
В ночь на воскресенье украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО "Ураган". В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины, а далее вся Европа. Он также подчеркнул, что руководство МАГАТЭ не предпринимает реальных мер по пресечению преступных действий украинского правительства
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
14:49Новая жизнь на освобожденных территориях
Радиация затронет всю Европу: к чему приведут удары по ЗАЭС
В Анталье произошло землетрясение
В курортной Анталье в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр толчков находился на глубине 31,89 км почти в четырех километрах от района Антальи Каш. Землетрясение магнитудой в 4,1 считается умеренным.
В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности
Высокий "желтый" уровень террористической опасности в Севастополе продлен еще на одну неделю, до 14 августа. Решение принято на основании информации правоохранителей о сохраняющейся угрозе совершения теракта и организации деятельности по противодействию.
"Желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.
Графская пристань в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
18:01
В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Херсоне будут выдавать российские автономера
Автомобильные номера планируют выдавать в Херсонской области жителям, которые получат гражданство России. Граждане РФ получат код региона 184. А граждане Украины, которые сдали украинский паспорт, но еще не получили российский, будут получать временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области.
Регистрация автомобилей будет проходить по упрощенной схеме, техосмотр не обязателен. Достаточным будет осмотр транспортного средства сотрудниками ГИБДД.
 
СевастопольВ миреПроисшествияЗапорожская областьХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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