https://crimea.ria.ru/20220807/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-7-avgusta-1124094621.html

Главные события и комментарии дня: 7 августа

Главные события и комментарии дня: 7 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Главные события и комментарии дня: 7 августа

Перемирие в секторе Газа. Авто с туристами упало с обрыва в Крыму. Очередной обстрел Запорожской АЭС. В Анталье произошло землетрясение. В Севастополе продлили... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T20:04

2022-08-07T20:04

2022-08-07T20:04

севастополь

в мире

происшествия

запорожская область

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Перемирие в секторе Газа. Авто с туристами упало с обрыва в Крыму. Очередной обстрел Запорожской АЭС. В Анталье произошло землетрясение. В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасности. В Херсоне будут выдавать российские автономера.О главных событиях и заявлениях воскресенья – в подборке РИА Новости Крым.Перемирие в секторе ГазаПеремирие в Газе между Израилем и Палестиной вступает в силу в 20:00 по местному времени, сообщило агентство Reuter со ссылкой на палестинского чиновника.В свою очередь член политбюро движения Анвар Таха заявил, что у палестинской группировки "Исламский джихад" также есть условия для прекращения огня. Главным из которых является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади.В воскресенье армия Израиля нанесла удар по туннелю "Исламского джихада". Погиб высокопоставленный командир палестинской группировки Халед Мансур. Ранее в результате удара израильских самолетов погиб один из командиров "Исламского джихада" Тайсир аль-Джабари.Авто с туристами упало с обрыва в КрымуНа мысе Большой Атлеш на западном побережье Крыма авто упало в море с высокого обрыва. В машине находились мужчина и женщина. Первыми им на помощь пришли работники располагающегося на мысе рыбацкого стана. Затем подоспели спасатели и медики. Мужчина практически не пострадал, женщина находится в тяжелом состоянии. Причины происшествия выясняют правоохранители.Очередной обстрел Запорожской АЭСВ ночь на воскресенье украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО "Ураган". В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины, а далее вся Европа. Он также подчеркнул, что руководство МАГАТЭ не предпринимает реальных мер по пресечению преступных действий украинского правительстваВ Анталье произошло землетрясениеВ курортной Анталье в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр толчков находился на глубине 31,89 км почти в четырех километрах от района Антальи Каш. Землетрясение магнитудой в 4,1 считается умеренным.В Севастополе продлили "желтый" уровень террористической опасностиВысокий "желтый" уровень террористической опасности в Севастополе продлен еще на одну неделю, до 14 августа. Решение принято на основании информации правоохранителей о сохраняющейся угрозе совершения теракта и организации деятельности по противодействию. "Желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.В Херсоне будут выдавать российские автономераАвтомобильные номера планируют выдавать в Херсонской области жителям, которые получат гражданство России. Граждане РФ получат код региона 184. А граждане Украины, которые сдали украинский паспорт, но еще не получили российский, будут получать временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области. Регистрация автомобилей будет проходить по упрощенной схеме, техосмотр не обязателен. Достаточным будет осмотр транспортного средства сотрудниками ГИБДД.

https://crimea.ria.ru/20220807/izrail-i-palestina-dogovorilis-o-peremirii--smi-1124094344.html

https://crimea.ria.ru/20220807/radiatsiya-zatronet-vsyu-evropu-k-chemu-privedut-udary-po-zaes-1124092061.html

https://crimea.ria.ru/20220807/v-sevastopole-prodlili-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124094161.html

севастополь

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, в мире, происшествия, запорожская область, херсонская область, всу (вооруженные силы украины)