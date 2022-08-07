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В Херсоне будут выдавать российские номера с кодом региона 184 – ГИБДД

В Херсоне будут выдавать российские номера с кодом региона 184 – ГИБДД - РИА Новости Крым, 07.08.2022

В Херсоне будут выдавать российские номера с кодом региона 184 – ГИБДД

Автомобильные номера с кодом региона 184 планируют выдавать в Херсонской области жителям, которые получат гражданство России. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T08:45

2022-08-07T08:45

2022-08-07T08:45

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Автомобильные номера с кодом региона 184 планируют выдавать в Херсонской области жителям, которые получат гражданство России. Об этом со ссылкой на представителя ГИБДД России сообщает РИА Новости.В Херсоне уже начали предоставлять услуги по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений.По его словам, регистрация автомобилей будет проходить по упрощенной схеме, техосмотр не обязателен. Достаточным, отметил представитель ведомства, будет осмотр транспортного средства сотрудниками ГИБДД.Вместе с тем замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что более подробно можно будет говорить об аспектах регистрации авто только после того, как область станет частью Российской Федерации.

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество