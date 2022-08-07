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В Херсоне будут выдавать российские номера с кодом региона 184 – ГИБДД - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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В Херсоне будут выдавать российские номера с кодом региона 184 – ГИБДД
В Херсоне будут выдавать российские номера с кодом региона 184 – ГИБДД - РИА Новости Крым, 07.08.2022
В Херсоне будут выдавать российские номера с кодом региона 184 – ГИБДД
Автомобильные номера с кодом региона 184 планируют выдавать в Херсонской области жителям, которые получат гражданство России. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T08:45
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херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Автомобильные номера с кодом региона 184 планируют выдавать в Херсонской области жителям, которые получат гражданство России. Об этом со ссылкой на представителя ГИБДД России сообщает РИА Новости.В Херсоне уже начали предоставлять услуги по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений.По его словам, регистрация автомобилей будет проходить по упрощенной схеме, техосмотр не обязателен. Достаточным, отметил представитель ведомства, будет осмотр транспортного средства сотрудниками ГИБДД.Вместе с тем замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что более подробно можно будет говорить об аспектах регистрации авто только после того, как область станет частью Российской Федерации.
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество
В Херсоне будут выдавать российские номера с кодом региона 184 – ГИБДД

В Херсонской области будут выдавать российские автономера с кодом региона 184 – ГИБДД

08:45 07.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевСтелла на въезде в Херсон
Стелла на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Автомобильные номера с кодом региона 184 планируют выдавать в Херсонской области жителям, которые получат гражданство России. Об этом со ссылкой на представителя ГИБДД России сообщает РИА Новости.
В Херсоне уже начали предоставлять услуги по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений.
"Граждане РФ получат код региона 184. А граждане Украины, которые сдали (украинский) паспорт, но еще не получили российский, будут получать временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области", - сообщил представитель ГИБДД России.
По его словам, регистрация автомобилей будет проходить по упрощенной схеме, техосмотр не обязателен. Достаточным, отметил представитель ведомства, будет осмотр транспортного средства сотрудниками ГИБДД.
Вместе с тем замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что более подробно можно будет говорить об аспектах регистрации авто только после того, как область станет частью Российской Федерации.
 
Херсонская областьОбщество
 
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