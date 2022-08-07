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Израиль и Палестина договорились о перемирии – СМИ

Израиль и Палестина договорились о перемирии – СМИ - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Израиль и Палестина договорились о перемирии – СМИ

Израиль согласился на перемирие в секторе Газа, предложенное Египтом в воскресенье. Об этом со ссылкой на агентство Рейтер пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T18:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Израиль согласился на перемирие в секторе Газа, предложенное Египтом в воскресенье. Об этом со ссылкой на агентство Рейтер пишет РИА Новости. "Источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины", – говорится в сообщении.Отмечается, что режим начнет действовать между Израилем и Палестиной с 20.00 по местному времени (совпадает с московским)."Перемирие в Газе начнется в 20.00 по местному времени (совпадает с мск)", - говорится в сообщении агентства.В свою очередь палестинская группировка "Исламский джихад" выдвигает условия прекращения огня, главными из которых является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади и прекращение судебного преследования членов группировки.Ранее армия Израиля сообщила о проведении операции "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в анклаве. В тыловых приграничных районах Израиля объявлено чрезвычайное положение. 5 августа в результате удара израильских самолетов погиб один из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" Тайсир аль-Джабари. 7 августа после авиаудара погиб еще один высокопоставленный командир палестинской группировки "Исламский джихад" Халед Мансур.

https://crimea.ria.ru/20220807/esche-odin-komandir-islamskogo-dzhikhada-pogib-pri-udare-po-sektoru-gaza-1124089025.html

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