https://crimea.ria.ru/20220802/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-2-avgusta-1124043581.html
Главные события и комментарии дня: 2 августа
Главные события и комментарии дня: 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Главные события и комментарии дня: 2 августа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. В ответ Китай начинает военные учения вокруг острова. Шойгу рассказал об успехах России на... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T22:06
2022-08-02T22:06
2022-08-02T22:06
главное за день
ситуация на тайвани
сша
в мире
оспа обезьян
министерство обороны рф
сергей шойгу
специальная военная операция рф на украине
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. В ответ Китай начинает военные учения вокруг острова. Шойгу рассказал об успехах России на Украине. Минобороны уличило Вашингтон в прямом вовлечении в конфликт на Украине. Единственный больной оспой обезьян россиянин выздоровел, а в Роспотребнадзоре снова порекомендовали носить маски в общественных местах и транспорте. Главы освобожденных регионов попали под антироссийские санкции США.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пелоси прилетела на ТайваньСамолет правительства США со спикером палаты представителей страны Нэнси Пелоси на борту приземлился на Тайвани в аэропорту Суншань. Политика встретили представители местных властей. Пелоси заявила, что ее визит никоим образом не противоречит политике США в отношении Тайваня и является "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии".В МИД КНР выразили решительный протест из-за визита спикера США на Тайвань, указав, что это серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. Официальный Пекин призвал Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны и разыгрывать тайваньскую карту.Позже армия Китая анонсировала начало крупных военных учений в шести регионах вокруг острова с испытанием ракеты с неядерной боевой частью.Шойгу отчитался об успехах спецоперацииРоссийские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также свыше 200 ракет РСЗО HIMARS и другое вооружение. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он отметил, что российские войска за последнее время освободили населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское, под контроль РФ также перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция.Сейчас российские военнослужащие помогают налаживать мирную жизнь в освобожденных районах Донецкой и Луганской народных республик и Украины.Вашингтон напрямую вовлечен в конфликт на УкраинеВ Минобороны России указали, что Вашингтон напрямую вовлечен в конфликт на Украине. Об этом свидетельствует официальное признание заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Вадима Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели для Киева.В оборонном ведомстве подчеркнули, что администрация президентов США и Украины напрямую несут политическую, уголовную и моральную ответственность за удар по СИЗО в Еленовке и за другие военные преступления на Украине.Выздоровление от оспы обезьянВ России выписали из больницы единственного заразившегося оспой обезьян в стране после полного выздоровления, он не заразен.В Роспотребнадзоре добавили, что выздоровевший пациент не представляет опасности для окружающих, он более не заразен и возможности инфицироваться от него нет.Роспотребнадзор рекомендовал носить маски Роспотребнадзор рекомендует уязвимым категориям граждан надевать маски в общественных местах и транспорте, а также пользоваться средствами дезинфекции для рук, чтобы снизить риски заражения.В ведомстве подчеркнули, что несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми вариантами омикрона, часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан.США ввели санкции против глав освобожденных регионовВ обновленный пакет антироссийских санкций от Минфина США попали руководители освобожденных в ходе спецоперации Мариуполя и Херсонской области.Отмечается, что в список внесены глава администрации Мариуполя Константин Иващенко, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.
https://crimea.ria.ru/20220802/ekspert-otsenil-shansy-tayvanya-v-voyne-s-kitaem-1124040092.html
https://crimea.ria.ru/20220802/priznanie-iz-kieva-ukraina-konsultiruetsya-s-ssha-pered-udarami-iz-himars-1124032302.html
https://crimea.ria.ru/20220802/ssha-vveli-sanktsii-protiv-glav-mariupolya-i-khersonskoy-oblasti-1124043367.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, ситуация на тайвани, сша, в мире, оспа обезьян, министерство обороны рф, сергей шойгу, специальная военная операция рф на украине, санкции против россии
Главные события и комментарии дня: 2 августа
Главные события и заявления вторника, 2 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. В ответ Китай начинает военные учения вокруг острова. Шойгу рассказал об успехах России на Украине. Минобороны уличило Вашингтон в прямом вовлечении в конфликт на Украине. Единственный больной оспой обезьян россиянин выздоровел, а в Роспотребнадзоре снова порекомендовали носить маски в общественных местах и транспорте. Главы освобожденных регионов попали под антироссийские санкции США.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Пелоси прилетела на Тайвань
Самолет правительства США со спикером палаты представителей страны Нэнси Пелоси на борту приземлился на Тайвани
в аэропорту Суншань. Политика встретили представители местных властей. Пелоси заявила, что ее визит никоим образом не противоречит политике США в отношении Тайваня и является "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии".
В МИД КНР выразили решительный протест из-за визита спикера США на Тайвань, указав, что это серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. Официальный Пекин призвал Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны и разыгрывать тайваньскую карту.
Позже армия Китая анонсировала
начало крупных военных учений в шести регионах вокруг острова с испытанием ракеты с неядерной боевой частью.
Шойгу отчитался об успехах спецоперации
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также свыше 200 ракет РСЗО HIMARS и другое вооружение. Об этом сообщил
министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что российские войска за последнее время освободили населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское, под контроль РФ также перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция.
Сейчас российские военнослужащие помогают налаживать мирную жизнь в освобожденных районах Донецкой и Луганской народных республик и Украины.
Вашингтон напрямую вовлечен в конфликт на Украине
В Минобороны России указали, что Вашингтон напрямую вовлечен
в конфликт на Украине. Об этом свидетельствует официальное признание заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Вадима Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели для Киева.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что администрация президентов США и Украины напрямую несут политическую, уголовную и моральную ответственность за удар по СИЗО в Еленовке и за другие военные преступления на Украине.
"Именно администрация (президента США Джо) Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей", — говорится в сообщении.
Выздоровление от оспы обезьян
В России выписали из больницы единственного заразившегося оспой обезьян в стране после полного выздоровления, он не заразен.
В Роспотребнадзоре добавили, что выздоровевший пациент не представляет опасности для окружающих, он более не заразен и возможности инфицироваться от него нет.
Роспотребнадзор рекомендовал носить маски
Роспотребнадзор рекомендует уязвимым категориям граждан надевать маски в общественных местах и транспорте, а также пользоваться средствами дезинфекции для рук, чтобы снизить риски заражения.
В ведомстве подчеркнули, что несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми вариантами омикрона, часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан.
США ввели санкции против глав освобожденных регионов
В обновленный пакет антироссийских санкций от Минфина США
попали руководители освобожденных в ходе спецоперации Мариуполя и Херсонской области.
Отмечается, что в список внесены глава администрации Мариуполя Константин Иващенко, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.