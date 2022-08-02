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США ввели санкции против глав Мариуполя и Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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США ввели санкции против глав Мариуполя и Херсонской области
США ввели санкции против глав Мариуполя и Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.08.2022
США ввели санкции против глав Мариуполя и Херсонской области
США во вторник расширили санкции против России. В обновленный список попали в том числе глава администрации Мариуполя Константин Иващенко, глава администрации... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T20:02
2022-08-02T20:02
сша
санкции против россии
херсонская область
запорожская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. США во вторник расширили санкции против России. В обновленный список попали в том числе глава администрации Мариуполя Константин Иващенко, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов. Об этом со ссылкой на заявление американского минфина пишет РИА Новости.Согласно опубликованному перечню, в общей сложности в данный список попали 13 физических и 36 юридических лиц, а также две якобы связанные с российскими гражданами яхты.Санкции США по линии минфина подразумевают блокировку собственности и иных активов попавших в ограничительный список лиц и организаций на американской территории.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220722/glava-vga-zaporozhya-prokommentiroval-vklyuchenie-v-sanktsionnyy-spisok-es-1123932952.html
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сша, санкции против россии, херсонская область, запорожская область, в мире
США ввели санкции против глав Мариуполя и Херсонской области

США ввели санкции против руководства освобожденного Мариуполя и Херсонской области

20:02 02.08.2022
 
© AFP 2018 / Mladen Antonov Министерство финансов США
Министерство финансов США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. США во вторник расширили санкции против России. В обновленный список попали в том числе глава администрации Мариуполя Константин Иващенко, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов. Об этом со ссылкой на заявление американского минфина пишет РИА Новости.
Согласно опубликованному перечню, в общей сложности в данный список попали 13 физических и 36 юридических лиц, а также две якобы связанные с российскими гражданами яхты.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 18:03
Глава ВГА Запорожья прокомментировал включение в санкционный список ЕС
Санкции США по линии минфина подразумевают блокировку собственности и иных активов попавших в ограничительный список лиц и организаций на американской территории.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
 
СШАСанкции против РоссииХерсонская областьЗапорожская областьВ мире
 
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