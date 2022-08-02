https://crimea.ria.ru/20220802/ssha-vveli-sanktsii-protiv-glav-mariupolya-i-khersonskoy-oblasti-1124043367.html

США ввели санкции против глав Мариуполя и Херсонской области

США ввели санкции против глав Мариуполя и Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.08.2022

США ввели санкции против глав Мариуполя и Херсонской области

США во вторник расширили санкции против России. В обновленный список попали в том числе глава администрации Мариуполя Константин Иващенко, глава администрации... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T20:02

2022-08-02T20:02

2022-08-02T20:02

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санкции против россии

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. США во вторник расширили санкции против России. В обновленный список попали в том числе глава администрации Мариуполя Константин Иващенко, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов. Об этом со ссылкой на заявление американского минфина пишет РИА Новости.Согласно опубликованному перечню, в общей сложности в данный список попали 13 физических и 36 юридических лиц, а также две якобы связанные с российскими гражданами яхты.Санкции США по линии минфина подразумевают блокировку собственности и иных активов попавших в ограничительный список лиц и организаций на американской территории.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220722/glava-vga-zaporozhya-prokommentiroval-vklyuchenie-v-sanktsionnyy-spisok-es-1123932952.html

сша

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, санкции против россии, херсонская область, запорожская область, в мире