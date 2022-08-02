https://crimea.ria.ru/20220802/shoygu-rasskazal-ob-uspekhakh-rossiyskoy-armii-i-osvobozhdenii-sel-dnr-1124034700.html

Шойгу рассказал об успехах российской армии и освобождении сел ДНР

Шойгу рассказал об успехах российской армии и освобождении сел ДНР - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Шойгу рассказал об успехах российской армии и освобождении сел ДНР

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также свыше 200 ракет РСЗО HIMARS и... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T12:31

2022-08-02T12:31

2022-08-02T12:31

сергей шойгу

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также свыше 200 ракет РСЗО HIMARS и другое вооружение. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Также Шойгу сообщил, что за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".Сейчас российские военнослужащие помогают налаживать мирную жизнь в освобожденных районах Донецкой и Луганской народных республик и Украины.Так, уже построен водовод общей протяженностью около 90 километров, который обеспечивает подачу воды до 50 тысяч кубических метров для жителей Донецка и прилегающих районов. Кроме того, в настоящее время ведется строительство еще двух водоводов на 60 километров для жителей ДНР и ЛНР.Глава оборонного ведомства добавил, что за последнее время освобождены еще шесть населенных пунктов ДНР.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://crimea.ria.ru/20220720/shoygu-prikazal-zhestko-presekat-obstrely-osvobozhdennykh-rayonov-donbassa-1123903175.html

https://crimea.ria.ru/20220801/khusnullin-rasskazal-otkuda-vozmut-dengi-na-vosstanovlenie-donbassa-1124021665.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф