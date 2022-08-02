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Шойгу рассказал об успехах российской армии и освобождении сел ДНР
Шойгу рассказал об успехах российской армии и освобождении сел ДНР - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Шойгу рассказал об успехах российской армии и освобождении сел ДНР
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также свыше 200 ракет РСЗО HIMARS и... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T12:31
2022-08-02T12:31
2022-08-02T12:31
сергей шойгу
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также свыше 200 ракет РСЗО HIMARS и другое вооружение. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Также Шойгу сообщил, что за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".Сейчас российские военнослужащие помогают налаживать мирную жизнь в освобожденных районах Донецкой и Луганской народных республик и Украины.Так, уже построен водовод общей протяженностью около 90 километров, который обеспечивает подачу воды до 50 тысяч кубических метров для жителей Донецка и прилегающих районов. Кроме того, в настоящее время ведется строительство еще двух водоводов на 60 километров для жителей ДНР и ЛНР.Глава оборонного ведомства добавил, что за последнее время освобождены еще шесть населенных пунктов ДНР.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://crimea.ria.ru/20220720/shoygu-prikazal-zhestko-presekat-obstrely-osvobozhdennykh-rayonov-donbassa-1123903175.html
https://crimea.ria.ru/20220801/khusnullin-rasskazal-otkuda-vozmut-dengi-na-vosstanovlenie-donbassa-1124021665.html
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сергей шойгу, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Шойгу рассказал об успехах российской армии и освобождении сел ДНР
Шойгу сообщил об уничтожении свыше 200 ракет HIMARS и 396 комплексов Javelin и NLAW
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также свыше 200 ракет РСЗО HIMARS и другое вооружение. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьезно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также – шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS", - рассказал глава Минобороны на селекторном совещании.
Также Шойгу сообщил, что за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".
Сейчас российские военнослужащие помогают налаживать мирную жизнь в освобожденных районах Донецкой и Луганской народных республик и Украины.
"Всего проведено около 1,4 тысячи гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50,5 тысяч тонн грузов. На освобожденных территориях военные строители высокими темпами восстанавливают гражданскую инфраструктуру", - перечислил Шойгу.
Так, уже построен водовод общей протяженностью около 90 километров, который обеспечивает подачу воды до 50 тысяч кубических метров для жителей Донецка и прилегающих районов. Кроме того, в настоящее время ведется строительство еще двух водоводов на 60 километров для жителей ДНР и ЛНР.
Глава оборонного ведомства добавил, что за последнее время освобождены еще шесть населенных пунктов ДНР.
"После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт", - сказал Шойгу.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".