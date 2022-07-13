Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 13 июля - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220713/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-13-iyulya-1123835357.html
Главные события и заявления дня: 13 июля
Главные события и заявления дня: 13 июля - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Главные события и заявления дня: 13 июля
Начаты выплаты пострадавшим от потопа в Крыму. ВСУ поджигают поля с зерном на Херсонщине. Сообщения о перекрытии Крымского моста оказались фейком. Синоптики... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T22:15
2022-07-13T22:28
главное за день
крым
туризм в крыму
херсонская область
погода
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/30/1115973023_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a44a5c355d91ba279759f3b78f27fc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Начаты выплаты пострадавшим от потопа в Крыму. ВСУ поджигают поля с зерном на Херсонщине. Сообщения о перекрытии Крымского моста оказались фейком. Синоптики вновь предупреждают крымчан о ливнях. Глава Ростуризма оценила потенциал Крыма и Севастополя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму начали выплаты пострадавшим от потопаПострадавшие от подтоплений в Крыму получат выплаты от 10 до 100 тысяч рублей, на это выделили свыше 28 млн рублей. Всего в трех муниципалитетах республики признаны пострадавшими 2 292 человека.Украинские вертолеты поджигают поля под ХерсономВласти Херсонщины сообщили что Украина с вертолетов сжигает поля пшеницы на линии разграничения. Кроме того, не прекращаются попытки обстрела города. Все ракеты сбивают российские средства ПВО.В МЧС опровергли информацию о перекрытии Крымского мостаС утра в адрес министерств и ведомств республики поступали фейковые сообщения об ограничении движения по Крымскому мосту.КНДР признала Донецкую Народную РеспубликуКорейская Народно-Демократическая Республика признала Донецкую Народную Республику, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Он подчеркнул, что это политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений, в том числе в сфере экономики.Ливни вновь накроют КрымГрозовые дожди ожидаются в Крыму в ближайшие выходные, существует вероятность выпадения осадков 17 июля и в ночь на 18 июля.В Ростуризме оценили потенциал Крыма и СевастополяГлава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки в Крым выразила мнение, что падение турпотока в республику не станет критичным и не превысит 30%. Отдых в Крыму абсолютно безопасен для туристов, отметила глава ведомства.В целом, по ее оценке, туристическое развитие Республики Крым займет от 5 до 10 лет. Полуостров должен стать достойной альтернативой для отдыхающих наравне с зарубежными курортами.
https://crimea.ria.ru/20220713/koordinatsionnyy-tsentr-po-vyvozu-ukrainskogo-zerna-sozdadut-v-stambule-1123836733.html
https://crimea.ria.ru/20220713/aksenov-postavil-tochku-v-intsidente-s-voennosluzhaschimi-v-sudake-1123833521.html
https://crimea.ria.ru/20220713/v-krymu-sozdadut-pervyy-natsionalnyy-turisticheskiy-marshrut-1123834321.html
крым
херсонская область
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/30/1115973023_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b421b646b3d251d1f274fb938a880b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, крым, туризм в крыму, херсонская область, погода, крымский мост
Главные события и заявления дня: 13 июля

Главные события и заявления среды, 13 июля

22:15 13.07.2022 (обновлено: 22:28 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкГород Гурзуф в Крыму
Город Гурзуф в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Alexey Malgavko
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Начаты выплаты пострадавшим от потопа в Крыму. ВСУ поджигают поля с зерном на Херсонщине. Сообщения о перекрытии Крымского моста оказались фейком. Синоптики вновь предупреждают крымчан о ливнях. Глава Ростуризма оценила потенциал Крыма и Севастополя.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В Крыму начали выплаты пострадавшим от потопа
Пострадавшие от подтоплений в Крыму получат выплаты от 10 до 100 тысяч рублей, на это выделили свыше 28 млн рублей. Всего в трех муниципалитетах республики признаны пострадавшими 2 292 человека.
Украинские вертолеты поджигают поля под Херсоном
Власти Херсонщины сообщили что Украина с вертолетов сжигает поля пшеницы на линии разграничения.
"Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим и им все равно. Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины, этот вопрос остается открытым", — сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Кроме того, не прекращаются попытки обстрела города. Все ракеты сбивают российские средства ПВО.
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 21:45
Чем закончились переговоры о зерне в Стамбуле
В МЧС опровергли информацию о перекрытии Крымского моста
С утра в адрес министерств и ведомств республики поступали фейковые сообщения об ограничении движения по Крымскому мосту.
"Злоумышленники представляются сотрудниками МЧС России и сообщают о том, что с 16 июля 2022 года будет ограничено движение по Крымскому мосту. Данная информация не соответствует действительности", - заявили в региональном главке МЧС РФ.
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 16:45
Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке
КНДР признала Донецкую Народную Республику
Корейская Народно-Демократическая Республика признала Донецкую Народную Республику, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что это политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений, в том числе в сфере экономики.
Ливни вновь накроют Крым
Грозовые дожди ожидаются в Крыму в ближайшие выходные, существует вероятность выпадения осадков 17 июля и в ночь на 18 июля.

"17 июля есть большая вероятность осадков, кратковременных дождей с грозами. Но прохождение основного фронта ожидается ориентировочно в ночь с 17 на 18 июля. Пока это предварительный прогноз", - уточнили в гидрометцентре.

В Ростуризме оценили потенциал Крыма и Севастополя
Глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки в Крым выразила мнение, что падение турпотока в республику не станет критичным и не превысит 30%. Отдых в Крыму абсолютно безопасен для туристов, отметила глава ведомства.
В целом, по ее оценке, туристическое развитие Республики Крым займет от 5 до 10 лет. Полуостров должен стать достойной альтернативой для отдыхающих наравне с зарубежными курортами.
С Мангупа открывается замечательный вид на окружающие долины. Здесь тоже когда-то теплилась жизнь средневековых поселенцев - были разбиты поля, виноградники и огороды. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 17:35Туризм
В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
 
Главное за деньКрымТуризм в КрымуХерсонская областьПогодаКрымский мост
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Военный эксперт назвал истинную цель ударов ВСУ по Новой Каховке
17:42В Севастополе проверяют законность стройки на горе Аскети в Балаклаве
17:38Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
17:30В Крыму с начала года отдохнули около 3 млн туристов – Догузова
16:41В 2022 году в Крыму на воде погибли уже шесть детей – МЧС
16:26Центр Донецка под обстрелом, есть погибшие — власти ДНР
16:24Путин присвоил статус ветерана гражданским участникам спецоперации
16:18Венгрия усилила боеготовность — минобороны страны
16:05В Севастополе на день флота планируется парад
15:28"Проучил" на срок: пьяный крымчанин вместе с травой сжег машину соседа
15:18Что чаще всего становится причиной пожаров в Крыму – эксперт
15:10Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды
14:59Севастополь взял шефство над Мелитополем
14:57Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ
14:12Путин подписал закон о спецмерах при проведении операций ВС за рубежом
14:07Свидетель по делу о мародерстве сам раскапывал расстрельный ров
13:42На пожарах в Крыму погибли 47 человек с начала года – МЧС
13:29Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ
13:23ВКС России разгромили базу украинских националистов и наемников в ДНР
13:22Пошлины подождут: льготы при регистрации прав на жилье в Крыму продлены
Лента новостейМолния