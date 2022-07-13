https://crimea.ria.ru/20220713/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-13-iyulya-1123835357.html
Главные события и заявления дня: 13 июля
Главные события и заявления дня: 13 июля - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Главные события и заявления дня: 13 июля
Начаты выплаты пострадавшим от потопа в Крыму. ВСУ поджигают поля с зерном на Херсонщине. Сообщения о перекрытии Крымского моста оказались фейком. Синоптики... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T22:15
2022-07-13T22:15
2022-07-13T22:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Начаты выплаты пострадавшим от потопа в Крыму. ВСУ поджигают поля с зерном на Херсонщине. Сообщения о перекрытии Крымского моста оказались фейком. Синоптики вновь предупреждают крымчан о ливнях. Глава Ростуризма оценила потенциал Крыма и Севастополя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму начали выплаты пострадавшим от потопаПострадавшие от подтоплений в Крыму получат выплаты от 10 до 100 тысяч рублей, на это выделили свыше 28 млн рублей. Всего в трех муниципалитетах республики признаны пострадавшими 2 292 человека.Украинские вертолеты поджигают поля под ХерсономВласти Херсонщины сообщили что Украина с вертолетов сжигает поля пшеницы на линии разграничения. Кроме того, не прекращаются попытки обстрела города. Все ракеты сбивают российские средства ПВО.В МЧС опровергли информацию о перекрытии Крымского мостаС утра в адрес министерств и ведомств республики поступали фейковые сообщения об ограничении движения по Крымскому мосту.КНДР признала Донецкую Народную РеспубликуКорейская Народно-Демократическая Республика признала Донецкую Народную Республику, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Он подчеркнул, что это политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений, в том числе в сфере экономики.Ливни вновь накроют КрымГрозовые дожди ожидаются в Крыму в ближайшие выходные, существует вероятность выпадения осадков 17 июля и в ночь на 18 июля.В Ростуризме оценили потенциал Крыма и СевастополяГлава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки в Крым выразила мнение, что падение турпотока в республику не станет критичным и не превысит 30%. Отдых в Крыму абсолютно безопасен для туристов, отметила глава ведомства.В целом, по ее оценке, туристическое развитие Республики Крым займет от 5 до 10 лет. Полуостров должен стать достойной альтернативой для отдыхающих наравне с зарубежными курортами.
https://crimea.ria.ru/20220713/koordinatsionnyy-tsentr-po-vyvozu-ukrainskogo-zerna-sozdadut-v-stambule-1123836733.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, крым, туризм в крыму, херсонская область, погода, крымский мост
Главные события и заявления дня: 13 июля
Главные события и заявления среды, 13 июля
22:15 13.07.2022 (обновлено: 22:28 13.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Начаты выплаты пострадавшим от потопа в Крыму. ВСУ поджигают поля с зерном на Херсонщине. Сообщения о перекрытии Крымского моста оказались фейком. Синоптики вновь предупреждают крымчан о ливнях. Глава Ростуризма оценила потенциал Крыма и Севастополя.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В Крыму начали выплаты пострадавшим от потопа
Пострадавшие от подтоплений в Крыму получат выплаты
от 10 до 100 тысяч рублей, на это выделили свыше 28 млн рублей. Всего в трех муниципалитетах республики признаны пострадавшими 2 292 человека.
Украинские вертолеты поджигают поля под Херсоном
"Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим и им все равно. Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины, этот вопрос остается открытым", — сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Кроме того, не прекращаются попытки обстрела города. Все ракеты сбивают российские средства ПВО.
В МЧС опровергли информацию о перекрытии Крымского моста
"Злоумышленники представляются сотрудниками МЧС России и сообщают о том, что с 16 июля 2022 года будет ограничено движение по Крымскому мосту. Данная информация не соответствует действительности", - заявили в региональном главке МЧС РФ.
КНДР признала Донецкую Народную Республику
Корейская Народно-Демократическая Республика признала Донецкую Народную Республику
, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что это политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений, в том числе в сфере экономики.
Грозовые дожди ожидаются в Крыму в ближайшие выходные
, существует вероятность выпадения осадков 17 июля и в ночь на 18 июля.
"17 июля есть большая вероятность осадков, кратковременных дождей с грозами. Но прохождение основного фронта ожидается ориентировочно в ночь с 17 на 18 июля. Пока это предварительный прогноз", - уточнили в гидрометцентре.
В Ростуризме оценили потенциал Крыма и Севастополя
Глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки в Крым выразила мнение, что падение турпотока в республику не станет критичным
и не превысит 30%. Отдых в Крыму абсолютно безопасен
для туристов, отметила глава ведомства.
В целом, по ее оценке, туристическое развитие Республики Крым займет от 5 до 10 лет.
Полуостров должен стать достойной альтернативой для отдыхающих наравне с зарубежными курортами.