https://crimea.ria.ru/20220713/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-13-iyulya-1123835357.html

Главные события и заявления дня: 13 июля

Главные события и заявления дня: 13 июля - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Главные события и заявления дня: 13 июля

Начаты выплаты пострадавшим от потопа в Крыму. ВСУ поджигают поля с зерном на Херсонщине. Сообщения о перекрытии Крымского моста оказались фейком. Синоптики... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T22:15

2022-07-13T22:15

2022-07-13T22:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Начаты выплаты пострадавшим от потопа в Крыму. ВСУ поджигают поля с зерном на Херсонщине. Сообщения о перекрытии Крымского моста оказались фейком. Синоптики вновь предупреждают крымчан о ливнях. Глава Ростуризма оценила потенциал Крыма и Севастополя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму начали выплаты пострадавшим от потопаПострадавшие от подтоплений в Крыму получат выплаты от 10 до 100 тысяч рублей, на это выделили свыше 28 млн рублей. Всего в трех муниципалитетах республики признаны пострадавшими 2 292 человека.Украинские вертолеты поджигают поля под ХерсономВласти Херсонщины сообщили что Украина с вертолетов сжигает поля пшеницы на линии разграничения. Кроме того, не прекращаются попытки обстрела города. Все ракеты сбивают российские средства ПВО.В МЧС опровергли информацию о перекрытии Крымского мостаС утра в адрес министерств и ведомств республики поступали фейковые сообщения об ограничении движения по Крымскому мосту.КНДР признала Донецкую Народную РеспубликуКорейская Народно-Демократическая Республика признала Донецкую Народную Республику, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Он подчеркнул, что это политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений, в том числе в сфере экономики.Ливни вновь накроют КрымГрозовые дожди ожидаются в Крыму в ближайшие выходные, существует вероятность выпадения осадков 17 июля и в ночь на 18 июля.В Ростуризме оценили потенциал Крыма и СевастополяГлава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки в Крым выразила мнение, что падение турпотока в республику не станет критичным и не превысит 30%. Отдых в Крыму абсолютно безопасен для туристов, отметила глава ведомства.В целом, по ее оценке, туристическое развитие Республики Крым займет от 5 до 10 лет. Полуостров должен стать достойной альтернативой для отдыхающих наравне с зарубежными курортами.

https://crimea.ria.ru/20220713/koordinatsionnyy-tsentr-po-vyvozu-ukrainskogo-zerna-sozdadut-v-stambule-1123836733.html

https://crimea.ria.ru/20220713/aksenov-postavil-tochku-v-intsidente-s-voennosluzhaschimi-v-sudake-1123833521.html

https://crimea.ria.ru/20220713/v-krymu-sozdadut-pervyy-natsionalnyy-turisticheskiy-marshrut-1123834321.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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