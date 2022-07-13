Рейтинг@Mail.ru
В МЧС опровергли информацию о перекрытии Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220713/v-mchs-oprovergli-informatsiyu-o-perekrytii-krymskogo-mosta-1123828123.html
В МЧС опровергли информацию о перекрытии Крымского моста
В МЧС опровергли информацию о перекрытии Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В МЧС опровергли информацию о перекрытии Крымского моста
Сообщения об ограничении движения по Крымскому мосту не соответствуют действительности. Об этом заявила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T12:22
2022-07-13T12:53
крымский мост
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567884_210:230:1484:946_1920x0_80_0_0_710425552e4bf73abf4f6b2df399621c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Сообщения об ограничении движения по Крымскому мосту не соответствуют действительности. Об этом заявила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Лина Кратюк.По ее информации, сегодня с самого утра в адрес министерств и ведомств республики поступают фейковые сообщения. В Упрдор "Тамань" РИА Новости Крым подтвердили, что транспортный переход работает в обычном режиме, ограничения движения нет."Мост работает в штатном режиме, никаких ограничений нет. Но если будет что-то вводиться, вся информация об этом будет размещена на нашем официальном сайте", - сообщили в Упрдор "Тамань".
/20220701/aksenov-obyasnil-prichinu-dymovoy-zavesy-vozle-krymskogo-mosta-1123719037.html
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567884_336:231:1331:977_1920x0_80_0_0_83f87e8fb6c60ac3536015e849e6e34a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, гу мчс рф по республике крым
В МЧС опровергли информацию о перекрытии Крымского моста

В МЧС назвали фейком информацию об ограничении движения по Крымскому мосту

12:22 13.07.2022 (обновлено: 12:53 13.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Сообщения об ограничении движения по Крымскому мосту не соответствуют действительности. Об этом заявила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Лина Кратюк.
По ее информации, сегодня с самого утра в адрес министерств и ведомств республики поступают фейковые сообщения.
"Злоумышленники представляются сотрудниками МЧС России и сообщают о том, что с 16 июля 2022 года будет ограничено движение по Крымскому мосту. Данная информация не соответствует действительности", - сказала Кратюк.
В Упрдор "Тамань" РИА Новости Крым подтвердили, что транспортный переход работает в обычном режиме, ограничения движения нет.
"Мост работает в штатном режиме, никаких ограничений нет. Но если будет что-то вводиться, вся информация об этом будет размещена на нашем официальном сайте", - сообщили в Упрдор "Тамань".
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 15:09
Аксенов объяснил причину дымовой завесы возле Крымского моста
 
Крымский мостГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:38Аксенов прокомментировал ситуацию с детским туризмом в Крыму
18:24Студенты ЛДНР будут развивать регионы с помощью полученных в Крыму знаний
17:55Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
17:46В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера
17:44Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму
17:35В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
17:29В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова
17:18Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
17:13Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
17:08Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране
16:45Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке
16:35В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
16:26Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*
16:11В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"
15:54КНДР признала Донецкую Народную Республику — Пушилин
15:21Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов
15:01В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей
14:38Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке
14:18Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022
14:07Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму
Лента новостейМолния