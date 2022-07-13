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В МЧС опровергли информацию о перекрытии Крымского моста
В МЧС опровергли информацию о перекрытии Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В МЧС опровергли информацию о перекрытии Крымского моста
Сообщения об ограничении движения по Крымскому мосту не соответствуют действительности. Об этом заявила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T12:22
2022-07-13T12:22
2022-07-13T12:53
крымский мост
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Сообщения об ограничении движения по Крымскому мосту не соответствуют действительности. Об этом заявила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Лина Кратюк.По ее информации, сегодня с самого утра в адрес министерств и ведомств республики поступают фейковые сообщения. В Упрдор "Тамань" РИА Новости Крым подтвердили, что транспортный переход работает в обычном режиме, ограничения движения нет."Мост работает в штатном режиме, никаких ограничений нет. Но если будет что-то вводиться, вся информация об этом будет размещена на нашем официальном сайте", - сообщили в Упрдор "Тамань".
/20220701/aksenov-obyasnil-prichinu-dymovoy-zavesy-vozle-krymskogo-mosta-1123719037.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, гу мчс рф по республике крым
В МЧС опровергли информацию о перекрытии Крымского моста
В МЧС назвали фейком информацию об ограничении движения по Крымскому мосту
12:22 13.07.2022 (обновлено: 12:53 13.07.2022)