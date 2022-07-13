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Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Туризм
https://crimea.ria.ru/20220713/glava-rosturizma-otsenila-bezopasnost-otdykha-v-krymu-1123834505.html
Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму
Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму
Отдых в Крыму абсолютно безопасен для туристов. Об этом во время своей рабочей поездки на полуостров заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T17:44
2022-07-13T17:48
туризм
крым
туризм в крыму
общество
ростуризм
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Отдых в Крыму абсолютно безопасен для туристов. Об этом во время своей рабочей поездки на полуостров заявила глава Ростуризма Зарина Догузова."У меня прямо сейчас мама, папа и сестра отдыхают на курорте (в Крыму - ред.). Мне кажется, это более чем красноречивый ответ на то, как я оцениваю безопасность полуострова: у меня самые дорогие, близкие, родные люди здесь прямо сейчас отдыхают. И я к ним тоже на несколько дней присоединюсь. Поэтому считаю, что все безопасно", – сказала Догузова.Она отметила, что в рамках своего визита в Крым уже посетила очень много туристических объектов и отметила "разнонаправленную тенденцию". По словам Догузовой, в ряде гостиниц полуострова падение загрузки практически минимальное: на уровне 10 –15%."Есть качественные хорошие, гостиницы, которые с особым вниманием, теплотой и любовью относятся к своим туристам – у них загрузка до 80 – 90% даже прямо сейчас. Я даже лично удивилась. … Стараются – есть результат. Поэтому низкий поклон тем коллегам, которые в текущих непростых условиях стараются и работают на то, чтобы туристы уехали максимально счастливые и довольные", – заключила глава Ростуризма.Ранее Догузова заявила, что Крым в течение 5 – 10 лет должен стать эталонным, качественным, круглогодичным курортом, который ничем не уступает лучшим мировым аналогам.
/20220713/skolko-krym-poteryaet-turistov--otvet-rosturizma-1123834018.html
/20220713/v-techenie-5-10-let-krym-dolzhen-stat-etalonnym-kurortom--doguzova-1123834204.html
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РИА Новости Крым
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крым, туризм в крыму, общество, ростуризм
Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму

Глава Ростуризма Догузова: отдых в Крыму безопасен для туристов

17:44 13.07.2022 (обновлено: 17:48 13.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Отдых в Крыму абсолютно безопасен для туристов. Об этом во время своей рабочей поездки на полуостров заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"У меня прямо сейчас мама, папа и сестра отдыхают на курорте (в Крыму - ред.). Мне кажется, это более чем красноречивый ответ на то, как я оцениваю безопасность полуострова: у меня самые дорогие, близкие, родные люди здесь прямо сейчас отдыхают. И я к ним тоже на несколько дней присоединюсь. Поэтому считаю, что все безопасно", – сказала Догузова.
Турист фотографирует замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
17:18Туризм
Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
Она отметила, что в рамках своего визита в Крым уже посетила очень много туристических объектов и отметила "разнонаправленную тенденцию". По словам Догузовой, в ряде гостиниц полуострова падение загрузки практически минимальное: на уровне 10 –15%.
"Есть качественные хорошие, гостиницы, которые с особым вниманием, теплотой и любовью относятся к своим туристам – у них загрузка до 80 – 90% даже прямо сейчас. Я даже лично удивилась. … Стараются – есть результат. Поэтому низкий поклон тем коллегам, которые в текущих непростых условиях стараются и работают на то, чтобы туристы уехали максимально счастливые и довольные", – заключила глава Ростуризма.
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17:29Туризм
В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова
Ранее Догузова заявила, что Крым в течение 5 – 10 лет должен стать эталонным, качественным, круглогодичным курортом, который ничем не уступает лучшим мировым аналогам.
 
ТуризмКрымТуризм в КрымуОбществоРостуризм
 
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