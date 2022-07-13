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В Крыму начали выплаты пострадавшим от потопа - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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В Крыму начали выплаты пострадавшим от потопа
В Крыму начали выплаты пострадавшим от потопа - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В Крыму начали выплаты пострадавшим от потопа
Пострадавшие от подтоплений в Крыму получат выплаты от 10 до 100 тысяч рублей, на это выделили свыше 28 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T09:19
2022-07-13T09:27
сергей аксенов
крым
экономика
аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Пострадавшие от подтоплений в Крыму получат выплаты от 10 до 100 тысяч рублей, на это выделили свыше 28 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Всего в трех муниципалитетах республики признано пострадавшими 2 292 человека. В Симферополе – 352, в Симферопольском районе – 1 750 и в Белогорском – 190 человек."Поскольку наибольшее количество пострадавших находится в Симферопольском районе, контрольный срок по выполнению поручений в части компенсационных выплат – следующая пятница. Жители Симферополя и Белогорского района должны получить компенсации до конца текущей недели", - подчеркнул он.Глава Крыма добавил, что сложности возникают в случаях, когда гражданин не имел регистрации в пострадавшем помещении. Однако и это не помешает ему получить деньги – необходимо будет только доказать, что это личная собственность и подтвердить факт проживания в ней.Как сообщалось, в ночь на 26 июня в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков.
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сергей аксенов, крым, экономика, аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года
В Крыму начали выплаты пострадавшим от потопа

Глава Крыма Аксенов: пострадавшие от наводнения получат выплаты от 10 до 100 тысяч рублей

09:19 13.07.2022 (обновлено: 09:27 13.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Пострадавшие от подтоплений в Крыму получат выплаты от 10 до 100 тысяч рублей, на это выделили свыше 28 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Из резервного фонда министерства труда и социальной защиты Крыма на выплаты компенсаций было выделено 28 млн 150 тысяч рублей. На сегодняшний день подано 276 полных пакетов документов на выплаты, 206 из них согласованы. Компенсацию уже получили 84 человека: по 10 тыс рублей – все пострадавшие, по 50 тыс рублей – 42 человека, по 100 тыс рублей – 9 человек. Сегодня выплаты будут продолжены", - написал он в своих соцсетях.
Всего в трех муниципалитетах республики признано пострадавшими 2 292 человека. В Симферополе – 352, в Симферопольском районе – 1 750 и в Белогорском – 190 человек.
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"Поскольку наибольшее количество пострадавших находится в Симферопольском районе, контрольный срок по выполнению поручений в части компенсационных выплат – следующая пятница. Жители Симферополя и Белогорского района должны получить компенсации до конца текущей недели", - подчеркнул он.
Глава Крыма добавил, что сложности возникают в случаях, когда гражданин не имел регистрации в пострадавшем помещении. Однако и это не помешает ему получить деньги – необходимо будет только доказать, что это личная собственность и подтвердить факт проживания в ней.
Как сообщалось, в ночь на 26 июня в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков.
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