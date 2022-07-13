https://crimea.ria.ru/20220713/v-krymu-nachali-vyplaty-postradavshim-ot-potopa-1123825480.html

В Крыму начали выплаты пострадавшим от потопа

В Крыму начали выплаты пострадавшим от потопа - РИА Новости Крым, 13.07.2022

В Крыму начали выплаты пострадавшим от потопа

Пострадавшие от подтоплений в Крыму получат выплаты от 10 до 100 тысяч рублей, на это выделили свыше 28 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T09:19

2022-07-13T09:19

2022-07-13T09:27

сергей аксенов

крым

экономика

аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374347_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_932a77d35881d05f29a95569bbff2c2f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Пострадавшие от подтоплений в Крыму получат выплаты от 10 до 100 тысяч рублей, на это выделили свыше 28 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Всего в трех муниципалитетах республики признано пострадавшими 2 292 человека. В Симферополе – 352, в Симферопольском районе – 1 750 и в Белогорском – 190 человек."Поскольку наибольшее количество пострадавших находится в Симферопольском районе, контрольный срок по выполнению поручений в части компенсационных выплат – следующая пятница. Жители Симферополя и Белогорского района должны получить компенсации до конца текущей недели", - подчеркнул он.Глава Крыма добавил, что сложности возникают в случаях, когда гражданин не имел регистрации в пострадавшем помещении. Однако и это не помешает ему получить деньги – необходимо будет только доказать, что это личная собственность и подтвердить факт проживания в ней.Как сообщалось, в ночь на 26 июня в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков.

/20220708/kogda-postradavshie-ot-podtopleniy-v-krymu-smogut-poluchit-dengi-1123791825.html

/20220707/kto-i-kak-mozhet-poluchit-dengi-za-uscherb-ot-podtopleniy-1123774082.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, экономика, аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года