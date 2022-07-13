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Ливни вновь накроют Крым: когда испортится погода
Ливни вновь накроют Крым: когда испортится погода - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Ливни вновь накроют Крым: когда испортится погода
Грозовые дожди ожидаются в Крыму в ближайшие выходные, существует вероятность выпадения осадков 17 июля и в ночь на 18 июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T12:30
2022-07-13T12:30
2022-07-13T12:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Грозовые дожди ожидаются в Крыму в ближайшие выходные, существует вероятность выпадения осадков 17 июля и в ночь на 18 июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымском гидрометцентре.По данным синоптиков, в ближайшие двое суток на полуострове будет сухо и жарко – до +27…32 в дневные часы и +13…18 градусов ночью. В субботу есть вероятность кратковременных дождей, но при этом температурный фон останется таким же. А в воскресенье специалисты уже ожидают более существенные осадки.В свою очередь Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в выходные погода резко ухудшится и на Кубани. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром.Как сообщалось, в конце июня и начале июля на Крым и Кубань обрушились ливни, которые привели к подтоплениям домов и улиц. В республике начали выплаты компенсаций пострадавшим от потопов – таких 2 292 человека. Подтопления привели к частичной или полной утрате их имущества.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, погода в крыму, крымская погода, кубань
Ливни вновь накроют Крым: когда испортится погода
Крымский гидрометцентр: ливни с грозами придут в Крым 17 июля