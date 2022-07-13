https://crimea.ria.ru/20220713/livni-vnov-nakroyut-krym-kogda-isportitsya-pogoda-1123828368.html

Ливни вновь накроют Крым: когда испортится погода

Ливни вновь накроют Крым: когда испортится погода - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Ливни вновь накроют Крым: когда испортится погода

Грозовые дожди ожидаются в Крыму в ближайшие выходные, существует вероятность выпадения осадков 17 июля и в ночь на 18 июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T12:30

2022-07-13T12:30

2022-07-13T12:30

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погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Грозовые дожди ожидаются в Крыму в ближайшие выходные, существует вероятность выпадения осадков 17 июля и в ночь на 18 июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымском гидрометцентре.По данным синоптиков, в ближайшие двое суток на полуострове будет сухо и жарко – до +27…32 в дневные часы и +13…18 градусов ночью. В субботу есть вероятность кратковременных дождей, но при этом температурный фон останется таким же. А в воскресенье специалисты уже ожидают более существенные осадки.В свою очередь Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в выходные погода резко ухудшится и на Кубани. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром.Как сообщалось, в конце июня и начале июля на Крым и Кубань обрушились ливни, которые привели к подтоплениям домов и улиц. В республике начали выплаты компенсаций пострадавшим от потопов – таких 2 292 человека. Подтопления привели к частичной или полной утрате их имущества.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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